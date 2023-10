Neu bei Steam: Diese Woche gibt's Cyberpunk-Nachschub und komplexe Fantasy-Strategie

Roboter, halber Roboter, kein Roboter: Diese Titel erwarten euch sehr bald auf Steam.

Neue Woche, neue Spiele! Auf welche Titel ihr euch in den nächsten sieben Tagen freuen könnt, verraten wir in den folgenden Zeilen - besonders Rollenspiel- und Cyberpunk-Fans werden sich vermutlich freuen. Aber auch Knobel-Liebhaber werden auf einen vielversprechenden Titel stoßen.

Highlight der Woche

RoboCop: Rogue City

1:53 RoboCop: Rogue City verrät euch in 60 Sekunden alles, was ihr über den Shooter wissen müsst

Genre: Shooter | Entwicklungsstudio: Teycon | Release: 2. November

Neben Blade Runner ist RoboCop wohl einer der maßgeblichen Klassiker des Cyberpunk-Genres - wird Zeit, dass der blecherne Polizist die Spinnweben abschüttelt und in einem modernen Spiel die Gangs von Detroit vermöbelt!

Angesiedelt ist Rogue City zwischen dem zweiten und dem dritten Film, erzählt also eine eigenständige Geschichte. Der wiederbelebte Alex Murphy, der nun als RoboCop die Verbrechen bekämpft, ist bereits eine Weile etabliert und arbeitet weiterhin mit seiner Partnerin Anne zusammen. In dieser Story will sich der New Guy in Town mit den Gesetzeshütern anlegen, während eine Megafirma Pläne schmiedet, Old Detroit mit einer riesigen, modernen Stadt zu ersetzen.

Ihr ballert euch in Rogue City also durch die Reihen der Gangs, euren stählernen Körper verbessert ihr auf eurem Weg immer weiter. Die fallen so ausführlich aus, dass es sich fast wie ein Rollenspiel anfühlt.

Wenn ihr mehr zur Story erfahren wollt, guckt euch am besten mal folgenden Trailer an:

1:41 Im Story-Trailer zu RoboCop: Rogue City legt sich der Cyborg mit den Gangs von Detroit an

Weitere Releases der Woche

Dienstag, 31. Oktober 2023

Remore: Infested Kingdom: Dieses Rollenspiel versetzt euch in eine mittelalterliche, apokalyptische Welt: Ihr müsst mit eurer pixeligen Kampftruppe gegen unmenschliche Wesen ankämpfen, könnt euch dabei aber Zeit nehmen: Die Schlachten laufen nämlich rundenbasiert ab.

Dieses Rollenspiel versetzt euch in eine mittelalterliche, apokalyptische Welt: Ihr müsst mit eurer pixeligen Kampftruppe gegen unmenschliche Wesen ankämpfen, könnt euch dabei aber Zeit nehmen: Die Schlachten laufen nämlich rundenbasiert ab. Jusant: Dieses atmosphärische Kletterspiel lässt euch einen Turm erklimmen - ja das war’s genau genommen schon. Das Spiel der Life-is-Strange-Macher wirkt aber im Trailer sicher nicht langweilig. Mit Seilen und Greifhaken sichert ihr euch ab, während ihr an menschlichen Bauten, magischen Pflanzen und steilen Bergklippen entlangkraxelt.

Dieses atmosphärische Kletterspiel lässt euch einen Turm erklimmen - ja das war’s genau genommen schon. Das Spiel der Life-is-Strange-Macher wirkt aber im Trailer sicher nicht langweilig. Mit Seilen und Greifhaken sichert ihr euch ab, während ihr an menschlichen Bauten, magischen Pflanzen und steilen Bergklippen entlangkraxelt. Age of Empires 2: Definitive Edition - Die Könige der Berge: Das neue Addon des Strategie-Hits bringt euch vor allem die Armenier und Georgier näher. Mit drei neuen Kampagnen erwarten euch auch einige Spielstunden.

