Neu bei Steam: Diese Woche entscheidet ein Schnitt über Leben und Tod

Mit New Arc Line will euch diese Wocher mit einer magischen Steampunk-Welt fesseln.

Diese Woche geht es bei Steam vergleichsweise entspannt zu – die großen Dezember-Blockbuster wie Path of Exile 2, Delta Force und Marvel Rivals lassen noch ein paar Tage auf sich warten. Doch das bedeutet nicht, dass es keine spannenden Neuveröffentlichungen zu entdecken gibt!

Während die großen Namen für nächste Woche schon die Bühne freiräumen, verstecken sich diese Woche einige spannende Geheimtipps zwischen den Steam Releases der Woche

Highlight der Woche: Gladio Mori

1:51 Gladio Mori: Für diese Physik-Schwertkämpfe müsst ihr kreativ werden

Genre: Action | Entwickler: Plebeian Studio | Release: 26. November (Steam)

In Gladio Mori schlüpft Ihr in die Rolle eines Gladiators, der sich in brutalen Kämpfen auf Leben und Tod beweisen muss. Dabei hebt sich das Spiel vor allem durch sein innovatives, physikbasiertes Kampfsystem von der Konkurrenz ab. Statt Standart-Animationen oder vorgefertigter Schlagkombos liegt die Kontrolle vollständig in Euren Händen.

Mit einem Move-Editor könnt Ihr Eure eigenen Bewegungen und Angriffe erstellen: Wollt Ihr einen besonders geschickten Ausfallschritt oder eine vernichtende Hieb-Kombo? In Gladio Mori ist das möglich. Jede Bewegung, jeder Schlag und jede Parade sind physikbasiert. Das heißt, die Kraft und Richtung Eurer Angriffe hängen direkt davon ab, wie Ihr Eure Figur steuert und wie ihr eure Moves zuvor erstellt habt.

Dadurch haben auch Treffer echte Auswirkungen auf die Gegner: Ein gezielter Schlag in den Arm kann die Waffe aus der Hand schlagen, während Verletzungen an den Beinen die Bewegungsfähigkeit einschränken. Ihr könnt eure Gegner auch durch tiefe Schnitte ausbluten lassen oder lebenswichtige Organe treffen – das klingt martialisch, sieht in Aktion aber nur halb so wild aus, da die Figuren eher an Crashtest Dummys erinnern.

Weiter spannende Steam Releases der Woche

Montag, 25. November

Claymores of the Lost Kingdom: Ein Sandbox-Rollenspiel mit Open World, allerdings schmiedet ihr hier euren Helden mit Roguelike-Deckbuilder-Mechaniken.

Dienstag, 26. November

Neon Blood: Dieses Cyberpunk-Rollenspiel lässt euch als Detektiv in einer dystopischen Metropole gegen soziale Ungleichheit kämpfen. Das Spiel kombiniert 2D-Pixel-Art mit detaillierten 3D-Umgebungen und bietet rundenbasierte Kämpfe sowie ein dialogbasiertes Detektivsystem.

New Arc Line (Early Access): Ein Story-Rollenspiel, das in einer Welt spielt, in der Magie und Steampunk aufeinandertreffen. Ihr erkundet die Stadt New Arc, in der unter der glänzenden Oberfläche Spannungen zwischen Magie und Technologie brodeln, und trefft Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

0:38 New Arc Line sieht aus wie Bioshock Infinite als Taktik-Rollenspiel und verrät jetzt den Release

Donnerstag, 28. November

Enigma of Fear: In diesem paranormalen Detektivspiel müsst ihr euren Vater aufspüren, der in einem offiziell gar nicht existierenden Ort verschwunden ist. Euch erwartet eine Mischung aus Rätsel und Survival-Horror à la Resident Evil.

Freitag, 29. November

Sensei! I Like You So Much! (Early Access): Eine etwas bizarre Fangirl-Simulation, in der ihr als Fanfiction-Autorin verschiedene Genres erkundet, Fanzines erstellt und auf Comic-Conventions präsentiert.

Ihr merkt schon: Wie eingangs erwähnt, fehlen diese Woche die ganz großen Neuveröffentlichungen auf Steam. Aber vielleicht könnt ihr euch ja dennoch für einen der vorgestellten Titel begeistern. Und falls nicht, müsst ihr immerhin nicht mehr lange warten - denn schon nächste Woche warten gleich drei große Titel auf euch.