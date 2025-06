Neu bei Steam: Mehr als eine Million Spieler haben auf diesen Strategie-Blockbuster gewartet

Diese Woche könnte das große Strategie-Highlight des Sommers auf Steam warten.

Nachdem schon die vergangene Woche eine Menge auf Steam geboten hat, geht es jetzt Schlag auf Schlag weiter: Strategiefans dürfen sich auf ein mögliches Sommerhighlight freuen, Fußballfans bekommen das innovativste Spiel der Genres seit langem und sogar ein uralter Gecko-Held meldet sich zurück. Wie immer präsentieren wir euch die spannendsten Steam-Neuheiten der Woche im Überblick.

Highlight der Woche: Broken Arrow

2:35 Modern Warfare als Strategiespiel: Die Elitesoldaten von Broken Arrow zeigen High-Tech-Militärgerät

Genre: Echtzeit-Taktik/Strategie | Entwickler: Steel Balalaika | Release: 19. Juni 2025 (Steam)

Über eine Million Menschen warten laut Steam Wishlists drauf und können jetzt endlich loslegen: Broken Arrow ist ein Kriegs-Strategiespiel mit modernem Setting, das über 300 Einheiten aus den Arsenalen der USA und Russlands in riesigen Gefechten aufeinandertreffen lässt.

In einer umfangreichen Story-Kampagne erlebt ihr einen fiktiven Konflikt im Baltikum aus beiden Perspektiven, sowohl als Kommandeur der US-Streitkräfte als auch auf Seiten Russlands – und führt Panzer, Infanterie, Helikopter und Kampfjets in die Schlacht.

Auch im Mehrspieler-Modus geht es zur Sache: Teams von bis zu Fünf gegen Fünf Spielern treten gegeneinander an und liefern sich taktische Gefechte auf großen, zerstörbaren Karten. Dank eines mächtigen Szenario-Editors könnt ihr zudem eigene Missionen erstellen, mit speziellen Ereignissen versehen und sie über den Steam Workshop mit der Community teilen.

Montag, 16. Juni

Shadowverse: Worlds Beyond: Mit Worlds Beyond bekommt das japanische Hearthstone Shadowverse einen eigenständigen Ableger, der sich sowohl an erfahrene Kartenduellanten als auch an Neueinsteiger richtet. Neue Spielmechaniken sorgen für frischen Wind – und das alles Free2Play.

Shadowverse einen eigenständigen Ableger, der sich sowohl an erfahrene Kartenduellanten als auch an Neueinsteiger richtet. Neue Spielmechaniken sorgen für frischen Wind – und das alles Free2Play. GEX Trilogy: Der kultige TGecko Gex feiert sein Comeback! Die GEX Trilogy vereint alle drei Jump-'n'-Run-Klassiker aus den 90ern in überarbeiteter Form erstmals auf dem PC. Ihr dürft also wieder mit dem sarkastischen Gecko durch abgedrehte TV-Welten hüpfen, dabei massenhaft Popkultur-Referenzen erleben und das Ganze jetzt in zeitgemäßer HD-Optik zocken.

Cast n Chill: Angeln mal ganz entspannt: Dieses gemütliche Idle-Angelspiel lädt euch ein, auf ruhigen Seen, Flüssen und sogar im Ozean die Angel auszuwerfen. Ohne Zeitdruck erkundet ihr idyllische Gewässer, verbessert eure Ausrüstung und fangt nach und nach immer seltenere Fische.

0:49 Idle Game für Angelliebhaber - Cast n Chill lädt euch zu einem ruhigen Ausflug an den See ein

Dienstag, 17. Juni

Date Everything: Schon mal einen Kühlschrank zum Candle-Light-Dinner ausgeführt? Im satirischen Dating-Simulator Date Everything ist genau das möglich – hier könnt ihr tatsächlich alles und jeden daten, von gewöhnlichen Alltagsgegenständen bis zu abstrusen Fantasiewesen.

FBC: Firebreak: Sechs Jahre nach den Ereignissen des Hauptspiels kämpft ihr in FBC: Firebreak gemeinsam zu dritt gegen übernatürliche Eindringlinge in den unheimlichen Büros der Federal Bureau of Control. Entwickler Remedy schickt euch in diesem Koop-Shooter zurück in die surreale Welt von Control, wo ihr nur mit Teamwork, besonderen Fähigkeiten und jeder Menge Feuerkraft die endlosen Monsterwellen stoppen könnt.

