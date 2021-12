Neu auf Netflix im Januar 2022: Alle Filme und Serien im Überblick

Welche neuen Serien und Filme erwarten euch im Januar 2022 auf Netflix? Nachdem im Dezember die Weihnachtsfilme dominierten und mit der zweiten Staffel von The Witcher ein langerwarteter Fan-Favorit erschienen ist, geht es nach dem Jahreswechsel ebenso spannend weiter.

Wir verraten euch wie immer, welche Filme und Serien im kommenden Monat starten und auf welche besonders sehenswerten Highlights ihr euch freuen könnt.

Neue Film- und Serienhighlights im Januar 2022

The Office

Nach jahrelangem Warten gibt‘s die Comedy-Serie The Office, die in den USA schon fast eine kultähnliche Fangemeinde hat, auch in Deutschland auf Netflix.

Worum geht’s? Die Serie ist im Mockumentary-Stil gedreht, ihr könnt sich euch wie die amerikanische Version von Stromberg vorstellen – nur, dass es hier um eine Bürobedarfsfirma und nicht um ein Versicherungsunternehmen geht.

Im Fokus der Serie steht der Michael Scott (Steve Carell), der Chef des Büros, der ständig darum bemüht ist, seine Mitarbeiter zu bespaßen und ihnen ein guter Chef und noch besserer Freund zu sein. Leider schlagen diese Versuche in der Regel fehl, da der Abteilungsleiter oft Feingefühl und politische Korrektheit vermissen lässt. Für euch, die Zuschauer, natürlich ein riesiger Spaß mit unglaublich vielen Fremdschäm-Momenten.

Dass ihr die Serie aber vielleicht lieber im Original statt mit deutscher Vertonung schauen solltet, beweist der Trailer:

Alle Harry-Potter-Filme

Erstmals gibt es ab dem 1. Januar auch alle Harry-Potter-Filme gleichzeitig auf Netflix zu sehen, sogar inklusive der Phantastische-Tierwesen-Spin-Offs

Worum geht’s? Die Geschichte um den Zauberlehrling Harry Potter dürfte fast jeder mittlerweile kennen: An seinem elften Geburtstag beginnt der Junge seine Schullaufbahn am Zauberinternat Hogwarts, wo er mit seinen Freunden Hermine und Ron zahlreiche Abenteuer erlebt.

Während die ersten Filme sich eher an Kinder richten, wird diese Serie mit jedem Teil düsterer und erwachsener – die Dementoren und Todesser können durchaus gruselig sein.

2022 soll übrigens ein neues Rollenspiel erscheinen, in dem ihr selbst einen Schüler an der Zauberakademie spielen könnt – alle Infos dazu findet ihr hier:

Alle neuen Filme und Serien auf Netflix im Januar 2022

Ab 1. Januar

Harry Potter und der Stein der Weisen

Harry Potter und die Kammer des Schreckens

Harry Potter und der Gefangene von Askaban

Harry Potter und der Feuerkelch

Harry Potter und der Orden des Phönix

Harry Potter und der Halbblutprinz

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen

Our Idiot Brother

Ab 3. Januar

Charlie's Angels

Ab 5. Januar

Vier Gäste

Ab 6. Januar

Die Einöde

Ab 7. Januar

2040

Mother/Android

Ab 11. Januar

Der Ursprung der Welt

Ab 12. Januar

How I Fell in Love with a Gangster

Ab 13. Januar

Photocopier

Ab 14. Januar

Copshop

El comediante

Ab 20. Januar

The Royal Treatment

Ab 21. Januar

Babamin Kemani - Die Geige meines Vaters

München - Im Angesicht des Krieges

Ab 23. Januar

John Wick: Chapter 3 - Parabellum

Ab 28. Januar

Home Team

The Orbital Children

Netflix: Neue Serien im Januar 2022

Ab 1. Januar

Plan Coeur - Der Liebesplan: Staffel 3

Ab 5. Januar

Rebelde - Jung und rebellisch

Ab 6. Januar

Der Club: Teil 2

DOTA: Dragon's Blood: Buch 2

Ab 7. Januar

Hype House

Ab 10. Januar

Undercover: Staffel 3

Ab 13. Januar

Chosen

The Journalist

Ab 14. Januar

After Life: Staffel 3

Archive 81

The House

Ab 15. Januar

The Office (U.S.), Staffel 1-9

Ab 19. Januar

Finger weg!, Staffel 3

El marginal, Staffel 4

Ab 21. Januar

Ozark, Staffel 4 - Teil 1

Sommersaison

Ab 25. Januar

Snowpiercer, Staffel 3

Ab 26. Januar

The Sinner, Staffel 4

Ab 27. Januar

Reingelegt!

Ab 28. Januar

Feria: Dunkles Licht

In From the Cold

Getting Curious with Jonathan Van Ness

The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window

Ohne Datum / Bald verfügbar

All of Us Are Dead

Ich bin Georgina

Yeh Kaali Kaali Ankhein - Diese schwarzen Augen

Neue Dokus im Januar 2022

Ab 18. Januar

Der Puppenspieler: Auf der Jagd nach dem ultimativen Betrüger

Ab 19. Januar

Heavenly Bites: Mexico

Ab 20. Januar

Asien um Mitternacht: Essen · Tanzen · Träumen

Ab 25. Januar

Neymar: Das vollkommene Chaos

Was es im Januar Neues auf Disney+ gibt, erfahrt ihr in unserer Übersicht.