Mittwoch, 1. November 2023

Song of Nunu: A League of Legends Story : LoL-Fans können sich auf eine neue Geschichte in diesem farbenfrohen Universum gefasst machen: Mit dem Kind Nunu und seinem Yeti-Freund Willump begebt ihr euch auf die Suche nach der Mutter des Jungen und trefft dabei natürlich auf einige Champions des erfolgreichen MOBAs. Song of Nunu ist aber deutlich weniger düster als beispielsweise die Netflix-Serie Arcane und sehr wohl auch für Kinder gedacht.

: LoL-Fans können sich auf eine neue Geschichte in diesem farbenfrohen Universum gefasst machen: Mit dem Kind Nunu und seinem Yeti-Freund Willump begebt ihr euch auf die Suche nach der Mutter des Jungen und trefft dabei natürlich auf einige Champions des erfolgreichen MOBAs. Song of Nunu ist aber deutlich weniger düster als beispielsweise die Netflix-Serie Arcane und sehr wohl auch für Kinder gedacht. This Bed We Made: In diesem Mystery-Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Zimmermädchens in einem Hotel der 50er Jahre und geht einem tödlichen Verbrechen auf die Spur.

Donnerstag, 2. November 2023

For The King 2: Bereits der Vorgänger kann sich auf Steam an 87 Prozent positiven Rezensionen erfreuen, der zweite Teil des Fantasy-Rollenspiels will da nicht weniger überzeugen. Ihr könnt alleine oder in einer Gruppe aus vier Spielern in die mittelalterliche Welt eintauchen und in rundenbasierten Taktik-Kämpfen gegen die einst beliebte Königin des Reichs in die Schlacht ziehen.

1:04 For The King 2: Das Rollenspiel präsentiert seine heimelig klassische Fantasy-Atmosphäre

EA Sports WRC: Der neue Rally-Racer von den F1-Machern Codemasters erscheint ebenfalls diese Woche. Kollege Dennis konnte den Titel nicht nur bereits anspielen, sondern sich auch in Schweden selbst hinters Steuer setzen.

Der neue Rally-Racer von den F1-Machern Codemasters erscheint ebenfalls diese Woche. Kollege Dennis konnte den Titel nicht nur bereits anspielen, sondern sich auch in Schweden selbst hinters Steuer setzen. Back to the Dawn: Als zu unrecht eingebuchteter Fuchs müsst ihr euch hier in einem tierischen Gefängnis durchschlagen - mal metaphorisch, mal buchstäblich.

Als zu unrecht eingebuchteter Fuchs müsst ihr euch hier in einem tierischen Gefängnis durchschlagen - mal metaphorisch, mal buchstäblich. The Talos Principle 2: Das Rätselspiel mit der wunderschönen Grafik fordert nicht nur eure Gehirnzellen mit Logik-Knobeleien heraus, es werden auch wieder philosphische Fragen gestellt.

1:01 Das wunderschöne Talos Principle 2 enthüllt im Trailer seinen baldigen Release

Freitag, 3. November 2023

StrangerZ: Der asymmetrische Multiplayer-Grusel verlangt von euch Teamplay. Während einer als “Fremder” auf die Jagd geht, müssen drei andere ums Überleben kämpfen. Das Prinzip erinnert natürlich stark an Dead by Daylight, StrangerZ ist aber dagegen kostenlos.

Sonntag, 5. November 2023

Ratopia: Auch Ratten können beeindruckende Städte errichten! In diesem Aufbauspiel sollt ihr euch das perfekte Heim für Nagetiere als Ziel setzen. Hin und wieder müssen die eigenen vier Erdwände auch vor Eindringlingen verteidigt werden.

Na, ist da auch für euch der ein oder andere spannende Titel dabei? Könnt ihr euch vorstellen, dass Rogue City zu einem neuen Hoch von RoboCop führen könnte oder fühlt sich der Cyborg-Cop einfach zu alt an? Und was haltet ihr von For The King 2 und The Talos Principle 2? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!