Amazon Prime Video im September 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Amazon Prime Video. Im Herbst könnt ihr euch auf ein neues Spin-Off der brutalsten Superhelden-Serie unserer Zeit freuen. Welche weiteren neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Highlight im September: The Boys: Generation V – Staffel 1

Während wir wohl noch einige Monate auf eine neue Staffel der Hauptserie warten müssen, bekommt das The-Boys-Franchise mit Generation V neben der Zeichentrick-Anthologie The Boys: Diabolical bereits sein zweites Spin-Off. Handlungsmittelpunkt ist ein Superhelden-College, auf dem im Kampf um die Rangordnung die moralischen und körperlichen Grenzen auf die Probe gestellt werden.

1:51 The Boys zeigt mehr zu seinem Spin-Off: Der neue Trailer zu Gen V geizt nicht mit Blut

Wie der Trailer zeigt, wird Generation V, genau wie seine Vorgänger, äußerst brutal und grotesk, aber auch humorvoll. Unter anderem sind der Sohn vom Terminator höchstpersönlich, Patrick Schwarzenegger (Midnight Sun), Jaz Sinclair (Chilling Aventures of Sabrina) und Jessie Usher aka. A-Train (Smile) mit an Bord.

Alle neuen Serien im September 2023 auf Amazon Prime Video

1. September

Das Rad der Zeit - Staffel 2

Fairyteens

8. September

All or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar

15. September

P#T@S Redes Sociales

Wilderness

Match Nas Estrelas

22. September

The Continental: From the World of John Wick

2:57 The Continental: Neuer Trailer zum John-Wick-Spinoff führt uns tiefer in die Unterwelt

29. September

Generation V

Alle neuen Filme im September 2023 auf Amazon Prime Video

1. September

Tomb Raider

The Nun

Wenn ich bleibe

Wish Upon

Das Schweigen der Lämmer

Das Belko Experiment

2. September

The Comedian: Wer zuletzt lacht

3. September

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

Interview mit einem Vampir

4. September

Southpaw

Der siebte Sohn

Schindlers Liste

5. September

My Little Pony: Der Film

6. September

12 Years a Slave

7. September

The Happytime Murders

Die Hochzeit

8. September

Sitting in Bars with Cake

10. September

Ein nasser Hund

One Day

11. September

The Book of Eli

Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu

2:17 Detective Pikachu mit Ryan Reynolds - Neuer Trailer bringt legendäres Pokemon zurück

12. September

Belfast

The Accountant

15. September

A Million Miles Away

Der magische Kompass: Auf der Suche nach dem verlorenen Gold

17. September

Transcendence

19. September

Motherless Brooklyn

20. September

Shooting Stars

22. September

King Arthur: Legend of the Sword

23. September

Valerian - Die Stadt der tausend Planeten

25. September

Agora

Father Figures

26. September

P.S. Ich Liebe Dich

27. September

Licorice Pizza

28. September

Just Mercy

Showtime

30. September

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse

