Neu bei Steam: Ein potenzielles Rollenspiel-Meisterwerk ist nach 7 Jahren endlich komplett

Diese Woche gibt's ein Wiedersehen mit Sans aus Undertale.

Diese Woche feiert das neue Rollenspiel Deltarune vom Undertale-Schöpfer Toby Fox sein Debüt auf Steam. Doch auch Aufbau-Strategen, Koop-Fans und Shooter-Veteranen bekommen frisches Futter. Wie immer verschaffen wir euch den Überblick: Welche Steam-Releases erwarten euch diese Woche?

Highlight der Woche: Deltarune

7:19 Deltarune ist eigentlich Undertale 2 - Video-Vorschau zum cleveren Guerrilla-Release

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Toby Fox | Release: 4. Juni 2025 (Steam)

Toby Fox, der Schöpfer des Indie-Hits Undertale, meldet sich nach sieben Jahren Entwicklung endlich mit einem neuen Rollenspiel zurück. Deltarune knüpft zwar atmosphärisch an seinen Vorgänger an, ist aber kein direktes Sequel, sondern eher eine Parallelwelt.

Seit vier Jahren warten Fans schon auf das fertige Spiel, nachdem die ersten beiden Kapitel als kostenloser Vorgeschmack veröffentlicht wurden. Nun erscheinen Kapitel 3 und 4 gemeinsam mit einer überarbeiteten Version der bisherigen Story als vollständiger Release.

Worum geht's? In Deltarune trefft ihr sowohl auf neue Charaktere als auch auf alte Bekannte aus Undertale (wenn auch in neuen Rollen). Ihr erkundet bizarre Schauplätze, führt schräge Dialoge und lüftet allmählich die Geheimnisse der ungewöhnlichen Welt. Trotz der niedlichen Pixel-Optik schreckt die Geschichte nicht vor tiefgründigen oder emotionalen Momenten zurück – was Undertale seinerzeit bereits meisterlich umgesetzt hat.

Auch spielerisch bleibt vieles beim Alten: Das rundenbasierte Kampfsystem wird erneut durch Bullet-Hell-Elemente ergänzt, gegnerischen Angriffen müsst ihr in kleinen Geschicklichkeitseinlagen ausweichen. Gleichzeitig habt ihr wieder die Wahl, ob ihr Monster bekämpfen oder verschonen wollt, eure Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte.

Untermalt wird das Ganze vom gewohnt grandiosen Soundtrack aus Toby Fox’ Feder, der auf YouTube jetzt schon Millionen Aufrufe hat. Deltarune hat definitiv das Potenzial, erneut zum Beweis zu werden, dass großartige Rollenspiel-Erlebnisse keine Grafikkracher sein müssen.

Montag, 2. Juni

POPUCOM: Buntes Koop-Action-Adventure, in dem ihr zusammen mit Freunden auf einem fremden Planeten Rätsel löst und fiese Gegner bekämpft. Nur mit cleverer Teamarbeit und geschicktem Einsatz farbenfroher Spezialfähigkeiten könnt ihr die Bedrohungen überwinden und die Welt wieder in Ordnung bringen.

Post-Apo Builder: Aufbauspiel im Endzeit-Setting. Nach einer globalen Katastrophe errichtet ihr eure eigene Stadt aus den Trümmern der alten Welt. Ressourcen sind knapp, gefährliche Witterungen und Banditen machen euch das Leben schwer und nur wenn ihr klug plant und umsichtig wirtschaftet, könnt ihr die Zivilisation wiederaufbauen.

The Karters 2: Turbo Charged (Early Access): Rasantes Kart-Rennspiel, das sich von Mario Kart und Crash Team Racing inspirieren lässt. Auf kunterbunten Strecken liefert ihr euch arcadige Rennen, driftet um enge Kurven und nehmt eure Konkurrenten mit allerlei Power-ups ins Visier.

