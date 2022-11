Neu bei Steam: So viele Highlights in einer Woche gab es lange nicht mehr

Auch wenn es Montag ist, ist das noch lange kein Grund, um zu verzweifeln - denn diese Woche erscheinen haufenweise hochkarätige Spiele bei Steam und Co.! Wie immer, stellen wir euch auch diesmal die spannendsten Releases der Woche vor. Und da es diesmal echt viele Titel gibt, springen wir direkt rein.

Die Highlights der Woche

CoD Warzone 2

2:47 CoD Modern Warfare 2: Trailer enthüllt den Multiplayer und Warzone 2

Genre: Shooter | Entwickler: Infinity Ward | Veröffentlichung: 16. November 2022

Am Mittwoch erscheint mit CoD Warzone 2 der Nachfolger des extrem erfolgreichen Battle Royales. Gekaufte Operatoren, Skins und andere Freischaltungen aus dem ersten Teil dürft ihr zwar nicht übernehmen, aber dafür bietet Warzone 2 eine Menge Neuerungen: Die Map Al Mazrah, neue Zonen-Mechaniken, überarbeitete Gulags und den Raid-Shooter-Modus DMZ.

Alle weiteren wichtigen Infos, um perfekt auf den Release vorbereitet zu sein, findet ihr hier:

Nobody - The Turnaround

1:40 Nobody: Diese Lebenssimulation ist eins der meistgewünschten Steam-Spiele

Genre: Lebenssimulation | Entwickler: U. Ground Game Studio | Veröffentlichung: 17. November 2022

In Nobody startet ihr als namensgebender Niemand ein neues Leben in einer neuen Stadt - ohne Geld, Familie oder Freunde. Ihr müsst euch mit harter Arbeit und durch das Schließen von Beziehungen in der ziemlich realistischen, sprich knallharten Gesellschaft durchsetzen. Die Demo wurde bereits von hunderttausenden Spielern ausprobiert, was die Life-Sim zu einem der meistgewünschten Spiele auf Steam gemacht hat.

Géraldine hat ebenfalls in die Demo reingespielt und war komplett begeistert:

Weitere Releases der Woche

Montag, 14. November

Somerville: Ein atmosphärisches Sci-Fi-Adventure, in dem ihr eure Familie nach einer Alieninvasion wiederfinden müsst.

Ballads of Hongye: Ein wunderschönes Aufbauspiel im China-Setting, in dem ihr eine blühende Stadt errichten müsst - schaut mal in den Trailer rein:

1:20 Schickes Aufbauspiel Ballads of Hongye zeigt das ungewöhnliche Gameplay im Trailer

We Who Are About To Die: In diesem actionlastigen Rollenspiel startet ihr als Sklave im antiken Rom und müsst euch in Gladiatorenkämpfen beweisen, um zum Großmeister der Arena aufzusteigen.

Monuments Flipper: In der Simulation von Playway restauriert ihr bekannte Monumente wie Notre Dame oder den Eiffelturm und lernt dabei noch etwas über die Geschichte.

Arcane Waters: Ein Piraten-Open-World-Spiel, in dem ihr gegen andere Piraten und Monster kämpft - und im optionalen Multiplayer auch gegen andere Spieler.

Pentiment: Ein ziemlich abgedrehtes Adventure, in dem ihr im mittelalterlichen Bayern des 16. Jahrhunderts einen Mordfall aufklären müsst. Fabiano ist von dem Titel jetzt schon ziemlich begeistert:

Dienstag, 15. November

Zero Sievert: In dieser Mischung aus Survivalspiel und Top-Down-Shooer erkundet ihr eine postapokalyptische Einöde, kämpft mit Banditen und lootet alles, was nicht niet- und nagelfest ist.

Floodland: Das Aufbauspiel von den Köpfen hinter This War of Mine wirft euch ebenfalls in die Postapokalypse, wo ihr Städte in der überfluteten Welt hochzieht.

Bravery and Greed: Actionreicher Koop-Sidescroller, in dem ihr euch als Ritter, Magier und Co. durch Dungeons prügelt. Hat auch einen Team-PvP-Modus!

Tiny Football: Ein Fußballspiel von Kult-Publisher MicroProse, wie in den 80er- und 90er-Jahren,

Mittwoch, 16. November

Monochrome Mobius: Fans von JRPGs bekommen hier neues Futter. Als junger Held müsst ihr euren verschollenen Vater wiederfinden und nebenbei zahllose Rundenkämpfe überstehen.

Donnerstag, 17. November

Frozen Flame: Spannendes Open-World-Survivalspiel. Basenbau, Erkundung, Kämpfe, Looten und dazu riesige Bosskämpfe - auf Wunsch auch im Koop.

1:04 Frozen Flame - Erstes Gameplay aus dem Survival-RPG

Vail VR: Der Multiplayer-Shooter ist aktuell DIE große Hoffnung für VR-Fans.

Freitag, 18. November

Marvel's Spider-Man: Miles Morales: Nach dem riesigen Erfolg von Marvel's Spider-Man könnt ihr euch als Miles Morales die Zeit bis zum echten Nachfolger vertreiben.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me: Im nächsten Teil der Horror-Anthologie begleitet ihr diesmal ein Filmteam, das eine Doku über einen Serienmörder drehen will.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten? Schreibt es uns in die Kommentare!