Neu bei Steam: Aufbau-Fans bekommen diese Woche Piraten, Produktionsketten und eine eigene Flotte

In Corsair Cove baut ihr aus einer verlassenen Insel eine Piratenfestung samt Produktionsketten.

Der Sommer gilt bei Steam normalerweise nicht gerade als Hochsaison. Diese Woche ist davon allerdings wenig zu spüren: Mit einem großen Halo-Remake, einem eigenständigen Company-of-Heroes-Roguelite, mehreren Koop- und Partyspielen, einem Soulslike-Extraction-Shooter und gleich mehreren ambitionierten Indie-Titeln steht eine der stärksten Release-Wochen des bisherigen Sommers bevor.

Angeführt wird das ungewöhnlich volle Programm von Corsair Cove. Das deutsche Aufbauspiel lässt euch auf einer verlassenen Insel eine Piratenfestung samt Produktionsketten und eigener Flotte errichten – und kommt schon vor dem Release hervorragend an. Die Demo steht derzeit bei 90 Prozent positiven Wertungen und deutet an, dass Aufbau-Fans diese Woche einen echten Geheimtipp bekommen könnten.

Wie jeden Montag fassen wir für euch alle wichtigen Neuerscheinungen auf Steam zusammen.

Das Highlight der Woche: Corsair Cove

15:30 Corsair Cove - Vorschau-Video: Weltpremiere für das Piraten-Aufbauspiel

Autoplay

Genre: Aufbausimulation | Entwickler: Limbic Entertainment | Release: 31. Juli 2026 (Steam)

Im Aufbauspiel Corsair Cove strandet ihr auf einer verlassenen tropischen Insel und macht daraus Stück für Stück eine Piratenfestung.

Das heißt: Rohstoffe erschließen, Produktionsketten aufziehen, die Crew bei Laune halten und irgendwann eine Flotte aufstellen, die es mit der Krone aufnehmen kann. Eure Piraten sind allerdings keine anspruchslosen Arbeiter, die stumm Kisten schleppen, sondern haben Bedürfnisse, die ihr über eure Versorgungsketten decken müsst. Wer die Rumproduktion vernachlässigt, wird das schnell merken.

Entwickelt wird das Ganze bei Limbic Entertainment im hessischen Langen, also einem Studio, das mit Tropico 6 und Park Beyond bereits zweimal bewiesen hat, dass es Aufbau und Management kann. Publisher ist Hooded Horse, die in den vergangenen Jahren unter anderem Manor Lords und Against the Storm herausgebracht haben.

Einen Streitpunkt gibt es allerdings: Die Seeschlachten laufen nicht in Echtzeit ab, sondern über ein Karten- und Würfelsystem. In den Steam-Foren ist das der mit Abstand meistdiskutierte Punkt, während der Aufbauteil selbst kaum Kritik abbekommt.

Antesten könnt ihr das übrigens sofort: Die Demo läuft seit Ende Mai und hat inzwischen 767 Wertungen gesammelt, 90 Prozent davon positiv. Corsair Cove erscheint außerdem im Epic Games Store und im Microsoft Store und liegt ab Tag eins im PC Game Pass.

Weitere spannende Steam Releases der Woche

Montag, 27. Juli 2026

Forsaken Realms: Vahrin's Call: Als Söldner reist ihr in diesem Action-RPG in die belagerte Stadt Vahrin, die von insektenartigen Kreaturen heimgesucht wird, und legt euren Spielstil komplett selbst fest: leichtfüßiger Bogenschütze, Fallensteller, Alchemist oder schwerer Axtkämpfer, komplett ohne Klassen.

Als Söldner reist ihr in diesem Action-RPG in die belagerte Stadt Vahrin, die von insektenartigen Kreaturen heimgesucht wird, und legt euren Spielstil komplett selbst fest: leichtfüßiger Bogenschütze, Fallensteller, Alchemist oder schwerer Axtkämpfer, komplett ohne Klassen. Prelude Dark Pain (Early Access): Für Taktiker mit Faible für Dark Fantasy: Ihr führt als Schmied Soren eine Rebellion an und schickt Trupps aus bis zu fünf Helden in rundenbasierte Kämpfe, in denen Fähigkeiten aufeinander aufbauen. Der Early-Access-Start umfasst den ersten Akt mit rund 15 Stunden, neun Helden und 63 Skills, geplant ist etwa ein Jahr in dieser Phase. Die Demo steht bei 84 Prozent positiven Wertungen, das ist eine solide Grundlage.

Dienstag, 28. Juli 2026

Halo: Campaign Evolved: 25 Jahre nach dem Original bekommt der Shooter, der eine ganze Konsolengeneration geprägt hat, ein Remake in der Unreal Engine 5, samt neu aufgenommener Zwischensequenzen und drei zusätzlicher Prequel-Missionen. Wichtig: Das hier ist ausschließlich die Kampagne, kompetitiven Multiplayer gibt es nicht, dafür Online-Koop für bis zu vier Spieler mit Crossplay. Splitscreen bleibt den Konsolen vorbehalten, PC-Spieler schauen in die Röhre. Die Tests sind seit dem 23. Juli draußen und fallen ordentlich, aber nicht überragend aus. Ausgerechnet die PC-Fassung liegt bei 77 Metacritic-Punkten und damit klar unter der Xbox-Version. Unseren Test könnt ihr hier lesen:

Sir, We Have an Orc Problem: Tower Defense, aber mit Physiksimulation und Zehntausenden Orks, die eure Verteidigungslinie fluten. Ihr stellt Türme, rüstet sie auf und ruft Bombenangriffe, Orbitallaser und im Zweifel einen Nuke, während jeder Run dauerhafte Upgrades freischaltet. Beim Steam Next Fest im Juni zog die Demo über 3.000 gleichzeitige Spieler an.

