Neu bei Steam: Eine Woche voller Strategie-Highlights steht bevor

Nachdem uns letzte Woche die Blockbuster geradezu um die Ohren geflogen sind, geht es diese Woche auf Steam ein wenig gemächlicher zu. Es sei denn, ihr seid Strategiefan - dann erwarten euch diese Woche gleich drei wirklich spannende Releases.

Die Strategie-Highlights der Woche

Victoria 3

Genre: Globalstrategie | Entwickler: Paradox | Veröffentlichung: 25. Oktober 2022 (Steam)

In Victoria 3 übernehmt ihr die Geschicke einer Nation und müsst diese zum Erfolg führen. Genau wie in Civilization und anderen Globalstrategiespielen geht das aber nicht nur mit Krieg - in Victoria 3 spielen Politik, Wirtschaft und auch die Gesellschaft eine entscheidende Rolle.

Victoria 3 hat das Zeug, das beste Strategiespiel des Jahres zu werden - da ist sich unser Autor Reiner Hauser nach über 40 Stunden Spielzeit ziemlich sicher:

Mount & Blade 2: Bannerlord

Genre: Strategie-Rollenspiel | Entwickler: TaleWorlds | Veröffentlichung: 25. Oktober 2022 (Steam)

Nach über zweieinhalb Jahren im Early Access wird Mount & Blade 2: Bannerlord endlich fertig und verlässt den Early Access. Was als technisch durchwachsenes Projekt begann, hat sich durch dutzende Updates stark entwickelt.

Falls ihr wissen wollt, welche Änderungen euch mit Version 1.0 erwarten, schaut in folgenden Artikel:

Cosmoteer

Genre: Weltraumstrategie | Entwickler: Walternate Realities | Veröffentlichung: 24. Oktober 2022 (Steam - Early Access)

Auch ein waschechter Indie-Geheimtipp schafft es unter die Highlights. In Cosmoteer erobert ihr die Galaxie - in einem selbst gebauten Raumschiff! Mithilfe eines intuitiven Werkzeugs designt ihr euer Schiff oder sogar eine ganze Flotte, dazu kommen viele weitere Strategie-Elemente wie das Managment von Crew und natürlich Weltraumschlachten ohne Ende.

Weitere Releases der Woche

Montag, 24. Oktober

Endoparasitic: Survival-Horrorspiel, in dem ihr einen Arm und beide Beine verloren habt und nur wegen eines Alien-Parasiten in eurem Körper überlebt.

Party Maker: Keine Woche ohne eine PlayWay-Simulation, diesmal werdet ihr zum Partyplaner.

Dienstag, 25. Oktober

Last Command: Eine weirde Mischung aus Anime, Bullet Hell und ... Snake?

Life in Willowdale: Farm Adventures: Gefühlt erscheint jede Woche eine neue Farming/Life-Sim - so auch in dieser.

Mittwoch, 26. Oktober

Ghost of Dragon: Ein ganz schickes Rollenspiel, in dem ihr nebenbei eine Stadt aufbaut - ob es auf Deutsch oder zumindest Englisch erscheint, ist aber noch unklar.

Donnerstag, 27. Oktober

Star Ocean: The Divine Force: Der neueste Teil der beliebten Anime-Rollenspiel-Reihe von Square Enix.

Signalis: Klassischer Survival-Horror à la Resident Evil mit einem besonderen Grafiksstil - schaut mal in den Trailer:

Sackboy: A Big Adventure: Der Sackjunge enternt zwei Jahre nach der PS5-Version endlich den PC. Bei den Kollegen von der GamePro hat das Jump&Run ziemlich gut abgeschnitten - hier geht's zum Test.

Dave the Diver: In diesem Action-Adventure erkundet ihr als dicklicher Taucher Dave eine mysteriöse Region des Ozeans.

Freitag, 28. Oktober

Clash 2: Zum Abschluss der großen Strategie-Woche gibt's noch einmal mittelalterliche Fantasy-Rundenstrategie

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten? Schreibt es uns in die Kommentare - und haltet die Augen nach unserem Test von Victoria 3 offen!