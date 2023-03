Neu bei Steam: Ein echtes Meisterwerk erscheint diese Woche

Endlich wieder gute neue Spiele! Nachdem es in den vergangenen beiden Wochen recht mau ausgesehen hatte, könnt ihr euch diese Woche wieder auf ein echtes Highlight freuen!

Wie jede Woche stellen wir euch alle wichtigen Releases vor, die in den nächsten sieben Tagen auf Steam veröffentlicht werden.

Highlight der Woche: Resident Evil 4 Remake

12:39 Resident Evil 4 Remake streicht ein berüchtigtes Feature des Originals

Genre: Survival-Horror | Entwickler: Capcom | Release: 23. März (hier geht's zum Spiel auf Steam)

Resident Evil 4 gehört ohne Frage zu den wichtigsten Spielen des Survival-Horrors und hat mit seinem Release im Jahr 2005 das ganze Genre nachhaltig geprägt.

Das Remake erscheint diese Woche: Es bleibt dem Original treu, bietet aber zeitgemäßeres Gameplay, stark verbesserte Grafik, eine leicht überarbeitete Story und zusätzliche Inhalte - es gibt unter anderem einen neuen Bosskampf.

Einige Sequenzen des Originals, die bei den Fans nicht so gut ankamen, wurden hingegen verändert oder komplett gestrichen - etwa die Fahrt auf dem Bulldozer.

In unserem Test stellt sich das Resident Evil 4 Remake als absolutes Meisterwerk heraus - den vollständigen Artikel findet ihr:

Mehr zum Thema Resident Evil 4 Remake im Test: Ein Meisterwerk findet jetzt Vollendung von Christian Schwarz

Weitere Releases der Woche

Montag, 20. März

Ghost of Tabor (Early Access): Ein Survivalspiel für VR-Headsets, das von anderen Titeln wie DayZ und Escape from Tarkov inspiriert wurde.

Dienstag, 21. März

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Das Spiel zur beliebten Zombie-Serie lässt euch in VR Untote mit zig verschiedenen Waffen zerlegen. Was will man mehr?

2:32 The Walking Dead: Saints & Sinners - Cinematic-Trailer zum Zombie-VR-Spiel

Mittwoch, 22. März

Backrooms Exploration: Das Universum der Backrooms hat sich bei Creepypasta-Fans in den letzten Jahren zu einem neuen Liebling entwickelt. In diesem Spiel könnt ihr das Labyrinth der unheimlichen Parallelwelt selbst erkunden.

Donnerstag, 23. März

Atelier Ryza 3: Im dritten Teil der JRPG-Serie spielt ihr erneut die Alchimistin Ryza. Ihr kämpft euch durch die Open World, sammelt Zutaten, craftet Ausrüstung und erlebt eine hoffentlich spannende Geschichte.

Storyteller: In diesem einzigartigen Rätselspiel bekommt ihr den Namen einer Geschichte. Anschließend müsst ihr aus Charakteren, Szenen und Aktionen eine Art Comic Strip bauen, der zum Titel passt.

Freitag, 24. März

Out of the Park Baseball 24: Falls ihr zu den hierzulande eher seltenen Baseball-Fans gehört, kommt ihr um dieses Manager-Spiel nicht drumherum. Ihr kauft und draftet Spieler, erstellt Taktiken und kämpft euch bis zur World Serien hoch.

Auf welches Spiel bei Steam freut ihr euch diese Woche am meisten? Oder ist euer Highlight vielleicht doch die Open Beta von Diablo 4? Schreibt es uns in die Kommentare!