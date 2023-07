Neu bei Steam: Eines der wichtigsten Rollenspiele des ganzen Jahres erscheint diese Woche

Rollenspiel-Fans haben sich diese Woche wahrscheinlich bereits dick und rot im Kalender markiert.

Bei einem Blick auf die PC-Neuerscheinungen dieser Woche fällt natürlich sofort ein Koloss ins Auge: Baldur's Gate 3. Das Rollenspiel geht am 3. August 2023 an den Start und dürfte so viele Inhalte bieten, dass manche von uns wohl erst Anfang 2025 wieder aus ihrem Zockerstübchen ins Sonnenlicht kriechen.

Aber auch andere Genres werden bedient. Selbst wenn ihr kein Rollenspiel-Fan seid, könnte diese Woche noch den ein oder anderen spannenden Titel für euch in petto haben. Lasst uns gemeinsam einen Blick auf die kommenden Tage werfen.

Highlight der Woche: Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Larian Studios | Release: 3. August 2023 (Steam)

Okay, okay, noch ein letztes Mal, das muss einfach sein. Immerhin haben Fans sechs Jahre auf dieses Spiel warten müssen! Über was für eine Art Spiel es sich bei Baldur's Gate 3 handelt, dürfte inzwischen jeder von euch mitbekommen haben.

Die Vorzeichen für einen wahren Rollenspiel-Hit stehen gut. Zumindest in Sachen Umfang müssen wir uns keine Sorgen machen. 17.000 verschiedene Enden, 46 spielbare (Unter-)Klassen, über 2 Millionen Wörter Dialog, mehr als 170 Stunden Zwischensequenzen - okay, Luft holen. Ihr seht: Baldur's Gate 3 ist groß!

Wenn ihr euch ideal auf dieses Schwergewicht vorbereiten möchtet, haben wir hier ideale Einstiegspunkte für euch parat:

Weitere Releases der Woche

31. Juli 2023

F1 Manager 2023: Der neue Teil der Motorsport-Simulation aus dem Hause Frontier geht an den Start und möchte mit einigen sinnvollen Neuerungen bei F1-Fans punkten.

Cornucopia: Farming-Sim ganz nach dem Vorbild von Stardew Valley. Kann der Titel auf eigenen Beinen stehen? Das könnt ihr ab sofort selbst herausfinden!

2. August 2023

Thronefall: Errichtet euer eigenes Königreich, um es anschließend gegen Invasoren zu verteidigen. Tipp: Vor einem eventuellen Kauf in aller Ruhe die Demo ausprobieren!

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm: Action-Adventure, das sowohl optisch als auch spielerisch stark an The Legend of Zelda angelehnt ist.

Post-Apo Builder: Prologue: Aufbauspiel in der Postapokalypse. Sammelt Ressourcen und errichtet eure Kolonie, um in der unwirtlichen Umgebung zu überleben. Auch hier gibt's eine Demo.

3. August 2023

A Guidebook of Babel: Ein buntes Adventure, dass sich mit den Folgen des Butterfly-Effekts beschäftigt. Ihr ändert eine Kleinigkeit in der Vergangenheit und entdeckt, welche Auswirkungen das in der Zukunft hat.

Project F: Ein Taktik-Shooter, der auf 5-gegen-5-Matches setzt und die Maps automatisch generiert, sodass immer Abwechslung geboten sein soll.

Greedland: Ein Top-Down-Shooter der alten Schule, aber gewürzt mit Survival-Elementen. Auf jeden Fall geht es ordentlich zur Sache!

