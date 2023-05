Neu bei Steam: Eine heikle Woche wartet auf Herr-der-Ringe-Fans

1:17 Gollum mit RTX: So sieht das kommende Mittelerde-Spiel mit Ray Tracing aus

Auch diese Woche warten wieder viele spannende neue Spiele bei Steam auf euch - und wir zeigen euch wie immer die besten. Besonders spannend wird es für Fans vom Herrn der Ringe. Denn mit Der Herr der Ringe: Gollum erscheint das erste Spiel im beliebten seit Mittelerde: Schatten des Krieges.

Highlight der Woche: Der Herr der Ringe: Gollum

Genre: Stealth-Adventure | Entwickler: Daedelic Entertainment | Release: 25. Mai (Steam)

Das neue Spiel des deutschen Entwicklers Daedelic klingt zunächst einmal ziemlich spannend, insbesondere für Tolkien-Fans: Ihr schlüpft in die Rolle des garstigen Gollum und erlebt seine Geschichte so aus einer völlig neuen Perspektive.

Das Gameplay dreht sich hauptsächlich ums Schleichen, Klettern und Springen, gekämpft wird nicht. Dafür verspricht der Titel aber viel Story: Ihr könnt zwischen den beiden Persönlichkeiten Gollum und Sméagol wechseln und so Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Allerdings wird das Spiel schon seit seiner Ankündigung 2019 sehr kritisch beäugt. Die Technik scheint nicht zeitgemäß, die Hardware-Anforderungen sind trotzdem immens und ob der Titel zumindest spielerisch überzeugen kann, ist völlig offen.

Die Woche wird für HdR-Fans also wirklich heikel - ob Gollum doch noch überraschen kann oder jegliche Vorfreude schneller stirbt als Boromir, erfahrt ihr am Donnerstag in unserem Test.

Weitere Releases der Woche

Montag, 22. Mai 2023

Inkbound (Early Access): Ein Roguelike-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen. Die Entwickler haben mit Monster Train zuvor ein tolles Erstlingswerk abgeliefert.

Victoria 3: Voice of the People: Der DLC für das grandiose Strategiespiel bringt 60 Unruhestifter ins Spiel, die ihre eigenen politischen Pläne vorantreiben.

1:42 Erstes Immersion Pack für Victoria 3 enthüllt neue historische Persönlichkeiten und mehr

Dienstag, 23. Mai 2023

CONVERGENCE: A League of Legends Story: Ein 2D-Plattformer im LoL-Universum, in dem ihr den jungen Erfinder Ekko spielt

Planet of Lana: Noch ein Plattformer - hier reist ihr als junges Mädel Lana um einen fremden Planetenund erlebt eine Sci-Fi-Geschichte, die mehrere Jahrhunderte umspannen soll.

Bread & Fred: Plattformer Nummer Drei - diesmal allerdings mit Koop-Fokus. Als Pinguinduo müsst ihr Teamwork beweisen, um einen schneeigen Gipfel zu erklimmen.

Warhammer 40k: Boltgun: In diesem Boomer-Shooter, also einem Shooter im 90er-Style, ballert ihr euch als Space Marine mit eurer Boltgun durch Horde von Chaosanhängern. Wer Doom, Duke Nukem oder Quake in den 1990ern geliebt hat, sollte unser Preview-Video anschauen - da geht euch garantiert die Buchse auf:

10:41 Warhammer 40k: Boltgun - Vorschau-Video zum neuen Ego-Shooter

Miasma Chornicles: Ein Taktik-Rollenspiel, bei dem ihr euch durch das postapokalyptische Ödland kämpft - klingt ganze nach dem Erstlingswerk des Entwicklers, Mutant Year Zero. Diesmal allerdings ohne Schweine- und Entenmenschen.

MTG Arena: Das beste Magic-The-Gathering-Spiel erscheint endlich auch auf Steam.

Mittwoch, 24. Mai 2023

Halls of Torment: Ein weiterer Vampire-Survivors-Klon, diesmal mit einer Präsentation, die an Diablo 1 erinnert.

Donnerstag, 25. Mai 2023

Above Snakes: Ein Survival-Spiel im Wilden Westen, in dem ihr nicht nur eigene Basen, sondern gleich die ganze Welt bauen könnt.

Railway Empire 2: Als aufstrebender Eisenbahnunternehmer baut ihr hier euer Imperium auf, indem ihr Waren und Passagiere durch den Wilden Westen und das Europa des frühen 19. Jahrhunderts transportiert. Mehr Infos dazu, was euch erwartet, bekommt ihr in unserem Vorschau-Video:

9:56 Railway Empire 2 stellt die Weichen auf Erfolg

Freitag, 26. Mai 2023

Town of Salem 2 (Early Access): Quasi das Partyspiel Werwolf in digitaler Form. 15 Spieler bekommen eine zufällige Rolle zugelost - je nachdem, welche ihr bekommt, spielt ihr im Team oder allein. Jede Rolle hat eigene Siegkonditionen und ihr müsst - genau wie etwa bei Among Us - stets gute Argumente parat haben, um nicht durch Intrigen oder die Cleverness euer Gegenspieler an den Galgen gehängt zu werden.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche besonders? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!