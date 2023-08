Neu bei Steam: Diese Woche folgt ein Kracher auf den nächsten

Diese Woche erscheint unter anderem die wohl brachialste Action-Orgie des Jahres.

Was soll ich diese Woche nur spielen? Als ob diese Frage nicht schon schwierig genug zu beantworten wäre, gesellt sich diese Woche auch noch eine zweite hinzu: Wann soll ich diese Woche nur spielen?

Denn die gamescom 2023 steht in den Startlöchern! Das heißt für euch: Gleichgesinnte treffen, schwitzen, stundenlang anstehen und am Ende erzählen, wie geil alles war. Wir sind auch schon im Messefieber, haben aber dennoch unsere alltäglichen Pflichten nicht vergessen.

Deshalb haben wir wie gehabt die spannendsten Neuerscheinungen auf Steam in dieser Woche herausgesucht. Diesmal quillt unsere Übersicht beinahe über vor spannenden Spielen. Viel Spaß beim Stöbern!

Highlight der Woche: Armored Core 6: Fires of Rubicon

13:47 Hier sind 13 Minuten offizielles Gameplay aus Armored Core 6, dem neuen Spiel der Elden-Ring-Macher

Genre: Action | Entwickler: FromSoftware | Release: 24. August 2023 (Steam)

Armored Core 6 ist das neue Spiel von FromSoftware (Elden Ring, Dark Souls). Statt mit Schwert, Pfeil und Bogen kämpft ihr diesmal aber mit Laser-Shotgun, Plasmaraketen und Maschinengewehr. Außerdem tragt ihr keine Rüstung…na ja, schon, aber euch schützt kein Harnisch, sondern ein dicker Stahlpanzer. Denn ihr sitzt in einem Mecha, einem bis an die Zähne bewaffneten Kampfroboter!

In Sachen Gameplay erwartet euch das, was ihr bei FromSoftware erwarten könnt: Knallharte Bosskämpfe, viele Bildschirmtode, Trial-and-Error und jede Menge Atmosphäre. Vor allem das Anpassen eures Kampfkolosses an die jeweilige Herausforderung stellt einen zentralen Aspekt des Spielablaufs dar.

Tipp für alle gamescom-Gänger: Ihr könnt Armored Core 6 am Stand von Bandai Namco (Halle 6.1) selbst spielen.

Laut FromSoftware soll Armored Core 6 nicht so schwer wie Dark Souls und Co. sein - stimmt das? Wir haben für euch bereits fleißig probegespielt, ein Test ist bereits in der Mache:

Weitere spannende Neuerscheinungen

Wer mit waffenstrotzenden Mechs nichts anfangen kann, muss weder Maus noch Keyboard oder Controller gegen die Wand pfeffern. Diese Woche erscheint noch ein ganzer Haufen weiterer Titel, die etwas für euch sein könnten.

21. August 2023

Immortals of Aveum: Ein Ego-Shooter, in dem sich alles um den imposanten Einsatz von Magie dreht. Als Kampfmagier Jak müsst ihr die Welt vor dem Untergang retten.

Jumplight Odyssey: Ein Mix aus Roguelite und Sci-Fi-Simulation. Ihr fliegt mit einem großen Raumschiff durch den Weltraum und kümmert euch um eure Kolonie. Dafür baut ihr die Decks auf dem Schiff aus, sorgt für die Menschen und repariert Schäden.

WrestleQuest: Vermischt Wrestling-Action mit Rollenspielelementen. Wer sich mit dem Sport auskennt, trifft auch auf viele bekannte Ikonen wie Randy Savage.

22. August 2023

Fort Solis: Sci-Fi-Abenteuer, das euch auf eine verlassene Station auf dem Mars führt. Eure Aufgabe ist es, das Schicksal der verschwundenen Besatzung aufzudecken, was offenbar sehr gruselig und nervenaufreibend sein soll.

1:08 Fort Solis: Unheimlicher Trailer zum neuen Horrorspiel

23. August 2023

X Invader: Roguelite, dessen Runden nur 15 Minuten dauern sollen. In dieser kurzen Zeitspanne geht es aber ordentlich zur Sache, dank vieler Builds, Waffen und zahlloser Feinde, die auf euch zustürmen.

Dust Fleet: 4X-Weltraumstrategie, das im 24. Jahrhundert spielt. Da die Kolonisierung des Weltraums nicht so recht vorangehen will, ist es an euch, dieses Ziel voranzutreiben. Kommandiert eure eigene Flotte und führt sie zum Erfolg.

24. August 2023:

Blasphemous 2: Metroidvania mit starken Soulslike-Anleihen. Euch verschlägt es in eine düstere, blutige Welt voller fieser Monster und zahlreicher Geheimnisse.

RIDE 5: Schwingt euch auf eines von über 200 Motorrädern und heizt über die Rennstrecken dieser Welt. Das Motorsport-Erlebnis soll laut den Entwicklern besonders authentisch sein.

Saints Row: Knapp ein Jahr nach dem Release im Epic Store landet das Actionspiel nun auch bei Steam. Serientypisch stellt ihr wieder allerlei Unfug in einer Open World an und klettert in der kriminellen Hierarchie nach oben.

25. August 2023

Sunkenland: Ein postapokalyptisches Survival-Spiel unter Wasser inklusive modularem Basisbau, Crafting und Kämpfen gegen NPC-Invasoren.

Na, ist diese Woche etwas für euch dabei oder geht ihr lieber ohne neuen Spieleballast auf die gamescom, um euch dort die kommenden Spielehighlights anzuschauen? Welches der obigen Spiele ist euer persönlicher Favorit und warum genau? Traut ihr euch an Armored Core 6 ran oder winkt ihr angesichts des Schwierigkeitsgrades ab? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!