Netflix wirft nahezu fertigen Film in die Tonne: Neuer Sci-Fi-Thriller mit Halle Berry wird nie erscheinen

Keine guten Nachrichten für Fans von Halle Berry, Netflix ergreift drastische Konsequenzen für ihren neuen Film. Bildquelle: Lionsgate

Netflix wirft einen neuen Sci-Fi-Thriller über Bord: The Mothership wird nie erscheinen - und das, obwohl der Dreh eigentlich schon 2021 beendet wurde. Der Film mit Oscar-Preisträgerin Halle Berry wurde aber von großen Problemen bei der Post-Produktion geplagt.

Berichten zufolge mussten dringend notwendige Nachdrehs mehrmals verschoben werden, die Postproduktion zog sich dann immer weiter in die Länge. Jetzt zieht Netflix die drastische Konsequenz, den fast fertigen Film komplett in die Tonne zu treten, anstatt mit aufwändigen und teuren Nachdrehs fortzufahren.

Halle Berrys Mutterschiff hebt doch nicht ab

Davon berichtete ursprünglich der etablierte Branchen-Insider Jeff Sneider, später kam die Bestätigung mehrerer News-Outlets (wie IGN) durch ihre eigenen Quellen. Für die Regie und das Drehbuch von The Mothership zeichnete sich Matthew Charman (Bridge of Spies) verantwortlich. Der Netflix-Film sollte sein Regie-Debüt darstellen.

Um was sich die Handlung von The Mothership drehen sollte? Die Story handelt von einer Ehefrau (Halle Berry), deren Mann vor einem Jahr unter mysteriösen Umständen spurlos verschwand. Unter ihrem Grundstück stößt sie nun gemeinsam mit ihren Kindern auf ein außerirdisches Projekt. Neben Halle Berry waren die Darsteller Molly Parker, John Ortiz und Omari Hardwick bei dem Netflix-Film involviert.

Wie viel Geld The Mothership während dem Dreh und der Postproduktion verschlungen hat, ist aktuell nicht bekannt. Aber offensichtlich ist die Rechnung in den Augen von Netflix nicht länger aufgegangen.

Die Entscheidung dürfte bei Film-Fans trotzdem für Stirnrunzeln sorgen. So hat zum Beispiel Warner Bros. seit 2022 insgesamt drei verschiedene Filme in die Tonne getreten, die eigentlich so gut wie fertig waren: Batgirl, Coyote vs. Acme und Scoob! Holiday Haunt. Warner Bros. traf diese Entscheidungen aber, um so Steuern zu sparen. Mehr dazu erfahrt ihr auch unter den Links oben.