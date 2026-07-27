Neu im Streaming: Sci-Fi-Fans kommen diese Woche voll auf ihre Kosten - egal ob ihr Comedy oder Drama wollt

President Curtis ist ein Spin-Off zur beliebten Adult-Animation und Sci-Fi-Comedy Rick and Morty. Bildquelle: Adult Swim/HBO Max

Willkommen in der neuen Streaming-Woche! Vom 27. Juli bis 2. August warten wieder einige spannende Serien- und Filmhighlights auf euch. Wir haben wie gewohnt für euch herausgefiltert, was sich lohnt und stellen unsere Favoriten hier genauer vor.

Highlight der Woche: President Curtis - Ein Spin-Off zur Sci-Fi-Comedy Rick and Morty bei HBO Max

Weitere spannende Streaming-Releases:

Highlight der Woche: President Curtis bei HBO Max

1:45 Trailer zum Spin-Off President Curtis zeigt womit sich der Widersacher von Rick und Morty täglich rumschlagen muss

Autoplay

Genre: Sci-Fi/Animation/Comedy I Staffeln: 1 I Showrunner: Dan Harmon, James Siciliano I Cast: Keith David, Stephanie Beatriz, Jim Rash I Wo streamen? HBO Max ab dem 27. Juli 2026

Bekommt ihr gar nicht genug von der düsteren Sci-Fi-Comedy Rick and Morty, könnt ihr das Universum jetzt gleich noch aus einer frischen Perspektive betrachten. Adult Swim veröffentlicht diese Woche nämlich eine neue Spin-Off-Animationsserie rund um Präsident Andre Curtis, den man schon aus der Hauptserie kennt. Er tritt dort eigentlich eher als Antagonist auf und muss sich ständig darum kümmern, das Chaos zu beseitigen, das Rick und sein Enkel Morty auf ihren chaotischen Reisen unweigerlich verursachen.

Das Spin-Off zeigt nun aber seine Seite der Geschichte und begleitet ihn und sein Team dabei, wie sie interdimensionale Krisen meistern oder paranormale Ermittlungen durchführen. Die insgesamt zehn Episoden der ersten Staffel erscheinen im Wochenrhythmus bei HBO Max, los geht es am 27. Juli 2026.

Weitere spannende Streaming-Releases

Neu bei Prime Video

Ab Dienstag, den 28. Juli:

I AM Legend – Noch mehr für Sci-Fi-Fans, diesmal aber dramatisch und berührend: Der Kultfilm aus dem Jahr 2007 mit Will Smith in der Hauptrolle begleitet einen Wissenschaftler als einen der letzten lebenden Menschen in New York. Nach einer tödlichen Pandemie streift er dort als einer der wenigen Immunen mit seinen Hund herum und versucht verzweifelt, ein Heilmittel zu finden, während er täglich ums Überleben kämpft.

Ab Mittwoch, den 29. Juli:

Atomic Blonde: Der Film begleitet die MI6-Agentin Lorraine Broughton (Charlize Theron), die im Jahr 1989 kurz vor dem Fall der Berliner Mauer den Mord an einem Kollegen aufklären und eine Liste verschwundener Agenten sicherstellen muss. Lohnt sich, wenn ihr auf brutale Nahkampfaction und stylische 80er-Jahre-Atmosphäre steht.

2:35 Atomic Blonde - Action-Trailer mit Charlize Theron im 80er-Jahre-Berlin - Action-Trailer mit Charlize Theron im 80er-Jahre-Berlin

Ab Freitag, den 31. Juli:

Batman Caped Crusader Staffel 2: Die Noir-Animationsserie startet diese Woche in die zweite Season und begleitet Batman und seine Verbündeten, die sich gegen das kriminelle Imperium von Rupert Thorne stellen. Bekannte Schurken wie Riddler oder Scarecrow sind aber auch mit von der Partie.

Neu bei Disney Plus

Ab Montag, den 27. Juli:

Furious Staffel 1: In der neuen Thriller-Serie geht es um die FBI-Agentin Alice Black (Emmy Rossum), die eine durchtriebene Serienkillerin jagt. Dabei werden Themen wie Rache, Gewalt oder Gerechtigkeit kritisch beäugt.

Ab Mittwoch, den 29. Juli:

Der Teufel trägt Prada 2: Die Fortsetzung dringt erneut in die Welt der High-Fashion-Magazine vor und bringt auch die Protagonistinnen Miranda Priestly (Meryl Streep) und Andy Sachs (Anne Hathaway) zurück. Während Priestlys Magazin Runway mit der Umstellung aufs digitale Zeitalter zu kämpfen hat, ist Andy inzwischen eine erfolgreiche Journalistin. Sie wird unfreiwillig in das Chaos hineingezogen, das entsteht, als Priestly dringend Werbegelder von Luxuskonzernen braucht, welche ausgerechnet von ihrer ehemaligen Assistentin Emily Charlton (Emily Blunt) verwalteten werden.

In der Link-Box gleich hier oben findet ihr weitere spannende Neuigkeiten aus der Filmwelt und rund ums Streaming. Ist bei den Tipps diese Woche etwas für euch dabei oder habt ihr gar noch eine eigene Empfehlung, die man eurer Meinung nach diese Woche auf keinen Fall verpassen darf? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Nächste Woche sind wir dann wieder mit den aktuellen Streaming-Highlights für euch am Start.