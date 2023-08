Neu bei Steam: Diese Woche erscheinen gleich zwei richtig große Rollenspiele

Bei den Steam-Releases der Woche wird's wahlweise japanisch oder sandig.

Es ist August, das Wetter ist be…scheiden und vor ein paar Tagen erschien das neue Baldur’s Gate 3. Man sollte meinen, unter diesen Bedingungen seid ihr alle fleißig dabei, die Welt von Faerûn zu erkunden.

Für diejenigen unter euch, die Baldur’s Gate nichts abgewinnen können, hat Steam diese Woche ein paar nette Neuerscheinungen im Gepäck; darunter ein schickes Aufbauspiel angesiedelt im feudalen Japan und ein deutsches Action-Rollenspiel, das euch bildgewaltig in die Wüste schickt.

Wir zeigen, was euch vom 7. bis 13. August erwartet.

Highlights der Woche:

Sengoku Dynasty

1:30 Sengoku Dynasty: Rollenspiel-Mix mit Städtebau und Open World zeigt neues Gameplay

Genre: Aufbau-Rollenspiel | Entwickler: Superkami | Release: 10. August 2023 (Early Access)

Wer schon immer mal das Leben im spätmittelalterlichen Japan erleben wollte, der bekommt in Sengoku Dynasty reichlich Gelegenheit dazu. In diesem Mix aus Aufbau- und Rollenspiel vom polnischen Studio Superkami baut ihr euch ein Leben während der Sengoku-Periode auf; der Zeit der streitenden Reiche. Allerdings seid ihr kein Adeliger, der um die Herrschaft über Japan kämpft, sondern ein einfacher Bauer.

In Sengoku Dynasty müsst ihr, wie für die Dynasty-Reihe typisch, Nahrung sammeln, um zu überleben, eure eigene Siedlung errichten und euren Charakter verbessern. Später müsst ihr euch auch um eure Nachfolge bemühen. Alles aus der Ego-Perspektive.

Als einziger Teil der Reihe bietet Sengoku Dynasty neben der Solo-Kampagne von Anfang an einen Multiplayer-Modus. Wichtig: Ein finales Releasedatum ist noch nicht bekannt; am 10. August geht das Spiel in den öffentlichen Early Access.

Atlas Fallen

5:15 Atlas Fallen: Das Action-Rollenspiel präsentiert im ausführlichen Trailer sein Kampfsystem

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Deck13 | Release: 10. August 2023

Atlas Fallen ist das neue Action-Rollenspiel der deutschen Entwickler und The Surge-Macher Deck 13. Das Fantasy-Spiel entführt uns in eine Welt, in der die Menschheit von einem gnadenlosen Sonnengott unterdrückt wird, der die Energie des Planeten verschlingt.

Mit Hilfe eines magischen Handschuhs können wir Sandmagie benutzen und verschiedene Waffen heraufbeschwören. Daneben verleiht uns das Kleidungsstück auch noch irre Fortbewegungsfähigkeiten. Doch wird das reichen, um dem Sonnengott die Stirn zu bieten?

Atlas Fallen soll offenere Areale bieten, als die vorherigen Spiele des Entwicklers. Der Fokus soll zudem auf der Singleplayerkampagne liegen.

Weitere Releases der Woche:

Montag, 7. August

WrestleQuest: In diesem Pixel-Abenteuer trifft Pro-Wrestling auf Rollenspiel.

Hammer of Virtue: Ein Nahkampf-Action-Spiel mit vollständig zerstörbaren Levels. Wie der Name bereits verrät, schwingt ihr hier einen richtig dicken Hammer.

Dienstag, 8. August

I Am Future: Cozy Apocalypse Survival: In diesem gemütlichen Survival-Spiel richtet ihr euch nach dem Ende der Menschheit auf den Dächern einer untergegangenen Stadt häuslich ein.

Mittwoch, 9. August

Robin Hood - Sehrwood Builders - Banit's Trail: Ein Action-Adventure-Rollenspiel mit Aufbauelementen. Ihr schlüpft in die Rolle des legendären englischen Volkshelden, bekämpft Schurken und baut euer Lager im Sherwood Forest auf.

Mondealy: In diesem von Undertale und Stardew Valley inspirierten 2D-Adventure stolpert ihr in der verborgene Untergrund-Königreich Dargratt hinein und lernt dessen besondere Bewohner kennen.

Donnerstag, 10. August

Overwatch 2: Blizzards beliebter Heldenshooter findet nach jahrelanger Battle.net-Exklusivität nun auch seinen Weg auf Steam.

14:38 Overwatch 2 - Test-Fazit zum neuen Free2Play-Shooter von Blizzard

Stray Gods: The Roleplaying Musical: Ein Musical-Spiel geschrieben vom Lead Writer von Dragon Age. Ihr müsst in der Welt der griechischen Götter den Mord an der letzten Muse Kalliope aufklären.

Tales & Tactics: In diesem Squad-basierten Autobattler mit Tabletop-RPG-Setting stellt ihr eure Armee auf, rüstet Einheiten aus und positioniert sie.

Freitag, 11. August

Space Mechanic Simulator: In diesem Simulator ist der Name Programm: Als Weltraummechaniker repariert ihr in der Schwerelosigkeit des Alls jede Menge kaputter Raumschiffe, Satelliten und Maschinen.

Garten of Banban 4: In diesem morbiden Survivalspiel erkundet ihr die Backrooms eines verlassenen Kindergartens und müsst dessen gruseligen Bewohnern entkommen.