Neu bei Sky und Wow: Alle neuen Filme und Serien im August 2023

M3GAN ist nur einer von vielen Filmen, die im August bei Sky zu sehen sind.

Im August 2023 erweitert sich bei den zahlreichen Streaming-Anbietern dieser Welt wie gewohnt das Angebot an Filmen und Serien, so auch bei Sky und dem separaten Dienst Wow.

Die Liste mag nicht ganz so lang wie bei Netflix, Amazon oder Disney Plus sein. Einige Tipps haben wir dann aber doch für euch in petto, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Highlight im August 2023: M3GAN

Die Wissenschaftlerin Gemma baut eine Puppe. Soweit erst mal nichts Verwerfliches. Die M3GAN genannte Puppe verfügt jedoch über eine künstliche Intelligenz, damit sie auf Gemmas Nichte Cady aufpassen kann.

Anfangs klappt auch alles noch prima. Cady und M3GAN freunden sich sogar an. Doch wie so oft, wenn es um Künstliche Intelligenz in Filmen geht, kommt irgendwann ein verhängnisvoller Programmierfehler ins Spiel. Dadurch nimmt M3GAN ihren Auftrag, sämtlichen Schaden von Cady fernzuhalten, etwas zu ernst.

2:21 Dieser Horrorfilm staubt Top-Wertungen ab! Trailer stellt die unheimliche M3gan vor

Weitere neue Filme und Serien bei Sky und Wow im August 2023

Ab 2. August

Never Seen Again - Staffel 1, zweiter Teil

Ab 3. August

American Auto - Staffel 2

Ab 4. August

M3GAN

Indefensible - Staffel 1

Ab 5. August

She Said

Ab 7. August

Prizefighter – Die Geburt des Boxens

Winning Time: Aufstieg der Lakers-Dynastie - Staffel 2

Ab 8. August

Somebody’s Hiding Something – Mörderische Geheimnisse - Staffel 1

Ab 9. August

Coast Guard Florida - Staffel 1

Ab 11. August

Hui Buh und das Hexenschloss

Bad Behaviour - Staffel 1

Ab 12. August

Emergency Declaration – Der Todesflug

Billions - Staffel 7

Warrior - Staffel 3

Sarah Silverman: Someone You Love

Ab 14. August

30 letzte Tage – Ein Cop dreht auf

Ab 18. August

Breaking Point – Make it or Break it

Coast Guard Alaska – Rettung aus der Luft - Staffeln 1 bis 3

The Righteous Gemstones - Staffel 3

Ab 19. August

Rheingold

Ab 20. August

Der kleine Nick erzählt vom Glück

Ab 21. August

Goodbye, Don Glees! – Wege einer Freundschaft

Baby-Tiere - Staffeln 1 und 2

Ab 25. August

Magic Mike – The Last Dance

Ab 26. August

Ambush – Kein Entkommen!

Ab 28. August

Tenor: Eine Stimme – Zwei Welten

Na, ist im August etwas für euch bei Sky und Wow dabei? Wenn ja, welche Filme und Serien interessieren euch am meisten? Gibt es einen Tipp, den ihr den anderen aus der Community unbedingt ans Herz legen möchtet? Oder ist im August überhaupt nichts vertreten, das euer Interesse wecken kann? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!