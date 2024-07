Neu bei Steam: Eine große Hoffnung für ein fast totes Genre erscheint diese Woche

Das kostenlose RTS Stormgate will euch mit Echtzeitschlachten im Stil von Starcraft überzeugen.

Wie jeden Montag zeigen wir euch auch heute wieder diese spannendsten Neuveröffentlichungen bei Steam und diese Woche geht es zurück in die späten 90er und frühen 2000er, als die Echtzeitstrategie noch das beliebteste Genre war.

Damals dominierten Spiele wie Warcraft, Starcraft und Command & Conquer die Gaming-Welt, gefolgt von Titeln wie dem heute noch großartigen Fan-Liebling Paraworld - und diese Woche erscheint eine RTS-Hoffnung, die diese goldene Ära zurückbringen will. Welche weiteren spannenden Spiele bei Steam erscheinen, erfahrt ihr wie immer in den Releases der Woche.

Highlight der Woche: Stormgate

1:10 Stormgate öffnet das Portal zur Hölle und Echtzeit-Strategen jubeln

Genre: Echtzeitstrategie | Entwickler: Frost Giant | Release: 30. Juli (Steam / Early Access)

Hinter dem neuen Echtzeitstrategiespiel Stormgate der Frost Giant Studios stecken echte Veteranen, die zuvor an Spielen wie Warcraft 3 und Starcraft 2 gearbeitet haben. Ihr neuestes Werk spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der die Menschheit gegen außerirdische Invasoren kämpft.

Spielerisch bekommt ihr dementsprechend das, was ihr von einem klassischen RTS erwartet: Ihr errichtet Basen, sammelt Ressourcen und baut eine mächtige Streitmacht auf, um den Sieg zu erringen. Das Spiel bietet diverse Modi, darunter eine Kampagne, eine Online-1v1-Rangliste und Koop gegen die KI.

Genau wie in Starcraft gibt es auch hier drei Fraktionen: Human Vanguard (Menschen), Infernal Host (Dämonen) und Celestial Armada (Aliens), jede mit einzigartigen Helden und Einheiten.

Falls ihr selbst reinspielen wollt: Stormgate erscheint als Free2Play-Titel. Der Multiplayer soll dabei komplett kostenlos sein, genauso die ersten Missionen der Kampagne. Falls ihr diese weiterspielen oder Skins für eure Einheiten kaufen möchtet, könnt ihr echtes Geld ausgeben.

Weitere spannende Releases auf Steam

Montag, 29. Juli

Deathless (Early Access): Ein Action-Roguelite im Stil von Vampire Survivors, das als große Besonderheit Online-Koop bietet.

Dienstag, 30. Juli

Space for Sale (Early Access): Als intergalaktischer Immobilienmakler reist ihr von Planet zu Planet, um traumhafte Siedlungen für eure Alien-Kundschaft zu bauen und diese dann möglichst gewinnbringend zu verticken.

Arc Seed (Early Access): Rundentaktik für Evangelion-Fans, denn hier steuert ihr riesige Mechs durch eine Großstadt und kämpft gegen Engel-Monster.

Mittwoch, 31. Juli

Minds Beneath Us: Ein düsteres Cyberpunk-Adventure, in dem die ganze Welt von KI gesteuert wird – und auch in eurem Kopf hat sich ein KI-Geist breit gemacht.

Donnerstag, 1. August

Sword of Convallaria: Ein klassisches japanisches Taktik-Rollenspiel im Stil von Final Fantasy Tactics: Einheiten sammeln, trainieren und die Welt retten.

Car Manufacture (Early Access): In diesem Aufbauspiel baut ihr eine Autofabrik, entwickelt eigene Wagen und lasst sie dann vom Fließband laufen.

Star Wars: Bounty Hunter: In diesem Third-Person-Shooter geht ihr als Jango Fett auf Kopfgeldjagd. Das Spiel ist ein Remaster, das Original erschien erstmals 2002 für den Nintendo Gamecube.

1:02 Star Wars Bounty Hunter - Das Kopfgeldjäger-Spiel im Jango Fett im Ankündigungstrailer

Freitag, 2. August

Deviator (Early Access): Abschließend gibt's noch ein äußerst hübsches Metroidvania, das optisch direkt an die Ori-Spiele erinnert. Die große Besonderheit ist das Kampfsystem, denn alles dreht sich ums Parieren von gegnerischen Angriffen.

Gibt es diese Woche ein Spiel, das euer Interesse geweckt hat? Schaut doch mal bei Stormgate vorbei, es kostet ja nichts. Lasst uns eure Meinung gerne im Kommentarbereich wissen.