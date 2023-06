Neu bei Steam & Co.: Diese Woche erscheinen drei Strategie-Geheimtipps, die ihr nicht verpassen solltet

Diese Woche wird bei den neuen Spielen auf Steam und Co. etwas Hirnschmalz verlangt.

Wir befinden uns im Sommer des Jahres 2023 nach Christus. Die ganze Spielelandschaft ist von der Hitzewelle besetzt. Die ganze Spielelandschaft? Nein! Von unbeugsamen Entwicklern bevölkerte Studios hören nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.

Falls ihr jetzt hofft, dass ein neues Asterix-Spiel diese Woche erscheint, müssen wir euch leider direkt enttäuschen. Auf den ersten Blick könnte man auch meinen, das Sommerloch hat offiziell begonnen. Wer aber genauer hinsieht, wird diese Woche vielleicht auf die ein oder andere kleine Strategie-Perle stoßen, dank der ihr nicht nur aufgrund der Hitze schwitzen werdet.

Highlight der Woche: Front Mission 1st: Remake

0:35 Rundentaktik mit Mechs: Front Mission 1st: Remake im explosiven Trailer

Genre: Rundentaktik-Rollenspiel | Entwickler: Forever Entertainment S.A.| Release: 30. Juni 2023 (auf Steam)

Ein Rollenspiel, bei dem ihr euch in rundenbasierten, taktischen Kämpfen mit Mechs auf die Blechmütze gebt - das klingt zumindest vielversprechend! Front Mission 1st: Remake ist, wie der Name ja schon verrät, kein gänzlich neues Spiel. Der erste Teil der japanischen Strategiespielreihe erschien im Jahr 1995 und wird jetzt neu aufgelegt.

Aufgefrischte Grafik, ein orchestrierter Soundtrack und zwei Kampagnen erwarten euch, bei denen ihr im Jahr 2090 zwischen die Fronten zweier Weltmächte geratet. Eure Verlobte ist mitten im Gefecht verschwunden und ihr setzt natürlich alles daran, herauszufinden, was geschehen ist.

Weitere Releases der Woche

Montag, 26. Juni 2023

One Lonely Outpost : Auf einem fremden Planeten richtet ihr hier euer neues Leben ein, bepflanzt das Ödland und schließt Freundschaften mit den anderen Bewohnern.

: Auf einem fremden Planeten richtet ihr hier euer neues Leben ein, bepflanzt das Ödland und schließt Freundschaften mit den anderen Bewohnern. Kingdom Eighties : Im Pixel-Stil cruist ihr mit dem Fahrrad durch die 80er-Jahre und haltet mit Tower-Defense-Elementen eine Alien-Invasion auf.

: Im Pixel-Stil cruist ihr mit dem Fahrrad durch die 80er-Jahre und haltet mit Tower-Defense-Elementen eine Alien-Invasion auf. Life Not Supported: Mitten im Weltall gestrandet, müsst ihr mit den Überresten eures einstigen Schiffs ums Überleben kämpfen.

Dienstag, 27. Juni 2023

Story of Seasons: A Wonderful Life : Mit der nächsten Farming- und Lebenssimulation bleibt ihr aber auf der Erde und vertreibt auch hier eure Zeit mit den Dorfbewohnern, eurem Garten und euren Tieren.

: Mit der nächsten Farming- und Lebenssimulation bleibt ihr aber auf der Erde und vertreibt auch hier eure Zeit mit den Dorfbewohnern, eurem Garten und euren Tieren. Shogun Showdown : Die Rundentaktik kombiniert Elemente aus Roguelike und Kartenspiel, um eure Gegner in die Flucht zu schlagen.

: Die Rundentaktik kombiniert Elemente aus Roguelike und Kartenspiel, um eure Gegner in die Flucht zu schlagen. Feudal Friends : Eure knuffigen Minion-Ritter gehen für euch in diesem Tower-Defense-Spiel in die Schlacht - und das nicht alleine! Feudal Friends wird im Multiplayer gespielt.

: Eure knuffigen Minion-Ritter gehen für euch in diesem Tower-Defense-Spiel in die Schlacht - und das nicht alleine! Feudal Friends wird im Multiplayer gespielt. Swelter: Die kostenlose Mod für Half-Life 2 erzählt euch eine blutige Story, die viele Jahre vor den Geschehnissen des Haupttitels spielt.

Mittwoch, 28. Juni 2023

3:50 Revival: Recolonization trennt noch viel mehr von Civilization als die Apokalypse

Revival: Recolonization : In einer postapokalyptischen Version der Erde ist es an euch, in der 4X-Globalstrategie den Planeten wieder aufzubauen.

: In einer postapokalyptischen Version der Erde ist es an euch, in der 4X-Globalstrategie den Planeten wieder aufzubauen. SlavicPunk: Oldtimer: Der Shooter aus der Vogelperspektive bringt euch in eine slavische Cyberpunk-Welt, in der ihr als Privatdetektiv gegen einen Megakonzern vorgeht.

Donnerstag, 29. Juni 2023

AEW: Fight Forever: Ein neues Wrestling-Spiel kommt in den Ring und will sich unter anderem mit einem Karrieremodus und über 40 Waffen durchsetzen.

Na, werdet ihr mal in das ein oder andere Strategiespiel dieser Woche reinspielen? Oder seid ihr mehr an eine der Lebenssimulationen interessiert? Vielleicht seid ihr aber auch noch mehr als genug mit Diablo 4 beschäftigt? Schreibt uns eure aktuellen und zukünftigen Spielepläne gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!