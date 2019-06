Wer Cyberpunk 2077 zu 100 Prozent durchspielt, der sollte offiziell als »breathtaking« anerkannt werden. Das fordert zumindest eine aktuelle Petition auf Change.org und dieser Aufruf hat schon jetzt über 14.000 Unterstützer erhalten. Und nicht nur das: Auch ein Entwickler von CD Projekt Red hat bereits auf den Fan-Wunsch geantwortet!

Wer ist hier atemberaubend? Die Petition bezieht sich dabei auf das Keanu-Reeves-Meme »You're Breathtaking«, das auf der E3 2019 entstand. Nachdem der Hollywood-Schauspieler auf der Messe als wichtiger Charakter in Cyberpunk 2077 vorgestellt wurde, betrat er überraschenderweise gleich die Bühne der Microsoft-Präsentation und erklärte wie atemberaubend es werde, durch die Straßen der Zukunft zu streifen.

Ein Fan aus dem Publikum ergriff daraufhin die Gelegenheit und rief Keanu Reeves »you are breathtaking« zu und der Schauspieler konnte das Kompliment nur zurückgeben, während das Publikum mit viel Beifall zustimmte. Denn in der Tat gehörte Keanu Reeves Auftritt zu den absoluten Highlights der E3 2019.

Jedenfalls verselbständigte sich daraufhin der Spruch »You're Breathtaking« im Internet und wurde zu einem viralen Hit in der Videospielwelt. Und nun soll das Meme seinen Weg zurück zu Cyberpunk finden - als Titel des Achievements, das man für den 100 prozentigen Abschluss des Sci-Fi-Abenteuers erhält.

Kann die Petition erfolgreich sein? Aktuell handelt es sich dabei zwar nur um einen (auch ein wenig scherzhaft gemeinten) Wunsch der Community, aber ganz unmöglich scheint die Umsetzung nicht zu sein. Bevor die eigentliche Petition startete, hatte YouTuber SkillUp denselben Vorschlag schon einmal per Tweet an CD Projekt geschickt. Allein dieser Tweet erlangte bei Reddit über 50.000 Upvotes.

I'll try to convince some people ;)