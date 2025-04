Neu bei Steam: Ein traumhaftes Rollenspiel-Kunstwerk erwartet euch

Diese Woche entführt euch das Rollenspiel-Highlight Clair Obscur: Expedition 33 in bizarre Traumwelten . Aber auch Horrorfans, Aufbau‑Strategen und Beat’em‑Up‑Veteranen bekommen frisches Futter. Wie immer geben wir euch den Überblick: Welche Steam Releases erwarten euch?

Highlight der Woche: Clair Obscur

13:02 Clair Obscur: Expedition 33 hat das Zeug zum RPG-Highlight

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Sandfall Interactive | Release: 24. April 2025 (Steam)

Ein Fluch hält die Welt in Atem: Jedes Jahr malt die geheimnisvolle Malerin eine Zahl an einen Monolithen – und alle Menschen, die dieses Alter erreichen, verschwinden spurlos. Ihr führt die Expedition 33 an, eine bunt zusammengewürfelte Truppe aus Idealisten, Soldaten und Exzentrikern, die der Künstlerin ein für alle Mal das Handwerk legen will.

Die Reise führt euch von Pariser Belle‑Époque-Boulevards über surreale Wolkenpaläste hin zu zerfallenen Industriekomplexen. Jeder Ort wirkt aufgrund des malerischen Grafikstils, als sei er einem Ölgemälde entsprungen.

Auf dem Papier ist Clair Obscur zwar ein klassisches, rundenbasiertes JRPG, doch im Kampf wird’s deutlich aktiver: Während ihr Angriffe wählt, könnt ihr in Echtzeit parieren, ausweichen oder per Free Aim gezielt Schwachstellen anvisieren, um Kombo‑Ketten auszulösen. Gelingt das Timing, füllt ihr eine Momentum‑Leiste, die besonders starke Fertigkeiten freischaltet. Vergeigt ihr es, hagelt’s Extraschaden.

Zwischen den Kämpfen feilt ihr an eurer Party: Ausrüstung, Ink‑Sets (magische Farbstoffe, die Waffen elementare Effekte verpassen) und verzweigte Talentbäume erlauben extrem unterschiedliche Builds.

Da jede Figur zudem eigene Synergie‑Boni mit bestimmten Teamkollegen besitzt, lohnt es sich, die Charaktere in Nebenquests besser kennenzulernen. Ihr schaltet nicht nur Dialoge, sondern auch neue Duo‑Attacken frei, die ganze Bossmechaniken aushebeln können.

Weitere spannende Steam-Releases der Woche

Montag, 21. April

Rise of Rebellion: Ein Singleplayer-Soulslike-RPG, das knallharte Kämpfe verspricht. In einer finsteren Fantasy-Welt tretet ihr gegen gottgleiche Bosse an, die euch den Schweiß in die Hände treiben. Timing, Ausweichrollen und das Lernen von Angriffsmustern sind hier genretypisch überlebenswichtig.

Dienstag, 22. April

Escape The Mad Empire (Early Access): Habt ihr Lust auf einen knackigen Dungeon-Crawler mit Retro-Charme? In diesem Party-Rollenspiel stellt ihr euch eine Helden-Truppe zusammen und kämpft euch in Echtzeit mit Pause durch prozedural erzeugte Dungeons. Neben taktischen Gefechten gilt es, eine Basis aufzubauen und die knappen Ressourcen klug zu verwalten.

Post Trauma: Survival-Horror der alten Schule, stark inspiriert von Silent Hill & Co. Ihr spielt einen U-Bahn-Sicherheitsmann, der sich in einer verstörenden Albtraumwelt wiederfindet. Erwartet feste Kameraperspektiven, unheimliche Geräuschkulissen und knackige Rätsel.

0:54 Silent Hill aber auf Spanisch - In Post Trauma geht's hinab in gruselige Ubahn-Schächte

Darkwater (Early Access): Noch mehr Horror, diesmal in der Tiefsee! Dieser Koop-Titel (1 bis 4 Spieler) lässt euch ein in Eis eingeschlossenes U-Boot auf einem fremden Planeten steuern. In Extraction-Manier müsst ihr Ressourcen bergen und euch dann lebendig wieder zurückziehen – doch natürlich lauern im düsteren Wasser grausige Kreaturen und rivalisierende NPC-Crews.

Outworld Station (Early Access): Nachschub für Aufbau-Strategen! Hier baut ihr euch eine gigantische Raumstation auf und expandiert euer Industrie-Imperium über mehrere Planeten hinweg. Das Spiel kombiniert Automation à la Factorio mit der Komplexität einer Wirtschafts-Simulation: Ihr errichtet Module, fördert Ressourcen, produziert Waren und verkauft sie gewinnbringend, um noch weiter zu wachsen. Alles in schicker Sci-Fi-Optik und sogar im Koop mit Freunden spielbar.

Mittwoch, 23. April

Viking Frontiers: Eine Wikinger-Survival-Simulation aus der Ego-Perspektive. Gestrandet an einer unbekannten Küste, müsst ihr euer Dorf von Grund auf errichten, Jarl eurer eigenen Siedlung werden und euer Volk durch raue Zeiten führen. Ihr jagt Wild, sammelt Holz, errichtet Langhäuser und trotzt Hunger und Kälte. Dabei vereint das Spiel Elemente aus Survival-, Aufbau- und Rollenspiel. Kurz gesagt: Valheim trifft RimWorld.