Mittwoch, 29. Juli 2026

Company of Heroes 3: Final Stand: Achtung, das hier ist kein DLC und schon gar kein Serien-Nachfolger, sondern ein eigenständiges Roguelite auf Basis von CoH 3. Allein oder zu zweit im Koop haltet ihr über zwölf immer härtere Wellen eine Stellung, mit Bossen, Battlefield-Events und dauerhaften Upgrades zwischen den Runs. Basisbau, Ressourcenabbau und Sektorkontrolle fallen dafür weg.

1:40 In Company of Heroes 3: Final Stand verteidigen wir unsere Basis verzweifelt gegen übermächtige Angriffswellen

Donnerstag, 30. Juli 2026

Machine Party: Der heimliche Star des Donnerstags kommt von Mike Klubnika, dem Kopf hinter dem viralen Indie-Hit Buckshot Roulette. Zu zweit bis viert tretet ihr in 15 Partyspielen gegeneinander an: Reflextests wechseln sich mit Entscheidungs- und Vertrauensspielen ab, dazu läuft ein Industrial-Soundtrack.

Der heimliche Star des Donnerstags kommt von Mike Klubnika, dem Kopf hinter dem viralen Indie-Hit Buckshot Roulette. Zu zweit bis viert tretet ihr in 15 Partyspielen gegeneinander an: Reflextests wechseln sich mit Entscheidungs- und Vertrauensspielen ab, dazu läuft ein Industrial-Soundtrack. How Many Dudes?: Erinnert ihr euch an die Internet-Debatte, wie viele Männer es braucht, um einen Gorilla zu besiegen? Genau daraus ist ein Roguelike-Autobattler geworden, in dem ihr aus 42 Typen quer durch sechs Fraktionen von Untoten bis Sci-Fi eine Truppe zusammenstellt und auf brachiale Synergien hofft.

Erinnert ihr euch an die Internet-Debatte, wie viele Männer es braucht, um einen Gorilla zu besiegen? Genau daraus ist ein Roguelike-Autobattler geworden, in dem ihr aus 42 Typen quer durch sechs Fraktionen von Untoten bis Sci-Fi eine Truppe zusammenstellt und auf brachiale Synergien hofft. The Ranchers (Early Access): Wer es lieber ruhig mag, kauft sich Land, züchtet Tiere, baut Feldfrüchte an, schraubt Maschinen zusammen und gründet nebenbei eine Familie. Anders als bei vielen Genre-Kollegen liegt das Ganze in einer Open World mit Minen und Monstern, und ihr könnt zu viert gemeinsam im Koop wirtschaften.

Wer es lieber ruhig mag, kauft sich Land, züchtet Tiere, baut Feldfrüchte an, schraubt Maschinen zusammen und gründet nebenbei eine Familie. Anders als bei vielen Genre-Kollegen liegt das Ganze in einer Open World mit Minen und Monstern, und ihr könnt zu viert gemeinsam im Koop wirtschaften. Mistfall Hunter: Extraction-Shooter trifft Soulslike: Als Gyldhunter zieht ihr in nebelverhangene Ruinen, prügelt euch in der Third-Person-Perspektive durch Monster und feindliche Spieler und müsst mit eurer Beute lebend wieder raus. Sechs Klassen, Koop zu dritt, Crossplay mit PS5 und Xbox, und laut Entwickler keine Pay2Win-Mechaniken.

2:59 Dark Souls als Extraction-Spiel: In Mistfall Hunter toben PvPvE-Kämpfe durch die Wikinger-Mythologie

Freitag, 31. Juli 2026

SpeedRunners 2: King of Speed: Der Nachfolger eines der beliebtesten Indie-Multiplayer-Plattformer der 2010er schickt bis zu acht Spieler mit Enterhaken durch enge Level, während der Bildausschnitt gnadenlos zusammenschrumpft und Nachzügler aussortiert.

38:00 Neue Spiele im Juli - Vorschau-Video für PC & Konsolen

Was steht bei euch ganz oben auf der Liste? Und ganz konkret zu Corsair Cove: Stört euch der karten- und würfelbasierte Seekampf oder ist euch der Aufbauteil wichtiger? Schreibt es uns in die Kommentare!

Unseren Test zum Piraten-Aufbauspiel lest ihr natürlich pünktlich zum Release auf GameStar.de – und unser Tester Fabiano hat intern schon durchblicken lassen, dass es echt … okay, das darf ich euch nicht verraten. Aber Aufbau-Fans sollten das Ding definitiv im Auge behalten. Natürlich nur, weil die Demo so gut ankam. *zwinker-smiley*