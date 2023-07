Disney Plus im August 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Im August ist auf Disney Plus die Macht mit euch. Quelle des Originalbildes: Walt Disney Company.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Disney Plus. Im Spätsommer könnt ihr euch auf die doppelte Ladung Star Wars freuen. Was für neue Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, das erfahrt ihr in diesem Artikel. Welche Inhalte im Juli hinzugefügt wurden und noch werden, erfahrt ihr in unserer Übersicht von letztem Monat.

Highlight im August 2023: Star Wars: Ahsoka

2:11 Ahsoka: Neuer Trailer bereitet auf den Start der Star Wars-Serie vor - und enthüllt endlich Thrawn

Star Wars: Ahsoka spielt nach dem Fall des Imperiums und folgt der ehemaligen Jedi-Ritterin Ahsoka Tano (Rosario Dawson), die sich auf die Suche nach dem verschwundenen Jedi Ezra Bridger (Eman Esfandi) begibt. Doch das ist trotz der zerrütteten Lage noch nicht genug, denn Ahsokas Rivale Großadmiral Thrawn (Ray Stevenson) bereitet derweil seine große Rückkehr vor. Und es sei gesagt, dass er nichts Gutes im Schilde führt. Die Serie startet am 23. August 2023.

Als Padawan von Anakin Skywalker, kennen wir Ahsoka vor allem aus Star Wars: The Clone Wars, wo sie mit der Zeit zu einer Fan-Favoritin herangewachsen ist. Nach Obi-Wan Kenobi ist sie die zweite Jedi, die ihr eigenes Serien-Spin-Off erhält. Bis einschließlich nächstes Jahr sollen mit The Acolyte und Skeleton Crew noch zwei weitere Star-Wars-Serien erscheinen und 2026 ein neuer Kinofilm mit Daisy Ridley als Rey.

Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, empfehlen wir euch, sofern noch nicht geschehen, in der dritten Staffel von The Mandalorian vorbeizuschauen. Ansonsten gibt es hier ein kleines Video mit Hintergrundinformationen zu Ahsoka:

1:47 Ahsoka: Neues Video zur Star Wars-Serie zeigt, wie Rosario Dawson zur Jedi-Ritterin wurde

Neue Filme bei Disney Plus im August 2023

2. August

Guardians Of The Galaxy: Vol 3 (Marvel)

4. August

The Randall Scandal: Love, Loathing, and Vanderpump (Star)

Masel Tov Cocktail (Star)

Natural Born Killers (Star)

11. August

Jagged Mind (Star)

Die verrückte Olympiade (Disney)

Donalds Cousin Gustav (Disney)

Kurzbesuch bei Onkel Donald (Disney)

Der tollkühne Donald in seiner fliegenden Kiste (Disney)

Goofy und Wilbur (Disney)

Mickys Dampfwalze (Disney)

Haie: Meister der Tarnung? (National Geographic)

Rivalen: Haie vs. Orcas (National Geographic)

16. August

Miguel Wants to Fight (Star)

18. August

Der Klient (Star)

25. August

Explorer: Verschollen in der Arktis (National Geographic)

Date Movie (Star)

Die Tigerhaie von Maui (National Geographic)

Vacation Friends 2 (Star)

Neue Serien bei Disney Plus im August 2023

2. August

Bear Grylls: Stars am Limit – Die Challenge – Staffel 1 (National Geographic)

Doctor Lawyer – Staffel 1 (Star)

Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi – Neue Folgen der 1.Staffel (Star Wars)

Comtradicao – Staffel 1-5 (Star)

8. August

Only Murders in the Building – Staffel 3 (Star)

9. August

High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 4 (Disney)

Moving – Staffel 1 (Star)

Europa von oben – Staffel 4 (National Geographic)

Der fantastische Yellow Yeti – Neue Folgen der 1. Staffel (Star)

Mayans M.C. – Staffel 4 (Star)

16. August

FX’s The Bear: King of the Kitchen – Staffel 2 (Star)

Bob’s Burgers – Staffel 13 (Star)

Zweiter Weltkrieg: Geschichte von oben – Staffel 1 (National Geographic)

Breeders – Staffel 3 (Star)

23. August

Star Wars: Ahsoka (Star Wars)

Amerikas Nationalparks – Staffel 1 (National Geographic)

30. August

Good Trouble – Staffel 5 (Star)

Chip und Chap: Das Leben im Park – Neue Folgen der 2. Staffel (Disney)

Auf welche Filme und Serien auf Disney Plus freut ihr euch am meisten? Ist überhaupt etwas interessantes für euch dabei? Auf welche Inhalte freut ihr euch auf anderen Streaming-Anbietern? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!