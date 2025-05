Neu bei Steam: Diese Woche wird gebaut, geballert und gedriftet

Strategie, Shooter und mehr: Die aktuelle Woche bei Steam hat einiges zu bieten.

Diese Woche wird bei Steam kräftig gebaut, ordentlich geballert und spektakulär gedriftet. Ob Shooter Remaster, bunte Life-Sims oder verrückte Ideen wie ein Multiplayer-Spiel mit Stechmücken: In den kommenden Tagen dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Wir zeigen euch, wie jeden Montag, die spannendsten Neuerscheinungen auf Steam.

Highlight der Woche: Stalker: Shadow of Chornobyl – Enhanced Edition

1:48 Stalker Trilogy Enhanced: Die legendären Shooter könnt ihr bald in verbesserter 4K-Grafik spielen

Genre: Survival-Shooter | Entwickler: GSC Game World | Release: 20. Mai (Steam)

Der postapokalyptische Shooter-Klassiker von 2007 kehrt generalüberholt zurück – mitsamt der unheimlichen Atmosphäre der Sperrzone von Tschernobyl, aber in neuem Glanz.

Die Enhanced Edition poliert Stalker: Shadow of Chornobyl mit modernen Grafikeffekten auf: Überarbeitete Beleuchtung inklusive God Rays und Global Illumination, verbesserte Texturen sowie neue Shader lassen die Zone so gut aussehen wie nie zuvor. Auch technisch wurde viel getan, um das Spiel auf aktuellen PCs und Konsolen flüssig und kompatibel zu machen.

Besonders erfreulich: Wer das Original bereits besitzt, erhält das Remaster als kostenloses Upgrade. Neben Shadow of Chornobyl erscheinen zeitgleich auch Neuauflagen der Nachfolger Clear Sky und Call of Pripyat, sodass ihr die komplette legendäre Stalker-Trilogie nun mit Komfort-Features wie freier Speicherfunktion, modernen Auflösungen und Controller-Support neu erleben könnt.

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Dienstag, 20. Mai

The Mosquito Gang: Asymmetrisches Multiplayer-Spiel, bei dem vier Spieler als Mücken gegen einen menschlichen Gegenspieler antreten. Verrückte Fähigkeiten und skurriler Humor inklusive.

Hotel Architect (Early Access): Ihr errichtet euer eigenes Hotelimperium, vom Fundament bis zur Deko. Im Early Access warten vier Szenarien, viel Gestaltungsfreiheit und ein komplexes Gäste-Management.

Tower of Babel: Survivors of Chaos (Early Access): Diablo trifft Vampire Survivors: In diesem Rogue-lite kämpft ihr euch Turmebene für Turmebene durch immer größere Monsterhorden, Fähigkeiten und Loot sind dabei zufällig.

RoadCraft: Schwerlast-Simulator vom SnowRunner-Studio Saber Interactive. Ihr baut in Solo- oder Koop-Missionen zerstörte Gebiete nach Naturkatastrophen wieder auf – mit über 40 originalgetreu simulierten Baufahrzeugen.

12:55 RoadCraft - Vorschau-Video zum neuen Spiel der SnowRunner-Entwickler

Mittwoch, 21. Mai

FANTASY LIFE i: Die Zeitdiebin: Bunter Genre-Mix aus Life-Sim und RPG im Stil von Animal Crossing. Ihr wechselt zwischen 14 Lebensklassen und rettet eine mysteriöse Insel.

Tales of Seikyu (Early Access): Stardew Valley mit japanischer Folklore: Bewirtschaftet eure Farm, verwandelt euch in Yokai und lernt die Bewohner eines mystischen Dorfes kennen.

Monster Train 2: Der Deckbuilder-Zug fährt wieder ab. Mehr Karten, neue Clans, noch mehr Synergien. Wer den Vorgänger mochte, wird auch hier wieder an Bord gehen wollen.

JDM: Japanese Drift Master: Open-World-Rennspiel mit Fokus aufs Driften und über 250 km frei befahrbaren Straßen in Japan. Realistische Simcade-Physik, Story-Kampagne und über 40 lizenzierte Fahrzeuge.

12:18 JDM: Japanese Drift Master: Frisches Gameplay aus dem Arcade-Racer, der schon im Mai erscheint

Donnerstag, 22. Mai

Deliver At All Costs: Als Lieferfahrer rast ihr durch zerstörbare Städte, stellt euch schrägen Missionen und deckt eine Verschwörung auf.

Survive the Fall: Mischung aus Survival-Action und Basenbau. Führt euer Team durch eine postapokalyptische Welt und errichtet eine sichere Zuflucht.

City Tales – Medieval Era (Early Access): Komplexer Mittelalter-Städtebau mit über 50 Ressourcen, 60 Gebäudetypen und einzigartigem Gefährten-System.

0:30 City Tales: Nach Manor Lords startet bald das nächste Mittelalter-Aufbauspiel in den Early Access

Freitag, 23. Mai

Onimusha 2: Samurai's Destiny: Remaster des PS2-Klassikers mit HD-Grafik, QoL-Features und neuen Schwierigkeitsgraden. Der beste Teil der Reihe – jetzt noch besser.

9 Kings (Early Access): Städtebau trifft Echtzeit-Schlachten trifft Deckbuilder: Ihr baut hier ein Fantasy-Königreich und kämpft gegen rivalisierende Herrscher mit einem selbst erstellten Kartenset.

Tinkerlands (Early Access): In dieser Survival-Sandbox erkundet ihr eine prozedural generierte Inselwelt, baut eure Basis und lernt Zaubersprüche – solo oder im Koop.

Ob ihr euch auf ein nostalgisches Remaster stürzt, eure Mittelalterträume auslebt oder euch in Multiplayer-Chaos stürzt – diese Woche hat reichlich Abwechslung zu bieten. Welcher dieser Titel landet bei euch direkt im Einkaufswagen? Wir sind gespannt, was euch am meisten begeistert – schreibt es uns gerne in die Kommentare!