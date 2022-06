Neu bei Steam und Co.: Diese 9 Spiele solltet ihr nicht verpassen

Auch wenn der Montag nicht zu euren Favoriten der Woche gehören sollte, gibt es mit den neuen Releases aber trotzdem etwas, worauf ihr euch freuen könnt. Egal ob Rollenspiel, rasante Rennen oder Strategie-Gefechte: Diese Woche ist für jeden etwas dabei.

Abonnenten von Amazon können sich zudem über einige Gratis-Spiele im Juni freuen. Welche das sind, haben wir für in dieser Übersicht zusammengefasst:

43 5 Amazon-Prime Diese Gratis-Spiele Kunden im Juni 2022

Highlight der Woche: The Hand of Merlin

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Room-C Games | Release: 14. Juni 2022 | Plattform: PC, PS4/5, Xbox Series X/S, Xbox One

The Hand of Merlin ist seit genau einem Jahr im Early-Access. Die Entwickler hatten somit genügend Zeit mit der Community zusammenzuarbeiten und an dem Rollenspiel zu arbeiten.

Was für eine Art Spiel ist The Hand of Merlin genau? Hierbei handelt es sich um ein rundenbasiertes Rogue-Lite-Rollenspiel, mit einem überaus spannenden Setting. Die legendäre Artus-Geschichte wird dabei mit kosmischen Horror gemischt. Eure Entscheidungen können den Verlauf der Handlung maßgeblich ändern, weshalb jeder Schritt gut bedacht sein sollte.

Wie spielt sich das Rollenspiel? Ihr müsst bis zu drei sterbliche Helden rekrutieren und begleitet sie auf eine Reise von Albion nach Jerusalem. Rogue-Lite-typisch fangt ihr beim Tod all eurer Helden von vorne an, ohne dabei aber alles zu verlieren, was ihr euch im Run zuvor freigespielt habt. Damit ihr dem Exitus aber solang wie nur möglich entgeht, solltet ihr die rundenbasierten Kämpfe strategisch ausspielen und euch mit der Materie vertraut machen.

Dabei haben die Helden verschiedene Fähigkeiten, auf die ihr zurückgreifen könnt. Bestenfalls wählt ihr für eure drei Kumpanen einen guten Mix aus Attacken aus, um eine perfekte Gruppensynergie zu bilden. Aber auch das Spielfeld ist von Bedeutung, da ihr Hinterhalte errichtet und auch in Deckung gehen müsst. In Hauptstädten solltet ihr bei Händlern Aufwertungen für eure Waffen und Rüstungen kaufen. Zuletzt gibt es auch noch besonders wertvolle Relikte, die euch einen gehörigen Vorteil im Kampf bieten. Jedoch müssen diese Gegenstände erst in der großen Welt gefunden werden.

Weitere spannende Releases

Dienstag, 14. Juni 2022

Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion: Das bisher umfangreichste DLC bietet nicht nur eine frische Kampagne, sondern auch neue Dinos und Bauelemente für deinen urzeitlichen Park.

Prison Architect - Gangs: Im neuesten DLC für Prison Architect sorgen Gangs in euren Gefängnissen für Unruhe. Jede Bande hat unterschiedliche Eigenschaften und muss mit Sorgfalt gemanaged werden.

Donnerstag, 16. Juni 2022

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge: Nehmt die Rolle von Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello ein und prügelt euch in dem Sidescroll-Beat'em Up durch die Straßen der Großstadt.

Redout 2: Wer die Klassiker Wipeout und F-Zero kennt, weiß genau was ihm im Nachfolger des rasanten Rennspiels erwartet: Hohe Geschwindigkeiten auf kosmischen Rennstrecken.

Zorro: The Chronicles: Dieser Titel basiert auf der gleichnamigen Animationsserie Zorro. In der Third-Person-Ansicht müsst ihr euch mit eurem Degen durch ganze 19 Level kämpfen und schleichen.

Die Sims 4: Werwölfe: Endlich ist es soweit: Anstatt eure Sims in einem Pool ohne Ausgang einzusperren, könnt ihr im neuesten DLC lieber zum Werwolf werden und die neuen Gegenden erkunden.

Freitag, 17. Juni 2022

Final Vendetta: Diese Woche steht ganz im Zeichen von Retro. Auch in Final Vendetta prügelt ihr euch im 2D-Format durch die Straßen - ganz nach dem Vorbild: Streets of Rage aus dem Jahre 1991.

Noch mehr Spiele im Juni

Ist diese Woche leider nichts für euch dabei gewesen, haben wir wie immer das passende Video für euch. In unserer Übersicht erfahrt ihr auf welche Spiele ihr euch im Juni noch freuen könnt. Schreibt uns doch in die Kommentare auf welches Spiel ihr euch dieses Monat am meisten freut!