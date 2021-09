Eine neue Woche ist angebrochen und das bedeutet natürlich, dass so einige frische PC-Releases auf den Plattformen Steam, Epic und Co. anstehen. Wie gewohnt haben wir ein paar Highlights für euch herausgepickt und dabei festgestellt: Die aktuelle Woche dürfte vor allem für Fans von Simulationen, starken Geschichten und sogar von Rollenspielen spannend werden.

Die Release-Highlights der Woche

Bus Simulator 21

Genre: Technische Simulation | Release: 7. September 2021 | Entwickler: stillalive studios | Plattform: PC, PS4, Xbox One

Mit dem Bus Simulator 21 bekommt ihr eigentlich genau das, was der Name verspricht: Eine Simulation des deutschen Entwicklerstudios stillalive, in dem ihr in der Rolle eines Busfahrers durch eine Open World tuckert, Passagiere abholt und rausschmeißt und euch hinter das Steuer der Fahrzeuge bekannter Hersteller klemmen dürft. Der Bus Simulator 21 bietet außerdem nicht nur eine Einzelspieler-Kampagne, sondern sogar einen Koop-Modus.

Falls ihr wissen wollt, wie gut der Bus Simulator 21 im GameStar-Test abschneidet, dann werft einen Blick in unsere Plus-Review. Darin zeigte sich unser Tester Mario Donick begeistert von der an San Francisco angelehnten und atmosphärischen Open World, den über 30 lizenzierten Bussen und dem glaubhaft anmutenden Fahrverhalten. Kritik gibt es allerdings für oberflächliche Simulations-Mechaniken, dem teilweise grind-lastigem Gameplay und den unschönen Gesichtern vieler Passanten.

Life is Strange: True Colors

Genre: Adventure | Release: 10. September 2021 | Entwickler: Deck Nine Games | Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Stadia, PS4, Xbox One

True Colors ist der mittlerweile dritte Hauptteil der von Fans geschätzten Adventure-Reihe Life is Strange. Und nachdem sich das erste Spiel um Chloe und Max und der Nachfolger um Sean und Daniel gedreht hatte, gibt es jetzt abermals eine neue Figur, die im Mittelpunkt steht: Alex Chen, die ebenfalls über eine übernatürliche Fähigkeit verfügt.

Was Alex kann? Die neue Heldin von Life is Strange verfügt über die Fähigkeit, Emotionen anderer zu erleben, absorbieren und zu manipulieren. Natürlich spielen bei True Colors wie gewohnt eure persönlichen Entscheidungen eine wichtige Rolle - und wie sich diese auf die Beziehungen zu anderen Personen auswirken.

Die wichtigsten Releases der Woche vom 6. bis 10. September 2021

Dienstag, 7. September 2021

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt: Ein Multiplayer-Battle-Royale, das im gleichen Universum wie die beliebten Rollenspiele spielt. Neben altbekannten Schuss- und Nahkampfwaffen können hier Spieler auf die übernatürlichen Fähigkeiten eines Vampirs zurückgreifen.

Bus Simulator 21: Hier geht's vor allem um eins: Bus fahren. Auf zwei großen Maps klemmt ihr euch hinter das Steuer von über 30 lizenzierten Fahrzeugen - wahlweise sogar im Koop mit einem Freund.

American Truck Simulator: Wyoming: Mit dem neuesten DLC für den American Truck Simulator könnt ihr einen neuen US-Bundesstaat befahren. Was der zu bieten hat? Einen 16 Millionen Euro teuren Rastplatz und eine gigantische Kartoffel.

Dream Cycle: Hierbei handelt es sich um ein neues Action-Adventure des Schöpfers der Tomb-Raider-Heldin Lara Croft. Die Parallelen sind nicht von der Hand zu weisen: Geschmeidige Parkour-Einlagen gehen Hand in Hand mit Kämpfen, die mit Klingen, Schusswaffen und sogar magischen Angriffen ausgetragen werden.

Mittwoch, 8. September 2021

Final Fantasy IV: Mit Final Fantasy 4 kehrt ein echter Rollenspiel-Klassiker zurück - allerdings nicht in Originalgrafik, sondern mit einer ganzen Palette visueller Verbesserungen.

Donnerstag, 9. September 2021

Tales of Arise: Ein JRPG, das sich unter anderem aufgrund seiner ansehnlichen Grafik sehen lassen kann. Kein Wunder, entsteht Tales of Arise doch in der Unreal Engine 4. Story-technisch geht's um die Schicksale zweier Planeten, die sich im Clinch miteinander befinden. Gameplay-mäßig soll vor allem das Kampfsystem im direkten Vergleich zu den Vorgängern nochmal stark überarbeitet worden sein.

Dice Legacy: Eine Städtebau-Simulation, die unverschämt viel dem Zufall überlässt. Denn in Dice Legacy dreht sich alles um Würfel - und euer Würfelglück. Dice Legacy überzeugt darüber hinaus mit einem recht detaillierten und charmanten Look, während die Aufbaustrategie mit Survival-Elementen abgerundet werden soll.

Webbed: Ein simples, aber dafür umso charmanteres 2D-Jump&Run. Im Mittelpunkt steht eine kleine, niedliche Spinne, die auf dem Weg durch eine simpel gestaltete Welt ist und dabei auf ihr wichtigstes Werkzeug zurückgreift: Ihre Spinnfäden.

Freitag, 10. September 2021

Life is Strange: True Colors: Der dritte Hauptteil der beliebten Adventure-Reihe, die uns diesmal in die Rolle der übernatürlich begabten Alex Cheng schlüpfen lässt. Hier dürfen wieder Entscheidungen getroffen, Dialoge geführt und Rätsel gelöst werden.

NBA 2K22: Das neueste Sportspiel von Publisher 2K, in dem sich alles um den Basketball dreht.

Lost in Random: Sprungpassagen, Rätsel, Erkundung, Strategie und actionreiche Kämpfe - Lost in Random will all dies bieten und dabei eine starke Story nicht zu kurz kommen lassen. Das Spiel der Entwickler von Zoink setzt auf eine Tim-Burton-Ästhetik und dreht sich um die junge Even in einer Welt, wo der Zufall alles regiert.

Ist bei den Neuerscheinungen der Woche ein spannender Titel für euch dabei? Und wenn ja: Warum genau freut ihr euch auf dieses Spiel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!