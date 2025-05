Stalker Trilogy Enhanced: Ein Remaster der legendären Shooter erscheint bereits in wenigen Tagen

Das berühmte Riesenrad von Pripyat könnt ihr bald in 4K-Auflösung bewundern.

Stalker 2 ist zwar bereits erschienen und soll auch bald wieder einen neuen Patch erhalten, doch jetzt liefert Entwickler GSC Game World einen Grund, zu den Vorgängern zurückzukehren. Die soeben angekündigte Stalker Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition (ja, das ist der offizielle Titel) ist ein Remaster der drei ersten Stalker-Spiele, also Shadow of Chernobyl, Clear Sky und Call of Pripyat.

Was steckt drin?

Der Remaster-Begriff kann vieles umfassen, das zeigt spätestens die Neuauflage von Oblivion, die optisch fast wie ein neues Spiel wirkt. Die Enhanced Edition von Stalker scheint aber etwas bescheidener zu sein. Auch hier gibt es Grafik-Verbesserungen, es geht aber mehr darum, die Spiele kompatibel mit modernen PCs und Konsolen zu machen. Erste Bilder zeigen keine großen Unterschiede zu den Originalen:

Mit der Ankündigung gibt es aber auch schon eine umfassende Liste an Neuerungen und Verbesserungen, die in der Enhanced Edition stecken:

Grafik

Licht und Reflexionen: God Rays, Screen-Space-Reflektionen und Global Illumination sollen für atmosphärische Lichtstimmung sorgen.

God Rays, Screen-Space-Reflektionen und Global Illumination sollen für atmosphärische Lichtstimmung sorgen. Texturen und Modelle: Hochskalierte Texturen und detailliertere Modelle für NPCs, Waffen und Umgebungsobjekte

Hochskalierte Texturen und detailliertere Modelle für NPCs, Waffen und Umgebungsobjekte Shader und Effekte: Verbesserte Darstellung von Wasser und Nässe und eine erneuerte Skybox.

Verbesserte Darstellung von Wasser und Nässe und eine erneuerte Skybox. Zwischensequenzen und FOV: Zwischensequenzen gibt es jetzt in 4K, außerdem wurde das Waffen-FOV verbessert.

PC

Steam-Deck-Verifizierung

Steam-Workshop-Integrierung

Gamepad Support für den PC

Konsolen

Neue Qualitäts-Modi: Nativer 4K-Modus, Balance-Modus, 60-FPS-Modus und Ultra-Performance-Modus für 120 FPS.

Weitere Qualitätsmodi mit Grafikvoreinstellungen für die Xbox

Tastatur- und Maus-Support

Mod-Integration über Mod.io

Lange warten müssen Spielerinnen und Spieler nicht mehr auf das Remaster. Die Enhanced Edition erscheint bereits am 20. Mai 2025, und zwar für den PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Wenn ihr in der Zwischenzeit wieder mal Stalker 2 spielen wollt, verrät euch unser oben verlinkter Nachtest, was sich seit dem Release verbessert hat. Wir fassen in unserer News außerdem zusammen, welche Neuerungen im Rahmen der Roadmap angekündigt wurden.