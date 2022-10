Neu bei Steam: Euch erwartet eine richtige Blockbuster-Woche!

Die letzte Woche hatte schon einige Hits zu bieten, aber diese Woche wird es noch viel besser: Auf Steam und Co. erscheinen nämlich so viele Blockbuster in einer Woche wie lange nicht mehr. Also lasst uns direkt in die Releases der Woche springen und schauen, was euch in dieser spannende Woche alles erwartet.

Die Highlights der Woche

A Plague Tale: Requiem

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Asobo | Veröffentlichung: 18. Oktober

A Plague Tale: Requiem setzt die Geschichte um die junge Amicia und ihren kleinen Bruder Hugo, der dank seiner besonderen Begabung riesige Schwärme aus Ratten kontrollieren kann, fort. Die Handlung spielt erneut im mittelalterlichen Frankreich, das von der Pest heimgesucht wird. Der TItel ist zum Release auch als Teil des PC Game Pass erhältlich.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Genre: Shooter | Entwickler: Infinity Ward | Veröffentlichung: 20. Oktober (Kampagne)

Für Vorbesteller geht es bereits diese Woche los, denn die Einzelspieler-Kampagne von CoD: Modern Warfare 2 öffnet euch acht Tage vor dem Rest des Spiels ihren Zugang. Als Teil der Taskforce 141 von Captain Price kämpft ihr unter anderem im Krieg gegen Drogen im kolumbianischen Dschungel.

Als Belohnung für den Abschluss der Kampagne warten übrigens viele Belohnungen für den Multiplayer:

17 0 CoD MW2 Wer die Story spielt, schaltet diese 18 Belohnungen für Multiplayer und Warzone 2 frei

Gotham Knights

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Warner Bros. Games Montreal | Veröffentlichung: 21. Oktober

Endlich wieder ein neues Batman-Spiel von Warner Bros.: Zwar spiel ihr in Gotham Knights nicht Batman selbst, sondern seine Weggefährten Nightwing, Robin, Batgirl und Red Hood, aber das Spielprinzip der Arkham-Titel kehrt dennoch größtenteils zurück. Neu ist der optionale Koop-Modus für bis zu zwei Spieler.

Das Anspiel-Event zu Gotham Knight weckte bei unserer Autorin Gloria jedenfalls große Hoffnungen:

23 21 Mehr zum Thema Wenn Gotham Knights so weiter macht, darf Batman gerne tot bleiben

Rimworld: Biotech

Genre: Aufbaustrategie | Entwickler: Ludeon | Veröffentlichung: 21. Oktober 2021

Rimworld ist ohne Frage eines der besten Aufbauspiele auf Steam. Mit Biotech bekommt es nun seine dritte Erweiterung, die für viele Fans ein Pflichtkauf darstellen dürfte. Alle wichtigen neuen Features erklären wir euch in folgendem Artikel:

23 6 Rimworld Biotech Die dritte Erweiterung erfüllt endlich einen der größten Fanwünsche

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Naughty Dog | Veröffentlichung: 19. Oktober

Kurz nach Marvel's Spider-Man Remastered kommt mit Uncharted der nächste Playstation-Hit auf den PC. Die Legacy of Thieves Collection umfasst Uncharted 4: A Thief's End sowie Uncharted: The Lost Legacy. Das letzte Abenteuer des charismatischen Nathan Drake und seines Kumpels Sully ist ein echtes Singleplayer-Meisterwerk, wie der Test unserer Gamepro-Kollegen zeigt:

Hier geht's zum Test!

Weitere Releases der Woche

Montag, 17. Oktober

Potionomics: Ihr erbt einen Alchemieladen, müsst diesen ausbauen und natürlich Tränke brauen und verkaufen.

Mars Base: Eine Faming-Sim wie Stardew Valley auf dem Mars.

The Shadow Government Simulator: Das perfekte Spiel für alle Fans von Verschwörungstheorien, denn hier übernehmt ihr als Geheimorganisation die Kontrolle über die Welt.

Dienstag, 18. Oktober

Deadlink: Ein Roguelike-Shooter im Cyberpunk-Setting, in dem ihr geheime Militäroperationen ausführt.

Planet Zoo. Twilight Pack: Der neue DLC für Planet Zoo bringt viele nachtaktive Tiere - und Fabiano freut sich über ein ganz besonderer Feature:

32 9 Mehr zum Thema Endlich! Planet Zoo bekommt ein Feature, auf das ich seit drei Jahren warte

Nitro Kid: Ein Taktik-Rollenspiel-Deckbuilder mit coolem 80er-Jahre-Synthwave-Soundtrack.

Marvel Snap: Das neue Kartenspiel von Hearthstone-Erfinder Ben Brode setzt auf eine starke Marvel-Lizenz, chic animierte Karten und faires Free2Play.

Mittwoch, 19. Oktober

The Last Hero of Nostalgia: Witziges Soulslike, in der ihr die Welt der Videospiele vor dem Zerfall rettet.

The Valiant: Rundentaktik im Mittelalter, bei der ihr Ritter durch eine Kampagne voller epischer Schlachten führt.

Donnerstag, 20. Oktober

Persona 5 Royal: Nicht nur für Anime-Fans interessant! Persona 5 gehört zu den am höchsten gelobten Rollenspielen der letzten Jahre und erscheint nun auch auf Steam in der Royal-Edition, die alle DLCs und viele Verbesserungen enthält.

Warhammer 40: Shootaz, Blood & Teef: Ein 2D-Plattformer-Shooter im Warhammer 40k Universum, in dem ihr eine Orkinvasion anführt und die Schwarmstadt Ludeus Prime zerlegt.

Batora: Lost Haven: Ein Action-RPG, mit Iso-Ansicht à la Diablo.

Hell is Others: Ziemlich abgedehter PvPvE-Shooter, der optisch und spielerisch an Hotline Miami erinnert.

Horror Tycoon: Passend zu Halloween designt ihr hier das Spukhaus eurer Träume, um zahlenden Gästen den Schreck ihres Lebens einzujagen. (Early Access)

The Pegasus Expedition: Dieses 4x-Strategiespiel lässt euch die Geschicke der Menschheit der Zukunft übernehmen.

Freitag, 21. Oktober

New Tales from the Borderlands: Das Adventure erzählt, wie der Name schon sagt, neue Geschichten aus der Welt von Borderlands.

Faith: The Unholy Trinity: Pixeliger Psycho-Horror, in dem ihr als junger Priester ein von Dämonen besessenen Haus erkundet.

Monster Prom 3: Monster Roadtrip: Das Beste kommt zum Schluss: der dritte Teil der überraschend beliebten Visual-Novel-Reihe.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche besonders? Schreibt es uns in die Kommentare!