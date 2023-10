Neu bei Steam: Für Strategie- und Rollenspiel-Fans ist diese Woche ein Muss!

Es ist Oktober, die Tage werden kürzer und mit Halloween steht das mit Abstand coolste Fest des Jahres vor der Tür. Die große Welle der Horrorspiele lässt aber noch auf sich warten, stattdessen bekommen XCOM-Fans sowie Rollen- und Aufbauspieler diese auf Steam diese Woche viele spannende Releases serviert.

Highlight der Woche: Assassins's Creed Mirage

11:12 Assassin's Creed Mirage: So gut wird die Rückkehr zu den Wurzeln

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Ubisoft | Veröffentlichung: 5. Oktober (Ubisoft)

In Assassin’s Creed Mirage schlüpft ihr in die Rolle von Basim, einem gerissenen Straßendieb, den viele von euch schon aus dem Vorgänger Valhalla kennen dürften. Natürlich werdet ihr euch aber auch in Mirage wieder dem Assassinen-Orden anschließen.

Das Spiel soll sich an die älteren Teile der Serie anlehnen und wieder mehr Wert auf Schleichen und Parkour statt Action-Rollenspiel-Elemente, wie man es seid AC Origins gewohnt war, legen. Ob das ganze Spaß macht, lest ihr am Mittwoch in unserem Test.

Highlight der Woche: The Lamplighters League

12:18 The Lamplighters League - Test-Video zum Abenteuer-Hit

Genre: Rundentaktik | Entwickler: Harebrained Schemes | Veröffentlichung: 3. Oktober (Steam)

XCOM-Fans aufgepasst: Mit The Lamplighters League gibt's diese Woche endlich wieder ein zu euch passendes Taktikspiel - und das ist sogar richtig gut, wie unser Test zeigt.

Ihr findet euch in einem coolen Setting wieder, das mit seiner Jagd auf uralte Artefakte und Gegnern in Wehrmachtsuniformen stark an die abenteuerlichen Expeditionen eines Indiana Jones erinnert.

Hier rekrutiert ihr verschiedene Agenten, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten und einem individuellen Talentbaum, der es euch ermöglicht, eure Charaktere nach euren Wünschen und Spielstil anzupassen.

Das Spiel erscheint zum Release am 3. Oktober 2023 auch direkt im PC Game Pass - wenn ihr bereits ein Abo habt, könnt ihr die rund 40 Stunden Spielzeit ohne Aufpreis mitnehmen.

Weitere Releases der Woche

2. Oktober

Quasimorph (Early Access) : In diesem dunklen, rundenbasierten Roguelite-Rollenspiel kämpft ihr euch durch Sci-Fi-Dungeons und müsst im Stil von Escape from Tarkov lebendig wieder herauskommen - sonst ist eure Beute futsch.

In diesem dunklen, rundenbasierten Roguelite-Rollenspiel kämpft ihr euch durch Sci-Fi-Dungeons und müsst im Stil von Escape from Tarkov lebendig wieder herauskommen - sonst ist eure Beute futsch. Nuwa: Erkundet in diesem Sci-Fi-Strategiespiel eine unbekannte Galaxie, entdeckt außerirdische Relikte und terraformt ganze Planeten.

3. Oktober

Station to Station: Ein entspannendes, minimalistisches Aufbaupiel, in dem ihr Eisenbahnverbindungen baut und mit ihnen eine Voxel-Welt zum Leben erweckt. Hat leider nichts mit dem gleichnamigen David-Bowie-Album zu tun.

1:07 Aquarium mit Zügen: Station to Station ist das wohl prächtigste Aufbauspiel 2023

4. Oktober

Thief Simulator 2: Der erste Teil der Diebessimulation hat durch YouTuber wie Handofblood Kult-Status erreicht, im Nachfolger warten jetzt neue Nachbarschaften, von euch ausgeraubt zu werden.

Dotage: Ein Survival-Aufbauspiel mit Roguelite-Elementen, in dem ihr als Dorfältester eure Bewohner durch die Apokalypse führt.

5. Oktober

Ooblets: Ein gemütlicher Mix aus Rollen- und Aufbaupiel, der Landwirtschaft, Stadtleben und Kreaturen-Sammlung à la Pokémon kombiniert.

1:25 Ooblets - E3-Trailer zur Mischung aus Harvest Moon und Pokémon - E3-Trailer zur Mischung aus Harvest Moon und Pokémon

Wargroove 2: Das Rundenstrategiespiel im Stil von Advance Wars geht in die nächste Runde.

The Bloodline (Early Access): Dieses Open-World-Rollenspiel dürfte bei GameStar-Lesern die richtigen Knöpfe drücken. Mittelalter, Basenbau und eine riesige Sandbox-Welt, in der ihr fast alles sein könnt - vom einfachen Bauern bis zum Feldherrn mit NPC-Armee im Stil von Mount & Blade.

SWORD ART ONLINE Last Recollection: Das Action-Rollenspiel zum extrem beliebten MMO-Anime vereint alle Charaktere der Serie in einem Spiel.

6. Oktober

Midnight Girl: Ein 2D-Point-and-Click-Adventure, das in den Sechzigerjahren in Frankreich spielt, lässt euch als trickreiche Einbrecherin Diebstähle planen.

Ein wahrer Blockbuster fehlt zwar diese Woche, trotzdem erscheinen wieder viele spannende Spiele. Welches davon gefällt euch am besten? Schaut ihr mal bei Lamplighters League rein oder gefällt euch die Open World von The Bloodline besser? Schrfeibt es uns in die Kommentare!