1:03 FBC: Firebreak: Euer Büro-Job ist langweilig? Der Control-Shooter peppt euer 9 to 5 auf

After Inc: Revival: Vom Plague-Inc.-Macher kommt eine spannende Mischung aus Aufbau- und Survival-Spiel. In After Inc: Revival müsst ihr nach einer Zombie-Apokalypse die Zivilisation neu aufbauen. Ihr gründet Siedlungen, sichert Ressourcen und erforscht unbekannte Regionen – immer in der Hoffnung, ein neues, besseres Leben für die verbliebenen Menschen zu schaffen.

Lost in Random: The Eternal Die: In diesem Roguelite-Spin-off zum Action-Adventure Lost in Random schlüpft ihr in die Rolle der Königin Aleksandra und stellt euch einem uralten Bösen. Ihr würfelt euch durch prozedurale Arenen, kombiniert in Echtzeit Waffen und magische Karten und kämpft euch mit etwas Würfelglück immer weiter vor.

Crime Simulator: Vom Kleinganoven zum Gangsterboss? In dieser humorvollen Verbrecher-Simulation fangt ihr ganz unten an. Nach eurem Gefängnisausbruch arbeitet ihr euch vom kleinen Gelegenheitsdieb bis zum gefürchteten Kriminellen hoch, indem ihr Häuser ausraubt, geheime Einbruchsaufträge erledigt und jede Menge Chaos stiftet.

Mittwoch, 18. Juni

Still Wakes the Deep: Siren’s Rest (DLC): Der Albtraum auf der Bohrinsel geht weiter: Siren’s Rest ist eine Story-Erweiterung für das Horror-Spiel Still Wakes the Deep. In dieser zusätzlichen Kampagne erkundet ihr einen neuen, verlassenen Sektor der Ölplattform, wo unheimliche Gesänge durch die Stahlkorridore hallen. Mit lediglich eurer Taschenlampe und eurem Funkgerät bewaffnet müsst ihr herausfinden, welches geheimnisvolle Wesen die Crew in den Wahnsinn treibt.

1:39 Horror unter Wasser: Die erste Erweiterung von Still Wakes the Deep erinnert im Trailer an Soma

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army: Ein PlayStation-2-Klassiker der Persona-Macher Atlus kehrt zurück: Dieses Action-Adventure bringt den Dämonenbeschwörer Raidou Kuzunoha und seine okkulten Ermittlungen im Tokio der 1920er Jahre erstmals auf den PC. Als übernatürlicher Detektiv stellt ihr euch in RAIDOU Remastered finsteren Kultisten und dämonischen Kreaturen entgegen. Die Neuauflage des ursprünglich 2006 erschienenen Titels bietet verbesserte Grafik, moderne Komfortfunktionen und ein überarbeitetes Kampfsystem.

Donnerstag, 19. Juni

Rematch: Im Online-Fußballspiel Rematch tretet ihr in PVP-Matches an, die eher an Rocket League erinnern als an eine FIFA-Simulation. Es gibt keine Fouls, kein Abseits und keine Spielunterbrechungen; stattdessen setzt ihr Tacklings ein, vollführt akrobatische Hechtsprünge als Torhüter und nutzt gut getimte Dribblings, um zum Torerfolg zu gelangen.

7:48 120.000 feiern Rematch auf Steam – wir zeigen, was das neue Fußballspiel draufhat

Architect Life: A House Design Simulator: Lust auf Innenarchitektur ohne Zeitdruck? In dieser Aufbau-Simulation könnt ihr euch als Architekt so richtig austoben. Architect Life lässt euch euer eigenes Traumhaus von Grund auf entwerfen, von der ersten 3D-Grundrisszeichnung bis zur letzten Topfpflanze.

Freitag, 20. Juni

BitCraft Online (Early Access): Ein neues MMO mit riesiger Sandbox wartet auf euch. In BitCraft Online baut ihr zusammen mit Tausenden anderen Spielern eine Zivilisation in einer einzigen, persistenten Online-Welt auf. Ihr startet mit einfachen Werkzeugen, sammelt Ressourcen, errichtet Siedlungen und erforscht prozedural generierte Landschaften. Das Besondere: Alle spielen auf einem gemeinsamen Server, wodurch eine lebendige, von Spielern gestaltete Welt entsteht. Ob als Farmer, Baumeister oder Entdecker, jeder trägt seinen Teil dazu bei, aus der Wildnis eine blühende Gemeinschaft zu formen.

Diese Woche ist also für ordentlich Abwechslung gesorgt, vom Strategie-Schwergewicht Broken Arrow bis zum absurden Dating-Game Date Everything. Doch auch andere Titel wie FBC: Firebreak, Rematch oder das MMO BitCraft könnten für Überraschungen sorgen. Auf welches Spiel freut ihr euch in den kommenden Tagen am meisten? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!