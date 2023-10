Neu auf Netflix: Im November 2023 bekommt die meistgesehene Netflix-Serie ein Sequel

Im November 2023 erscheint Spider-Man: Across the Spiderverse sowie Squid Game: The Challenge auf Netflix.

Nach einem bisher sehr milden Herbst kommt sicherlich im November das richtige Wetter, um sich mit einem Heißgetränk auf Sofa zu fläzen und gemütlich Filme und Serien zu gucken. Auf Netflix gibt es auch dieses Mal wieder einige neue Filme und Serien zu entdecken.

So bekommt etwa der Riesen-Hit Squid Game eine eigene Reality-Show, und die vielfach ausgezeichnete Dramaserie The Crown geht in die sechste, und letzte Staffel. Alle neuen Serie und Filme findet ihr in unserer Liste.

Highlight im November: Spider-Man: Across the Spider-Verse

1:16 Across the Spider-Verse: Im Trailer schauen Tobey Maguire, Andrew Garfield & Tom Holland vorbei

Die meisten Marvel-Helden wie Daredevil und Jessica Jones sind inzwischen von Netflix verschwunden, lediglich Spider-Man hält hier noch die Stellung. Im November landet auch endlich der neueste Film über den maskierten Superhelden bei der Streaming-Plattform. Im Mittelpunkt stehen hier Spider-Woman Gwen Stacy und Miles Morales, die Spinnen-Helden aus anderen Dimensionen treffen.

Spider-Man: Across the Spider-Verse sorgte im Sommer sowohl bei Kritikern, als auch bei Zuschauern für viel Begeisterung, konnte ausgezeichnete Bewertungen einfahren und war sogar einer der weltweit erfolgreichsten Filme 2023. Sogar unser als begeisterungsresistent geltender Kollege Alex war nach dem Angucken absolut aus dem Häuschen. Für ihn ist es gar der schönste Film, den er je gesehen hat.

Neue Filme im November 2023

1. November

Locked in – Thriller

Diebinnen – Actionkomödie

Vertical Limit – Abenteuer

Spider-Man: Across the Spider-Verse – Superheldenanimation

2. November

Bumblebee – Sci-Fi-Action

Black Sea – Thriller

2:30 Bumblebee - Neuer Action-Trailer zum Transformers Spin-off mit Optimus Prime

3. November

The Devil’s Light – Horror

NYAD – LGBTQIA+-Drama

8. November

Cyberbunker: Darknet in Deutschland – Doku

10. November

Der Killer – Thriller

Forever – Teen-Drama

11. November

Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie – Sci-Fi-Action

14. November

Studio 666 – Horror-Musik-Komödie

16. November

Instant Family: Plötzlich Familie – Familienkomödie

In Love and Deep Water – Romantische Komödie

17. November

Rustin – LGBTQIA+-Drama

See You On Venus – Romantisches Drama

18. November

Believer 2 – Action-Krimi

Malignant – Horror

Neue Serien im November 2023

1. November

Der Fall Jens Söring: Tödliche Leidenschaft – True-Crime-Doku

2. November

Alles Licht, das wir nicht sehen – Drama

Onimusha – Action-Anime

Unicorn Academy – Animationsserie

3. November

Ferry: Die Serie – Thriller

Daily Dose of Sunshine – K-Drama

Der Schneider Staffel 3 – Drama

Selling Sunset Staffel 6, das Wiedersehen – Reality-TV

8. November

Robbie Williams – Musik-Doku

9. November

Nicht zu bändigen – Biopic-Drama

10. November

At the Moment – Romantisches Anthologie-Drama

14. November

How to Become a Mob Boss – Satire-Doku

Suburræterna – Polit-Drama

16. November

The Crown Staffel 6, Teil 1 – Drama

1:03 Ein letztes Mal The Crown: Netflix bereitet im ersten Teaser-Trailer auf die sechste Staffel vor

17. November

CoComelon: Unser Viertel – Animationsserie

Scott Pilgrim hebt ab – Action-Anime

Heilige Familie, Staffel 2 – Drama

21. November

Leo – Musikkomödie

The Looney Tunes Show – Animationscomedy

Batman – Superheldenzeichentrick

2:19 Squid Game wird zur Game Show: Erster Trailer ist schon fast ein bisschen gruselig

22. November

Squid Game: The Challenge – Reality-Gameshow

Ist diesen Monat auch ein Film oder eine Serie für euch dabei? Findet ihr so gar nichts, was euch wirklich gefällt? Oder habt ihr ohnehin noch so viel auf eurer Watchlist, dass ihr für die nächsten Jahre ausgesorgt habt? Und auf welche neuen Netflix-Filme oder -Serien freut ihr euch in der nächsten Zeit am meisten? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!