Beholder: Conductor: Die dystopische Beholder-Reihe geht in die nächste Runde, diesmal auf Schienen. Als Zugschaffner in einem totalitären Staat überwacht ihr die Passagiere eines Zugs. Eure Aufgaben: Tickets kontrollieren, Gepäck durchsuchen, Regimegegner entlarven und unangenehme Entscheidungen treffen.

Sunderfolk: Dieses Koop-Taktik-RPG will das Gefühl eines Brettspielabends zurückbringen. Bis zu vier Spieler ziehen gemeinsam in eine Fantasy-Schlacht – und steuern ihre Helden nicht mit der Maus, sondern mit dem Smartphone als Controller. In Sunderfolk verteidigt ihr eine magische Akademie 100 Tage lang gegen Monsterhorden. Tagsüber wird trainiert, abends rücken die Feinde an, rundenbasiert auf einem Grid wie in XCOM.

5:32 Sunderfolk wird ein »Brettspiel«, für das ihr keine Anleitung und nicht mal einen Tisch braucht

Donnerstag, 24. April

DARKEST DAYS: In dieser postapokalyptischen Zombie-Online-Welt baut ihr gemeinsam mit anderen Überlebenden eine Zuflucht auf, während draußen die Untoten marodieren. Tagsüber erkundet ihr eine düstere, weitläufige Stadt, sammelt Ausrüstung und verbessert euren Unterschlupf, nachts stehen großangelegte Zombie-Schlachten an.

FATAL FURY: City of the Wolves: Prügelspiel-Veteranen aufgepasst: Terry Bogard und Co. sind zurück! Nach über 20 Jahren erhält die legendäre Fatal-Fury-Serie einen neuen Teil. City of the Wolves führt alte Kult-Charaktere und neue Kämpfer zusammen. Mit schicker 2,5D-Grafik und einem innovativen REV-System für Spezialaktionen will SNK an seine glorreichen Neo-Geo-Zeiten anknüpfen.

The Hundred Line – Last Defense Academy: Taktik-Rollenspiel trifft Visual Novel. Ihr erlebt 100 Ingame-Tage an einer Militärakademie, baut Beziehungen zu Mitschülern auf und stärkt eure Fähigkeiten in Trainings und Gesprächen. Doch wenn die Sirene heult, wechselt das Spiel in rundenbasierte Grid-Kämpfe gegen monströse Eindringlinge, bei denen ihr eure Akademie verteidigen müsst.

Dolls Nest: Ein abgedrehtes Action-Adventure, in dem Mecha-Mädchen die Hauptrolle spielen. Ihr steuert eine anpassbare Androiden-Kämpferin durch eine gigantische Fabrikwelt, die einem postapokalyptischen Labyrinth gleicht. Dort warten nicht nur zahlreiche fiese Robotergegner, sondern auch die eine oder andere philosophische Frage: Was bedeutet Menschlichkeit in einer von Maschinen dominierten Welt?

Monster Prom 4: Monster Con: Der vierte Teil der beliebten Comedy-Dating-Sim kehrt zurück zu den Wurzeln: kompetitiver Multiplayer für bis zu 4 Spieler, handgezeichnete Cartoon-Monster und tonnenweise schwarzer Humor. Diesmal findet die Handlung auf der nerdigen Monster Con statt.

Amerzone – The Explorer’s Legacy: Ein Adventure-Klassiker aus 1999 feiert sein Comeback. Amerzone vom verstorbenen Comiczeichner Benoît Sokal (Schöpfer von Syberia) wurde für die Neuauflage generalüberholt. Als junger Journalist reist ihr in ein geheimnisvolles Dschungelland, um das letzte Ei des weißen Vogels zurückzubringen – und lüftet dabei die düstere Vergangenheit des von einem Diktator unterdrückten Paradieses.

1:45 Amerzone - Noch in diesem Jahr kehrt das klassische Point-and-Click-Adventure zurück auf den PC

Freitag, 25. April

Starless Abyss: Kosmischer Horror trifft auf Deckbuilder-Roguelike. In Starless Abyss erwacht ihr aus dem Kryoschlaf als sogenannter Proxima mit nur einer Mission: Vernichtet uralte Lovecraft-Götter, die das Universum bedrohen. Dazu stellt ihr euch ein Kartendeck zusammen und bestreitet rundenbasierte Gefechte im Stil von Slay the Spire, allerdings in einer düsteren Sci-Fi-Umgebung.

Wie ihr seht: Diese Woche ist für Vielfalt gesorgt. Vom potenziellen Rollenspiel-Highlight Clair Obscur über das Prügelspiel-Comeback Fatal Fury: City of the Wolves bis zum Adventure-Remake Amerzone ist so ziemlich jede Genre-Nische abgedeckt – und das sind nur drei der Highlights.

Kommt in den nächsten Tagen ein Spiel auf Steam heraus, auf das ihr schon lange gewartet habt? Lasst es uns wie immer im Kommentarbereich wissen!