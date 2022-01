Eine neue Spielewoche bricht an und hat wieder mal einige spannende PC-Releases im Gepäck! Wir haben euch die spannendsten Neuerscheinungen auf Steam und Co. herausgesucht, auf die ihr euch vom 17. bis 21. Januar 2022 freuen könnt. Vor allem Freunde von Shootern und Rollenspielen kommen diese Woche mit zwei Highlights auf ihre Kosten. Viel Spaß beim Stöbern!

Rainbow Six Extraction

Genre: Taktik-Shooter | Entwickler: Ubisoft | Release: 20. Januar 2022 | Gibt's hier: Uplay, Epic, Xbox Game Pass

Taktik-Shooter-Fans kommen mit dem Release von Rainbow Six Extraction auf ihre Kosten. Im neuen Teil der Reihe werdet ihr mit »Infizierten« konfrontiert, die dem Outbreak-Event von Rainbox Six Siege zu verdanken sind. Im Koop mit insgesamt drei Spielern bildet ihr euer perfekt funktionierendes SWAT-Team und geht im PvE gegen KI-Gegner vor. Bekannte Operator aus vorherigen Teilen sind ebenfalls am Start. Mehr dazu lest ihr in unserer umfangreichen Preview:

33 3 Mehr zum Thema Angespielt: Wie steht’s um Ubisofts vergessenen Shooter?

Expeditions: Rome

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Logic Artists | Release: 20. Januar 2022 | Gibt's auf: Steam, Epic, Humble, GOG

Auch neues Rollenspielfutter erwartet euch: Im dritten Teil der Expeditions-Reihe Expeditions: Rome verschlägt es euch ins antike Rom. Dort beginnt ihr eure Reise als Tribun des römischen Feldherren Lucius Licinius Lucullus. Stellt ihr euch richtig an, steigt ihr nach und nach im Rang auf und befehligt bald eure eigene Armee. Der Ausgang der rundenbasierten Schlachten sowie unser politisches Geschick in diplomatischen Gesprächen beeinflussen den Ausgang der Geschichte. Rollenspiel- und Geschichts-Experte Fabiano kann euch mehr erzählen:

29 24 Mehr zum Thema Römische Heldenreise: Hier werdet ihr vom Tribun zum Cäsar

Weitere spannende PC-Releases vom 17. bis 21. Januar

Ab Montag, 17. Januar

Blade Assault: 2D-Action-Platfformer mit Rogue-Elementen und actiongeladenen Gefechten

Ab Dienstag, 18. Januar

Nobody Saves the World: Action-Rollenspiel der Guacamelee-Macher, in dem ihr euch von einem Niemand in verschiedene Formen verwandelt, um die Welt zu retten

Blacksmith Legends: Rollenspiel mit Management- und Strategie-Elementen, in dem ihr eure eigene Schmiede errichtet (Early Access)

Ab Donnerstag, 20. Januar

Windjammers 2: Actiongeladenes, handgezeichnetes Arcadespiel, in dem ihr eure Frisbee-Fähigkeiten unter Beweis stellt

Blackwind: Top-Down-Shooter in schickem Sci-Fi-Setting, mit riesigen Mechs und einer gepflegten Alien-Invasion

Aquamarine: Wunderschön handgezeichnetes Survival-Abenteuer in einer Unterwasserwelt

Ab Freitag, 21. Januar

Strange Horticulture: Rätselspiel, in dem ihr in die Rolle eines Kräuterladenbesitzers schlüpft und eine Geschichte um Hexenkulte und Mysterien aufdeckt

Der Januar in der Monatsvorschau

Was der gesamte Januar an neuen PC- und Konsolenspielen zu bieten hat, erfahrt ihr in unserer Release-Vorschau:

Falls euch alle Neuveröffentlichungen auf dem PC interessieren, könnt ihr auch einen Blick auf unsere große Release-Übersicht 2022 werfen.

Ist diese Woche etwas für euch dabei? Auf welche Releases freut ihr euch noch 2022? Verratet es uns in den Kommentaren!