Disney Plus im September 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Bei Disney Plus gibt es im September eine gehörige Portion Unterwasserwelten. Quelle des originalen Bildes: Walt Disney Company.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Disney Plus. Im Spätsommer könnt ihr euch auf eines der Bewegtbild-Highlights des Jahres 2023 freuen. Welche neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, das erfahrt ihr in diesem Artikel. Welche Inhalte im August hinzugefügt wurden und noch werden, erfahrt ihr in unserer Übersicht von letztem Monat.

Highlight im September 2023: Arielle, die Meerjungfrau

2:18 Arielle: Die Neuauflage des Zeichentrick-Klassikers hat endlich einen richtigen Trailer

Bei Arielle, die Meerjungfrau handelt es sich um die erst im Mai diesen Jahres erschienene Realverfilmung des gleichnamigen Zeichentrick-Klassikers von 1989.

Die Grundgeschichte ist identisch: Die junge Meerjungfrau Arielle (Helle Bailey) muss den Prinzen Eric (Jonah Hauer-King) innerhalb von drei Tagen dazu bringen sie zu küssen, sonst gehört sie der bösen Hexe Ursula (Melissa McCarthy). Der Kniff bei der Sache ist, dass sie dafür in einen Menschen verwandelt wird, ihre Stimme verliert und, naja, diese Neuerung wollen wir euch nicht spoilern.

Besonders glänzen kann der Film durch die hervorragende Leistung des Haupt-Castes, der die Emotionen der Liebesgeschichte glaubhaft transportiert. Durch seine Länge von 135 Minuten kommt es jedoch zu einigen Längen. Der Eintritt in Disney Plus ist der beste Moment, um Arielle neu zu erleben oder ein jüngeres Publikum erstmals an den Disney-Klassiker heranzuführen.

Neue Filme und Serien bei Disney Plus im August 2023

Die Liste basiert auf der offiziellen Ankündigung von Disney und kann sich bis September noch ändern.

1. September

Regeln spielen keine Rolle

Hammerhaie und die Kraft des Mondes

Der größte Hammerhai der Welt?

5. September

Alles nass

Trolley Troubles

6. September

Die Drei !!! - Staffel 1

Arielle, die Meerjungfrau

Ich bin Groot – Staffel 2

Rocco Schiavone – Staffel 5

Hitlers letzter Widerstand – Staffel 4

Justified: City Primeval – Miniserie

8. September

Tanz in der Scheune

Das gefundene Fressen

Meer-Babys

Micky Känguruh

Pluto will spielen

Pluto, Junior

Geheimnisse der Nilkrokodile

Joyride – Spritztour

Runner Runner

13. September

The Other Black Girls – Staffel 1

Tiere hautnah mit Bertie Gregory – Staffel 1

Phoenix: Eden17 – Staffel 1

9-1-1: Lone Star – Staffel 4

Die letzten Giganten: Riesenfische – Staffel 1

15. September

Mann unter Feuer

Verhandlungssache

20. September

9-1-1 Notruf L.A. - Staffel 6

Irresistible – Staffel 1

Halbe Helden – Neue Folgen der 1. Staffel

Mr. Mercedes – Staffel 1-3

22. September

No One Will Save You

Plötzlich Star

Sunshine

27. September

Die Simpsons – Staffel 34

28. September

The Kardashians – Staffel 4

29. September

Hitlers Afrikafeldzug

Einfach Unwiderstehlich

Auf welche Filme und Serien auf Disney Plus freut ihr euch am meisten? Ist überhaupt etwas interessantes für euch dabei? Auf welche Inhalte freut ihr euch bei anderen Streaming-Anbietern? Habt ihr überhaupt noch andere Dienste abonniert? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!