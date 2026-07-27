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Ein Schiff aus Star Trek gilt in diesem Maßstab als fast unmöglich mit Lego zu bauen - ein Fan hat es trotzdem geschafft

Ein Lego-Fan hat die USS Defiant aus Star Trek Deep Space Nine nachgebaut und begeistert mit seiner Detailversessenheit.

Profilbild von Tristan Gudenrath

Tristan Gudenrath
27.07.2026 | 05:55 Uhr

Wer auf die zahlreichen Kurven achtet, erkennt ein architektonisches Meisterwerk. Copyright: RebrickableSkyfox2k. Wer auf die zahlreichen Kurven achtet, erkennt ein architektonisches Meisterwerk. Copyright: Rebrickable/Skyfox2k.

Die USS Defiant aus Star Trek: Deep Space Nine ist besonders: Nahezu jedes größere Element ist kurvig, von außen gibt es entsprechend fast keine geraden Flächen. Einerseits ein Augenschmaus, andererseits ein Albtraum für jeden Designer. Das gilt auch für die engagierte Lego-Community, in der regelmäßig Eigenkreationen zu bekannten Schiffen gebaut und veröffentlicht werden.

Bei der USS Defiant wurden entsprechend bisher immer ordentlich Abstriche gemacht. Der Reddit-Nutzer Skyfox2k wollte das ändern und hat mit endlosen Stunden Arbeit das Unmögliche geschafft. Ein Modell der USS Defiant mit allen relevanten Details, komplett aus Lego-Steinen. Und damit ihr auch ja keines überseht, hat er dazu sogar eine umfangreiche Liste angefertigt.

Architektonisches Meisterwerk

Skyfox2k wollte die USS Defiant schon seit vielen Jahren bauen, doch weil es bereits viele Fans vor ihm gemacht haben, setzte er sich eine Regel: Das Modell müsse besser sein als alle anderen in diesem Maßstab.

Aufgrund der zahlreichen Kurven war das jedoch keineswegs einfach und erforderte viele Berechnungen, umfangreiches Ausprobieren sowie häufiges Neubauen. Einen besonders großen Fokus legte der Designer darauf, kleinere Kurvenänderungen und Details umzusetzen, die sonst meistens simplifiziert oder weggelassen wurden.

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Damit ihr auch ja nichts verpasst (und vermutlich auch, weil er zurecht sehr stolz darauf ist), hat Skyfox2k eine umfangreiche Liste mit allen Details angefertigt. Aber seht einfach selbst:

  • Vier vordere Pulsphaserkanonen
  • Quanten-Torpedowerfer
  • Vordere und hintere Torpedowerfer
  • Hauptnavigationsdeflektor
  • Ablative Hüllenpanzerung mit der charakteristischen mehrschichtigen Beplankung auf Ober- und Unterseite
  • Integrierte Warpgondeln
  • Bussard-Kollektoren
  • Plasma-Transferleitungen
  • Backbord- und Steuerbord-Impulstriebwerke
  • Plasma-Austrittsöffnungen
  • Oberes Sensorarray
  • Hauptbrücke
  • Brückensensoren
  • Versorgungsanschlüsse
  • Vordere Zielerfassungssensoren
  • Hintere Sensorarrays
  • Transporter-Emitter
  • Vordere und hintere Lageregelungsdüsen (RCS)
  • Notkapselluken
  • Schildgitter-Emitter
  • Deflektorschildgitter-Emitter
  • Traktorstrahl-Emitter
  • Navigationslichter
  • Deuterium-Betankungsanschlüsse
  • Gondel-Kühlkörper
  • Zu öffnender Shuttlehangar mit dem Chaffee-Shuttle
  • Abnehmbarer vorderer Sprengkopf
  • Sprengkopf-/Rumpfverbindung

Wenn ihr das Modell selbst nachbauen wollt, könnt ihr das tatsächlich machen. Auf Rebrickablegibt es die Anleitung für 10 britische Pfund (ca. 12 Euro) zu kaufen. Obendrein findet ihr online mehrere Anbieter, bei denen ihr die Teile angeben und so die passenden Steine direkt bestellen könnt.

Video starten 1:18 Die Enterprise fliegt los: Wir zeigen das neue Lego-Modell aus Next Generation von allen Seiten

Die Community liebt es

In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag zeigt sich die Klemmbaustein-Community begeistert. So schreiben einige Fans:

  • DarthTidiot82: Das ist mein Lieblingsschiff, das sieht großartig aus.
  • Sleepy_Turtles: Unglaublich! Das muss ein Lego Ideas Set werden!
  • Correct-Order2601: Ich hätte nie erwartet, dass ein MOC mich dazu bringt, eine Serie anzuschauen. Jetzt bin ich echt neugierig …
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Bei Lego wurde kürzlich ein neues offizielles Klemmbaustein-Set zur Brücke der USS Enterprise NC-1701 von Captain Kirk angekündigt. Dort fehlt jedoch der Boden. Unser Redakteur Tristan spekuliert, woran das liegen könnte und welche Schwierigkeiten euch beim Versuch erwarten, ihn selbstständig nachzurüsten. Den Artikel dazu findet ihr in der Linkbox weiter oben.

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