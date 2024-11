Neu bei Steam: Der meistgewünschte Shooter des Jahres erscheint endlich

In Stalker 2 geht's in die Zone, im Flight Simulator 2024 unter anderem nach Rio.

Die neue Woche auf Steam bringt wieder eine ganze Wagenladung frischer Releases für alle! Neben einer Vielzahl von kleinen und großen Perlen sticht ein Titel besonders hervor: Stalker 2: Heart of Chornobyl.

Das lang ersehnte Sequel zum Kultklassiker verspricht packende Atmosphäre, intensive Survival-Action und eine spannende Story. Doch das ist noch längst nicht alles – wir haben für euch wie jeden Montag die interessantesten Neuheiten auf Steam zusammengestellt, die ihr diese Woche nicht verpassen solltet.

Highlight der Woche - Stalker 2: Heart of Chornobyl

12:50 Wenn Stalker 2 das Niveau halten kann, wird es ein Hit

Genre: Open World Shooter | Entwickler: GSC Game World | Release: 20. November (Steam, Game Pass, GOG)

Die Zone ruft wieder! In dieser Woche steht bei Steam ein ganz besonderes Highlight auf dem Programm: Stalker 2: Heart of Chornobyl. Nach 15 Jahren Wartezeit und vielen Widrigkeiten während der Entwicklung kehrt die legendäre Survival-Shooter-Serie zurück und entführt euch erneut in die mysteriöse Sperrzone von Tschernobyl.

Als einsamer Stalker durchstreift ihr wieder eine riesige Open World, die vollgepackt ist mit gefährlichen Mutanten, tödlichen Anomalien und rivalisierenden Fraktionen. Die Entwickler von GSC Game World versprechen eine packende Story, die durch eure Entscheidungen maßgeblich beeinflusst wird. Zudem warten moderne Grafik dank Unreal Engine 5 und ein dynamischer Wetter- sowie Tag-Nacht-Zyklus, was die Zone lebendiger und gefährlicher wirken lässt als je zuvor.

Auf Steam rangiert Stalker 2 schon lange weit oben auf der Liste der meistgewünschten Spiele - und wir sind uns sicher, dass auch viele von euch auf diesen potenziellen Singleplayer-Blockbuster warten. Haltet deshalb unbedingt eure Augen nach unseren Eindrücken aus der Zone offen!.

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 18. November

Forgotten but Unbroken: In diesem Rundentaktikspiel von Publisher Micropose führt ihr eine Widerstandsgruppe im Zweiten Weltkrieg im XCOM-Stil gegen die Achsenmächte. Ihr baut eine Basis, rekrutiert Kämpfer und führt gefährliche Missionen aus.

1:44 Forgotten but Unbroken: 2024 erscheint WW2-Strategie, die eine packende Geschichte erzählen will

Rogue Command (Early Access): Hier trifft klassische Echtzeitstrategie auf Roguelike-Mechaniken. Ihr baut Basen, sammelt Ressourcen und stellt eine Armee auf – doch welche Einheiten und Technologien euch dabei zur Verfügung stehen, ändert sich mit jedem Durchlauf.

1:45 Rogue Command: Neues Strategiespiel vereint C&C-Nostalgie und frische Ideen

Dienstag, 19. November

Towers of Aghasba (Early Access): Hier baut ihr eine zerstörte Zivilisation in einer offenen Welt wieder auf und revitalisiert die Umwelt, indem ihr Dörfer errichtet und einzigartige Pflanzen und Tiere zurückbringt. Das Spiel kombiniert Aufbau, Ökosystem-Management und Erkundung, spielbar solo oder im Koop.

1:33 Animal Crossing trifft Breath of the Wild - Towers of Aghasba startet bald in den Early Access

Microsoft Flight Simulator 2024: Der große Nachfolger bietet viele Verbesserungen im Vergleich zum MS Flight Simulator. Euch erwarten über 65 Flugzeuge, eine verbesserte Physik-Engine und neue Karrieremodi wie Luftrettung und Frachttransport.

Mittwoch, 20. November

Luma Island: Ihr standet mit eurem Wohnwagen auf einer Insel und müsst ein prächtiges Herrenhaus errichten. Für das nötige Kleingeld könnt ihr nicht nur Landwirt werden, sondern auch Koch, Bierbrauer oder Archäologe. Es lässt sich auch im Koop spielen.

Supervive (Early Access): Wilde Mischung aus MOBA, Battle Royale und Hero Shooter aus der Iso-Perspektive. Die Kämpfe erinnern an V Rising und Battlerite von den Stunlock Studios.

Donnerstag, 21. November

Dungeon Clawler (Early Access): Ein Roguelike à la Slay the Spire, in dem ihr eure Aktionen wie Angriffe aber aus einem Greifautomaten ziehen müsst, um sie auszuspielen.

Star Wars Outlaws: Ubisofts Open World im Star-Wars-Universum ist jetzt auch via Steam verfügbar.

24:56 Star Wars Outlaws - Test-Video zu Ubisofts Open-World-Abenteuer

Loco Motive: Ein klassisches Point&Click-Adventure, in dem ihr drei Charaktere an Bord eines luxuriösen Zugs steuert, die in einen Mordfall verwickelt werden.

Freitag, 22. November

Strinova: Zum Abschluss der Woche wartet noch ein Multiplayer-Shooter … mit Anime-Mädchen. Immerhin gibt's eine cool klingende Mechanik, denn ihr könnt euch in kritischen Momenten in eure 2D-Form verwandeln und seid dann nur noch ein schwer zu treffender Strich in der Landschaft.

