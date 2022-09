Neu auf Steam und Co.: Neben FIFA und WoW erscheinen diese Woche noch weitere spannende Spiele

Was gibt es Neues auf Steam und Co. zu spielen? Der September neigt sich dem Ende zu, womit wir immer näher in die Release-starken Monate vor dem Weihnachtsgeschäft blicken können. Schon diese Woche zeigt sich aber der ein oder andere heißerwartete Titel.

Neben dem letzten FIFA erscheint das neue Addon zu World of Warcraft Classic, Wrath of the Lich King. Außerdem kommt das knuffige Kena: Bridge of Spirits nach seiner Epic-Exklusivität auch nun nach Steam.

Da hört es mit interessanten Titeln aber noch lange nicht auf, also beginnen wir lieber direkt:

Highlight der Woche - WoW: Wrath of the Lich King

Genre: MMO | Entwicklungsstudio: Blizzard Entertainment | Release: 27. September 2022

World of Warcraft Classic lässt euch mit der neu aufgelegten Erweiterung Wrath of the Lich King gegen den einstigen Hoffnungsträger und neuen Lichkönig Prinz Arthas in den Krieg ziehen. Alle, die das epische Finale der Geschichte rund um Arthas vor X Jahren also verpasst haben, können mit WoW Classic das jetzt nachholen.

Die Erweiterung bietet neben einigen spannenden Quests im frostigen Nordend auch weitere Neuheiten. Mit der Heldenklasse Todesritter könnt ihr Azeroth ganz neu erleben und startet sogar damit direkt auf Level 55. Unsere WoW-Expertin Mary glaubt, dass Wrath of the Lich King Classic sogar besser als das Original werden könnte.

Es gibt auch Änderungen für WoW-Veteranen, die die ursprüngliche Erweiterung noch gut im Gedächtnis haben. Alle Neuheiten zu Wrath of the Lich King Classic könnt ihr hier nachlesen:

Weitere spannende Releases

Neben WoW erscheinen noch viele weitere spannende Titel. Wir gehen Tag für Tag durch:

Montag, 26.09.2022

Terra Invicta: In dieser futuristischen Globalstrategie versucht ihr, die Erde und das gesamte Sonnensystem zu einen.

Dienstag, 27.09.2022

Grounded: Nach der Early-Access-Phase erscheint nun Version 1.0 des Survival-Hits. Ihr kämpft euch als geschrumpftes Kind durch den heimischen Garten und bekämpft Ameisen, Spinnen und weitere Insekten.

Nach der Early-Access-Phase erscheint nun Version 1.0 des Survival-Hits. Ihr kämpft euch als geschrumpftes Kind durch den heimischen Garten und bekämpft Ameisen, Spinnen und weitere Insekten. Dome Keeper: In diesem Roguelike bohrt ihr in Minen nach Materialien, um eure Basis über der Erde auszubauen und vor Angriffen zu beschützen.

In diesem Roguelike bohrt ihr in Minen nach Materialien, um eure Basis über der Erde auszubauen und vor Angriffen zu beschützen. Landwirtschafts-Simulator 22 – Pumps n‘ Hoses Pack: Im neuesten Addon der beliebten Simulation dreht sich alles um Gülle. Dazu sind über 30 Maschinen im DLC enthalten.

Im neuesten Addon der beliebten Simulation dreht sich alles um Gülle. Dazu sind über 30 Maschinen im DLC enthalten. Kena: Bridge of Spirits: Dieses knuffige Adventure ist nach seiner Epic-Exklusivität nun auch auf Steam erwerblich.

Mittwoch, 28.09.2022

Destroyer: The U-Boat Hunter: Die Simulation bringt euch das Leben auf einem U-Boot näher. Das Spiel startet im Early Access.

Donnerstag, 29.09.2022

Railgrade: Mögt ihr Züge? Das wäre in Railgrade sicherlich von Vorteil! In dem Management-Spiel organisiert ihr nämlich den Schienenverkehr.

Freitag, 30.09.2022

FIFA 23: Das letzte FIFA erscheint passend zum Wochenende, damit ihr eure liebste Fußball-Mannschaft zur Meisterschaft führen könnt.

Auf Steam ist momentan jedoch überraschend kein neuer Titel enorm beliebt, sondern das mittlerweile zwei Jahre alte Cyberpunk 2077. Hier erfahrt ihr, warum das Open-World-Abenteuer gerade durch die Decke geht.

Sind für euch in dieser Woche spannende Titel dabei oder holt ihr auch gerade lieber Cyberpunk 2077 nach?