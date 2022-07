Neu bei Disney Plus: Alle neuen Serien und Filme im August 2022

Mehr als zwei Jahre nach dem Start hat Disney Plus inzwischen ein solides Angebot an Serien und Filmen auf Lager, das monatlich mit neuen Titeln erweitert wird. Der August 2022 bringt uns gleich mehrere Highlights.

Marvel-Fans erleben den Auftritt einer neuen Heldin im MCU und dürfen sich außerdem auf mehrere Kurzfilme freuen. Wer dagegen nach Obi Wan auf mehr Star Wars hofft, wird auch nicht enttäuscht, denn eine neue Serie erzählt von den Anfängen der Rebellion gegen das galaktische Imperium. Wir stellen euch die Highlights des Monats genauer vor und listen alle neuen Filme und Serien auf.

Highlights auf Disney Plus im Juli 2022

Andor

Nachdem Star-Wars-Fans gerade erst die Rückkehr von Obi Wan Kenobi erleben durften, geht es ab dem 31. August gleich weiter: Mit Andor erscheint eine Serie auf Disney Plus, die die Entstehung und frühen Tage der Rebellion näher beleuchten soll. Die Hauptfigur, nach der die Serie auch benannt ist, kennen viele bereits aus Rogue One: Es ist Cassian Andor, der später als Captain der Rebellenallianz für deren Geheimdienst arbeitet.

Zeitlich ist die Serie fünf Jahre vor den Ereignissen von Rogue One angesiedelt. Über die Handlung wurden bisher keine Details verraten, aber der Trailer zeigt bereits, dass es wieder ein bisschen düsterer wird. Außerdem soll die Geschichte von Cassian im Vordergrund stehen. Star-Wars-Experte Vali hofft sicher auf ein runderes Erlebnis als bei der Kenobi-Serie, die ihn teilweise enttäuscht hat:

She-Hulk: Die Anwältin

Auch Marvel-Fans müssen kaum einen Monat auf die nächste Superhelden-Serie warten. Denn am 17. August startet She-Hulk ihre Karriere auf Disney Plus. Hier erwartet uns eine Mischung aus Gerichtsfilm und Kömödie, die sich um das Leben von Jennifer Walters dreht. Als Anwältin beschäftigt sie sich vor allem mit Fällen, in denen es um Superhelden geht. Und dann wäre da noch die Tatsache, dass sie selbst außergewöhnlich grün und übermenschlich stark ist.

Neben She-Hulk werden in der Serie auch Mark Ruffalo in seiner Rolle als Grünes Wutmonster, sowie seinen Kollegen Abomination und der Zauberer Wong auftreten. Auch weitere bekannte Superhelden sollen vorkommen, die wir wahrscheinlich vor Gericht sehen werden.

Alle neuen Filme im Juli 2022 auf Disney Plus

Ab 3. August:

Lightyear

Ab 5. August:

Prey

Lego Star Wars: Sommerurlaub

Ab 10. August:

Ich bin Groot (Kurzfilmreihe) Ich bin Groot: Groot nimmt ein Bad Ich bin Groot: Groots erste Schritte Ich bin Groot: Das Dance-Battle Ich bin Groot: Das Meisterwerk Ich bin Groot: Der kleine Freund



Ab 12. August:

Not Okay

Ab 19. August:

Fire Island

Alle neuen Serien im Juli 2022 auf Disney Plus

Ab 3. August:

Bob's Burgers, Staffel 12

Ab 17. August:

She Hulk: Die Anwältin

American Horror Story: Double Feature, Staffel 10

Ab 31. August:

Andor

Snowdrop

Freut ihr euch schon auf die ein oder andere Serien- oder Filmpremiere auf Disney Plus? Oder bezweifelt ihr eher, dass diesen Monat etwas neues für euch dabei sein wird? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!