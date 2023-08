5 neue Steam-Hits, die ihr wahrscheinlich übersehen habt

Der rasante Cyberpunk-Shooter Deadlink ist nur einer von unseren fünf Geheimtipps der Woche.

Die kommende Woche wird bei Steam richtig wichtig für Spiele-Fans, wenn Baldur's Gate 3 und weitere spannende Titel erscheinen. Aber was gibt's abseits vom Mainstream? Wo schlummern die versteckten Spieleperlen, die kaum jemand kennt? Wir haben uns durch die jüngeren Neuerscheinungen gegraben und kredenzen euch unsere fünf aktuellen Steam-Geheimtipps!

Schnell zum Spiel (Inhaltsverzeichnis)

Yet Another Zombie Survivors

Genre: Reverse Bullet Hell | Release: 13. Juli 2023 (Early Access) | Preis: 9,75 Euro

0:45 Yet Another Zombie Survivors wagt das Prinzip Vampire Survivors in schickem 3D

Mega-Hit Vampire Survivors und der aufstrebende Neuling Halls of Torment bedienen das Prinzip Reverse Bullet Hell in retro zweidimensionaler Grafik. Yet Another Zombie Survivors setzt auf 3D, tausende Zombies, ein ganzes Team als Spielfigur und Explosionen ohne Ende. Bei Steam überzeugt das Early-Access-Paket 90 Prozent von 2.700 Rezensenten.

Deadlink

Genre: Roguelike-Shooter | Release: 27. Juli 2023 | Preis: 16,79 Euro

2:21 Im Cyberpunk-Shooter Deadlink ist jeder Tod eine Chance fürs Aufrüsten

Kommt euch beim Begriff Roguelike-Shooter auch immer zuerst Risk of Rain 2 in den Kopf? Deadlink will das ändern, setzt dafür auf Ego-Perspektive, Cyberpunk-Story und knalliges Artdesign und lässt euch immer wieder den Bildschirmtod sterben, damit ihr stetig daran wachst. Das überzeugt auf Steam 92 Prozent von über 1.200 Spielerinnen und Spielern, die bisher eine Wertung abgegeben haben.

Punch Club 2

Genre: Management-Kampfspiel-Mix | Release: 20. Juli 2023 | Preis: 19,50 Euro

1:29 Punch Club 2: Die Simulation macht euch zum Profiboxer, aber es gehört mehr dazu als kämpfen

Auf die Omme, um die Familie zu beschützen, aber als Spielprinzip: Punch Club 2 Fast Forward stammt vom Entwickler des erfolgreichen Graveyard Keeper und lässt euch euren eigenen Kämpfer aufbauen. Das heißt: Hartes Training, gewieftes Management und ab in den Ring! Der Genre-Mix überzeugt 80 Prozent der über 1.000 Steam-Rezensenten.

Night Security

Genre: Atmosphärischer Horror | Release: 17. Juni 2023 | Preis: 7,79 Euro

1:06 Night Security will euch mit Grusel und Schreckmomenten den Schlaf rauben

Als schlafloser Nachtwächter in dem seltsamen Bürogebäude von Night Security gilt es, überall Licht auszumachen und in Arbeit vertiefte Mitarbeiter nach Hause zu schicken. Blöd nur, dass die Aufgabe in jedem Stockwerk nicht nur schwieriger, sondern auch furchteinflößender wird. Der atmosphärische Horrortitel begeistert Fans bei Steam mit anschwellender Spannung und fiesen Jump Scares, was sich in 91 positiven Bewertungen niederschlägt.

Techtonica

Genre: Fabrikbau-Strategie | Release: 18. Juli 2023 (Early Access) | Preis: 28,99 Euro

1:07 In Techtonica baut ihr ausgeklügelte Fabriken aus der First-Person-Perspektive

Factorio machte das Spielprinzip vor, Satisfactory und Dyson Sphere Program gaben der Idee ihre eigene Note mit. Jetzt gibt es mit Techtonica einen neuen Herausforderer, der auf die Ego-Perspektive setzt. Die Suchtspirale bleibt aber ähnlich: Fabrik aus dem Boden stampfen, automatisieren, optimieren, wahlweise mit Freunden. Der außerirdische Planet, auf dem das passiert, lädt mit seinen Mysterien zum Erkunden ein. 81 Prozent von über 600 Rezensenten finden's gut.