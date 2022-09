Neu bei Steam: Diese Woche ist voll mit spannenden Neuerscheinungen

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und ihr wisst, was das bedeutet: Auch das Gaming-Sommerloch ist bald vorbei! Die nächsten Tage bekommen wir berits einen Vorgeschmack darauf, wie eine richtig gute Spiele-Release-Woche aussehen kann.

Nicht nur erscheint bei Steam mit Return to Monkey Island die lang erwartete Rückkehr von Guybrush Threepwood, es warten auch einige spannende Shooter, Rollen- und Aufbauspiele - darunter die neueste Erweiterung für Anno 1800:

43 11 Anno 1800 Reich der Lüfte: Warum mir zum ersten Mal ein DLC Sorgen macht

Highlight der Woche: Return to Monkey Island

Genre: Adventure | Entwickler: Terrible Toyboy | Veröffentlichung: 19. September 2022 | Preis: 23 Euro

Über 30 Jahre ist es her, dass mit Monkey Island 2: LeChuck's Revenge eines der bis heute legendärsten Adventures erschienen ist. Und genau an dessen Geschichte setzt nun der neue Teil Return to Monkey Island an, die Handlung der folgenden Serienteile wird ignoriert.

Falls ihr das Ende vergessen habt: Am Ende des Spiels besiegt Guybrush seinen Erzfeind LeChuck mit einer Voodoo-Puppe, reißt ihr die Gliedmaßen ab und macht seinen Gegner wehrlos. Als LeChuck im Sterben liegt, bittet er den Helden, näherzukommen, damit er seine Maske abnehmen und sein wahres Ich enthüllen kann. Quasi wie Darth Vader am Ende von Die Rückkehr der Jedi-Ritter.

Dabei entpuppt sich der Zombiepirat als Chuckie, Gubrushs älterer Bruder. Die beiden werden plötzlich von zwei Männern unterbrochen, die den Geschwistern sagen, dass sie hier nichts zu suchen haben. Die beiden Brüder, die inzwischen als Kinder im Vorschulalter erscheinen, kommen aus den Wartungstunneln und stellen fest, dass sie die ganze Zeit in einem Vergnügungspark waren.

Chuckie/LeChuck wendet sich letzlich der Kamera zu und zeigt seine bedrohlich rot-leuchtenden Augen, die von knisternder Elektrizität untermalt werden. Ob die Piratenabenteuer aus Teil 1 und 2 wirklich nur Kinderfantasien in einem Vergnügungspark waren, erfahren wir nun hoffentlich in Return to Monkey Island.

Auch wenn der neue Grafikstil für reichlich Diskussionen gesorgt hat, bewies Ron Gilbert zuletzt mit Thimbleweed Park, dass er immer noch echt gute Adventures entwickeln kann:

58 2 Mehr zum Thema Thimbleweed Park im Test - Benutze Köpfchen mit Spiel

Weitere Spiele-Releases der Woche

Montag, 19. September 2022

There Is No Light: Düsteres Soulslike aus der Iso-Perspektive, das mit über 30 Stunden Story-Kampagne begeistern will.

JR EAST Train Simulator: Japanische Züge sind deutlich pünktlicher als die hierzulande. Aber sind auch die Zugsimulationen besser?

Rogue : Genesia: Mal wieder ein Klon von Vampire Survivors, die gerade alle naselang aus dem Boden schießen.

Dienstag, 20. September 2022

Bau-Simulator: Mit über 70 verschiedenen Baggern, Tiefladern, Kränen und Co. geht ihr hier spannende Bauprojekte an.

Stellaris: Toxoids Species Pack: Der nächste DLC für den Weltraum-Hit bringt eine giftige Spezies - schaut sie euch im Trailer an.

Soulstice: Dieses Action-Adventure hat nicht nur fantastische Grafik, sondern auch eindrucksvolle Bosskämpfe zu bieten. Schaut ruhig mal in unser Preview-Video:

The Outbound Ghost: Süßes Rollenspiel, in dem ihr einen Geist spielt, der Bewohnernern einer Geisterstadt hilft und rundenbasierte Kämpfe bestreitet.

Salt 2: Shores of Gold: Ein neues Survival-Spiel, in dem ihr einen Piraten spielt. Inseln erkunden, Nahrung und Rohstoffe sammeln, Schiffe upgraden, Werkzeuge und Waffen herstellen, Piraten bekämpfen - das erwartet euch hier.

Mittwoch, 21. September 2022

Anno 1800: Reich der Lüfte: Anno 1800 bekommt Luftschiffe, neue Produktionsketten und mehr. Zeitgleich wird das neue Update 15 kostenlos für alle Spieler veröffentlicht, das neue Herausforderungen bringt.

Gundam Evolution: Dieser neue Free2Play-Shooter konnte in der Beta-Phase viele Spieler begeistern. Das Gameplay erinnert an Overwatch, statt Menschen steuert ihr hier aber die beliebten Gundam-Mechs.

Electrician Simulator: Keine Woche vergeht ohne einen neuen Simulator aus dem Hause Playway. Diesmal werdet ihr zum Elektriker, repariert Steckdosen und installiert allerlei Elektrokram bei euren Kunden.

Donnerstag, 22. September 2022

Slime Rancher 2: Die Fortsetzung des beliebten Rollenspiels lässt euch erneut schleimige Freunde sammeln und auf eurer Farm großziehen.

The DioField Chronicle: Ein neues Taktik-Rollenspiel von Square Enix, das mit strategischen Kämpfen, dutzenden Klassen und einer starken Story überzeugen will. Der Trailer sieht recht vielversprechend aus:

Spiderheck: Ihr seid eine Spinne mit einem Lichtschwert. Klingt verrückt, aber sieht nach sehr viel Spaß aus.

No Place for Bravery: Und noch ein Action-RPG aus der Iso-Perspektive, genauso wie There Is No Light. Laut den Entwicklern aber mehr Sekiro als Dark Souls.

Serial Cleaners: Hier spielt ihr einen Tatortreiniger der Mafia in den 90er-Jahren. Spielerisch ähnlich wie der Vorgänger, aber deutlich hübscher.

Beacon Pines: Ein niedliches Gruseladventure mit Rollenspielelementen.

Freitag, 23. September 2022

Rumble: Eine 1-gegen-1-Fighting-Game, in dem ihr euch gegenseitig mit Steinen abwerft. Erinnert etwas an die Erdbändiger aus der Cartoonserie Avatar.

Remoteness: Ein neuer Singleplayer-Shooter, in dem ihr New York vor einer Alien-Invasion beschützen müsst.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten? Schreibt es uns in die Kommentare!