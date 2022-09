Anno 1800: Game Update 15 bringt neue Herausforderung für das Endgame

Holt die Schnapsgläser und das gute Briefpapier raus, das große kostenlose Game Update 15 zu Anno 1800 steht in den Startlöchern! Und das bringt nicht nur eine neue Endgame-Herausforderung für alle, es bietet auch einen ganzen Haufen Verbesserungen und neuer Features. Wir haben alles übersichtlich für euch zusammengefasst.

Wann erscheint das Game Update 15? Das Update steht ab dem 20. September 2022 um 15 Uhr für alle zum Download bereit. Welche neuen Features bisher in den Updates steckten, das könnt ihr hier nachlesen, um zum Release auf dem neuesten Stand zu sein:

Das größte neue Feature von Game Update 15 sind die neuen Lebensqualität-Bedürfnisse. Diese bringen in Verbindung mit dem neuen DLC Reich der Lüfte das neue Postsystem - denn dann verlangt es euren Bürgern nach Briefen. Sie lassen sich allerdings auch im Basisspiel oder in Kombination mit anderen DLCs nutzen.

Sie lassen sich frei einstellen und geben euren Bevölkerungsschichten weitere Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden müssen, aber für zusätzliches Einkommen sorgen. Damit bieten sie eine weitere Herausforderung für das Endgame oder eine Möglichkeit, überschüssige Waren gewinnbringend zu nutzen.

Neue Geschützturme: Ab dem Handwerker-Level macht der Flammenwerfer-Turm zusätzlichen Schaden gegen Holzschiffe. Das Panzerbrechende Geschütz wiederum liefert Bonusschaden gegen gepanzerte Schiffe.

Ab dem Handwerker-Level macht der Flammenwerfer-Turm zusätzlichen Schaden gegen Holzschiffe. Das Panzerbrechende Geschütz wiederum liefert Bonusschaden gegen gepanzerte Schiffe. Neue Items: 10 neue Items finden ihren Weg nach Anno 1800. Die meisten sind allerdings an andere DLCs oder eine DLC-Kombination gebunden. Nur eines gilt allein für das Basisspiel.

10 neue Items finden ihren Weg nach Anno 1800. Die meisten sind allerdings an andere DLCs oder eine DLC-Kombination gebunden. Nur eines gilt allein für das Basisspiel. Itemkauf-Verbesserung: Wenn ihr bei Händlern Items kauft, wird jetzt angezeigt, ob ihr diese bereits irgendwo besitzt.

Wenn ihr bei Händlern Items kauft, wird jetzt angezeigt, ob ihr diese bereits irgendwo besitzt. Allianzen-Feature: Ihr könnt jetzt den Krieg einer verbündeten KI ablehnen, um nicht mehr automatisch in die Konflikte hineingezogen zu werden. In diesem Falle endet die Allianz. Halleluja.

Ihr könnt jetzt den Krieg einer verbündeten KI ablehnen, um nicht mehr automatisch in die Konflikte hineingezogen zu werden. In diesem Falle endet die Allianz. Halleluja. Balancing: Zahlreiche Werte aus Season 4, die bereits vorhandenen Luftschiffe aus Die Passage und Waffentypen wurden neu ausbalanciert.

Hinzu kommen das übliche Bugfixing und kleinere Detail-Verbesserungen. Die komplette Liste könnt ihr im offiziellen Blogpost nachlesen. Außerdem haben wir euch im Rahmen unserer großen Aufbau-Themenwoche den dazugehörigen DLC Reich der Lüfte vorgestellt. Kollege Fabiano sieht den aber mit kritischen Augen:

Was denkt ihr über das neue Update? Welche Features gefallen euch? Spielt ihr aktuell Anno 1800 oder kann euch das neue Update vielleicht zurück ins Spiel locken? Was sind eure Gedanken zur Season 4? Erzählt es uns in den Kommentaren!