Dienstag, 3. Juni

Dagger Directive (Early Access): Taktik-Shooter, der an Genre-Klassiker wie Ghost Recon oder Operation Flashpoint erinnert. In drei Kampagnen mit insgesamt 15 Missionen stellt ihr euer Spezialkommando zusammen, plant eure Ausrüstung und den Einsatzzeitpunkt und geht dann im Koop oder solo methodisch gegen die Feinde vor. Offene Gefechte enden hier tödlich, Erfolg habt ihr nur mit leisen Schritten und kluger Strategie.

Rise of Industry 2: Komplexe Wi-Sim angesiedelt im Amerika der 1980er. Als aufstrebende Industrie-Tycoons baut ihr Fabriken und Produktionslinien auf, optimiert Lieferketten und entwickelt neue Technologien. Euer Ziel: die Konkurrenz ausstechen und ein Firmenimperium erschaffen, das ganze Regionen dominiert. Dank authentischem 80er-Jahre-Flair – von röhrenden Motoren bis „big hair“ – fühlt sich der Wirtschaftsaufstieg zugleich nostalgisch und modern an.

1:35 Exklusiv: In Rise of Industry 2 baut, optimiert und forscht ihr euch an die Spitze der Wirtschaft

Brawl To The West: Witziger Auto-Battler im Wildwest-Setting. Ihr stellt ein Team aus skurrilen Helden und Monstern zusammen, rüstet sie mit magischen Waffen und Ausrüstungen aus und lasst sie automatisch in taktische Kämpfe ziehen. Wer die besten Kombinationen findet und seine Mannschaft geschickt verbessert, gewinnt die Oberhand.

Moduwar (Early Access): Ihr steuert in diesem Strategiespiel eine Alien-Kreatur namens Modu, die gleichzeitig eure Armee und Basis darstellt. Durch das Züchten und Mutieren verschiedener Organe verändert ihr eure Fähigkeiten und passt euch neuen Bedrohungen an.

Truck World: Australia – First Haul: Diese Truck-Simulation schickt euch ans andere Ende der Welt – zumindest als kostenlosen Prolog. In First Haul absolviert ihr euren ersten großen Transportauftrag im australischen Outback. Ihr manövriert einen schweren LKW über endlose staubige Highways und kämpft euch durch einen heftigen Sandsturm.

Donnerstag, 5. Juni

Rune Factory: Guardians of Azuma: Die beliebte Mischung aus Action-Rollenspiel und Lebenssimulation geht in die nächste Runde. Diesmal verschlägt es euch ins fernöstlich inspirierte Reich Azuma, wo ihr als Krieger mit Erdmagie-Kräften gegen Horden von Monstern antretet. Nebenbei lebt ihr aber auch das beschauliche Landleben: Ihr bestellt Felder im Wechsel der Jahreszeiten, helft beim Wiederaufbau zerstörter Dörfer und schließt Freundschaften (oder Romanzen) mit den Einwohnern.

Parallel Experiment: Kooperatives Puzzle-Adventure für zwei Spieler mit Escape-Room-Feeling. Ihr findet euch in einem mysteriösen Experiment wieder, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint – außer ihr knobelt euch gemeinsam hinaus.

Pro Cycling Manager 2025: Auch die jährliche Radsport-Managementsimulation geht an den Start. Als Manager eures eigenen Profi-Radteams rekrutiert und trainiert ihr Fahrer, stellt Rennkalender sowie Taktiken zusammen und greift ins Renngeschehen ein – allerdings vom Begleitwagen aus.

33:45 Neue Spiele im Juni - Video-Vorschau für PC und Konsolen

Damit habt ihr den Überblick über die spannendsten Steam-Releases der ersten Juniwoche. Aber der Monat hat noch weitaus mehr zu bieten – von großen Blockbustern wie Death Stranding 2 bis hin zum Release der Switch 2. In unserem Video zeigen wir euch alle Highlights, auf die ihr euch im Juni freuen könnt!