Neu bei Steam: Ein massives Open-World-Rollenspiel erwartet euch diese Woche

Kurz vor dem Release von Assassin's Creed Shadows wartet eine weitere japanische Open World auf Steam.

Diese Woche erwarten euch auf Steam wieder allerlei Neuerscheinungen – von epischen Samurai-Abenteuern über gemütliche Teestunden bis hin zu total bekloppten Multiplayer-Ideen. Wie immer liefern wir euch den Überblick über die wichtigsten Steam Releases der Woche.

Highlight der Woche: Rise of the Ronin

13:14 Samurai-Open-World ohne Fantasy-Gedöns und nur auf PS5: Lohnt sich Rise of the Ronin?

Genre: Action-RPG / Open World | Entwickler: Team Ninja | Release: 11. März (Steam)

Nach langem Warten dürfen nun auch endlich PC-Spieler ins Japan des Jahres 1863 eintauchen, wo Rise of the Ronin eine turbulente Geschichte inszeniert.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Ronin, also eines herrenlosen Samurai, und kämpft euch mitten in bester Soulslike-Manier durch die Bakumatsu-Zeit – eine Phase voller Kriege, Krankheiten und politischer Umbrüche. Dabei trefft ihr berühmte historische Figuren und entscheidet mit euren Taten über mehrere mögliche Enden des Spiels.

Die Story stellt euch vor harte Entscheidungen, während ihr mit Katana, Pistole oder Bogen kämpft. Dank Grappling-Hook und Gleiter durchquert ihr die Spielwelt sogar in der Luft. Erkundungsfreunde kommen dabei voll auf ihre Kosten: Die offene Spielwelt erstreckt sich über ganze 27 Quadratkilometer und ist damit knapp genauso groß wie die von Ghost of Tsushima.

Team Ninja, bekannt für die Nioh-Reihe, liefern hier ihr erstes Open-World-Abenteuer ab, das technisch auf dem PC mit Ultra-Wide-Unterstützung und bis zu 8K punkten will.

Weitere spannende Neuerscheinungen der Woche

Montag, 10. März

Voxile: Ein voxelbasierter Survival-Shooter mit schicker Raytracing-Grafik. Stellt euch Minecraft mit Schießeisen vor, dazu zerstörbare Umgebungen und mutierte Kreaturen.

Dienstag, 11. März

Wanderstop: Ein herzerwärmendes Spiel rund um eine Kriegerin, die ihr Schwert niederlegt, um fortan ein gemütliches Teehaus im Wald zu betreiben. Statt großer Schlachten erwarten euch friedliche Teerituale und entspannte Gartenarbeit. Kommt vom neuen Studio des Entwicklers des gefeierten The Stanley Parable.

1:52 Wanderstop: Neues Spiel der Macher von Stanley Parable wirkt im ersten Trailer verdächtig nett

Cheaters Cheetah: Ein Multiplayer-Shooter, bei dem Cheats wie Aimbots und Wallhacks nicht nur explizit erlaubt, sondern fester Bestandteil des Spiels sind.

Odinfall (Early Access): Rasantes Wikinger-Roguelite im Endzeit-Setting, mit einem massiven Waffenarsenal und dem Auftrag, die Welt gemeinsam mit einem bewaffneten Elch zu retten.

Mittwoch, 12. März

Bapbap (Early Access): PvP-Arena-Brawler der völlig chaotischen Art: Nach jeder Runde wählt ihr aus zufälligen Fähigkeiten, um absurd übermächtige Charakter-Builds zu erstellen.

Call of Boba (Early Access): Ein charmanter Mix aus Shop-Management und Dungeon-Kämpfen. Als Pinguin Boba führt ihr tagsüber einen Bobatee-Laden und bekämpft nachts skurrile Monster, um neue Rezepte freizuschalten.

Donnerstag, 13. März

ASYLUM: Nach über 15 (!) Jahren Entwicklungszeit endlich fertig: Ein klassisches First-Person-Horror-Abenteuer, das euch durch die finsteren Korridore einer verlassenen Irrenanstalt schickt. Erinnert sich noch jemand an den folgenden Trailer aus dem Jahr 2012?

Midnight Murder Club: In diesem Multiplayer-Shooter besucht ihr mit Freunden eine finstere Villa und versucht, euch gegenseitig auszutricksen. Wem könnt ihr vertrauen, wenn hinter jeder Ecke Verrat lauert?

Freitag, 14. März

WWE 2K25: Der Wrestling-Zirkus kehrt zurück, inklusive MyGM-Modus, der nun auch online gespielt werden kann. PC-Spieler müssen allerdings auf den neuen, groß angekündigten Island -Modus verzichten und bekommen im Vergleich zur Konsole nur eine abgespeckte Version auf dem Stand der PS4-Fassung.

-Modus verzichten und bekommen im Vergleich zur Konsole nur eine abgespeckte Version auf dem Stand der PS4-Fassung. Battlefall: State of Conflict (Early Access): Baut Basen, kommandiert Truppen und sichert Ressourcen im klassischen Echtzeitstrategie-Stil à la Command & Conquer. Wie nah das ganze an die Klassiker von Westwood herankommt, seht ihr im Trailer:

0:47 So nah an Command & Conquer wie Battlefall war bisher noch kein neues Echtzeit-Strategiespiel

Diese Woche gibt es also wieder einiges zu entdecken – egal, ob ihr euch durchs historische Japan kämpft, düstere Irrenanstalten und Herrenhäuser erkundet oder einfach mal ein Teehaus führt. Welche der Neuerscheinungen spricht euch am meisten an? Schreibt es in die Kommentare und viel Spaß beim Zocken!