Neu im Streaming auf Netflix und Prime Video: Diesen Woche gibt's 4 Blockbuster-Highlights, die mit Lob überschüttet werden

Diese Woche gibt's gleich drei große Blockbuster von Star-Regisseur Christopher Nolan. (Rechts: Matthew McConaughey; links: Tom Hardy) Bildquelle: Warner Bros.

In der Woche vom 6. bis 12. Juli 2026 könnt ihr in eurem Wohnzimmer euer eigenes Blockbuster-Festival veranstalten. Das Beste daran: Ihr habt natürlich die VIP-Plätze direkt vor der »privaten Leinwand.«

Damit ihr keinen Termin verpasst, listen wir euch die wichtigsten Releases auf Netflix und Prime Video einmal auf. Disney Plus, Paramount Plus und Apple TV gehen diese Woche leer aus, denn allzu viel passiert auf den Streaming-Diensten nicht.

Highlight der Woche: Der Marsianer – Rettet Mark Watney auf Prime Video

Weitere spannende Streaming-Releases:

Highlight der Woche: Der Marsianer auf Prime Video

2:52 In Der Marsianer strandet Matt Damon auf einem fremden Planeten

Autoplay

Genre: Sci-Fi/Survival/Abenteuer I Release: 2015 I Regisseur: Ridley Scott I Cast: Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara, Michael Peña, Sebastian Stan I Wo streamen? Prime Video ab dem 11. Juli

Wenn euch Project Hail Mary mit Ryan Gosling dieses Jahr komplett aus den Kinosesseln gefegt hat, dann wird euch der Marsianer ebenfalls gefallen. Beide Geschichten stammen aus der Feder von Sci-Fi-Autor Andy Weir.

Der Marsianer ist sein Debütroman und handelt von dem Astronauten Mark Watney (Damon), der von seiner Crew fälschlicherweise für tot gehalten und auf dem Mond zurückgelassen wird. Ohne ausreichende Vorräte und Kontakt zur Erde muss Mark sein gesamtes Wissen und seine botanischen Fähigkeiten nutzen, um zu überleben. Als die NASA endlich merkt, dass er noch lebt, steht eine dramatische und weltweite Rettungsaktion kurz bevor.

Weitere spannende Streaming-Releases

Neu bei Netflix

Ab Mittwoch, den 8. Juli:

The Tick – Staffel 1-2: Die Superhelden-Serie ist ein guter Ersatz, wenn ihr The Boys schon vermisst. Genau wie die Amazon-Serie nimmt sie Marvel und DC aufs Korn und glänzt mit einem absurden und cleveren Humor. Hier wird ein schnöder Buchhalter tatsächlich zum Helden!

Ab Donnerstag, den 9. Juli:

Unsere kleine Farm – Staffel 1: Netflix wagt sich an eine Neuauflage der kultigen Western-Serie, die auf der Romanvorlage von Autorin Laura Ingalls Wilder basiert. Dort wird das Leben ihrer Familie im Wilden Westen des späten 19. Jahrhunderts beschrieben, wo sie sich mit schweren Dürren, finanziellen Nöten und Krankheiten herumschlagen muss.

The Rookie – Staffel 7: Bei der beliebten Polizeiserie ist noch lange kein Ende in Sicht. Erst im April wurde The Rookie um Season 9 verlängert. Mit der Ausstrahlung hängt Netflix zwar immer ein klein wenig hinterher, aber das schmälert nicht die Lust auf neue Abenteuer mit Nathan Filion als ältester Streifenpolizist des LAPD.

Ab Freitag, den 10. Juli:

RoboCop (2014): Die Neuverfilmung des Klassikers aus dem Jahre 1987 wurde von José Padilha inszeniert. Einen der Oberschurken spielt Batman-Star Michael Keaton, während Joel Kinnaman (Suicide Squad, For All Mankind) in die Hauptrolle schlüpft. An das Original kam der Film für viele Fans aber natürlich nicht heran.

2:26 Robocop - Zweiter Kino-Trailer zum Sci-Fi-Remake

Neu bei Prime Video

Ab Montag, den 6. Juli:

Superman & Lois – Staffel 1-3: Die letzte Superhelden-Serie des sogenannten Arrowverse endete im Dezember 2024 mit Staffel 4. Hier wird endlich mal gezeigt, wie das Leben von Clark Kent (Tyler Hoechlin) und Lois Lane (Elizabeth Tulloch) aussieht, wenn sie schon jahrelang zusammen sind und Söhne haben (die auch mit ihren Kräften zu kämpfen haben). Die letzte Season ist nur leider nicht im Streaming-Programm enthalten.

Dunkirk (2017): Der herausragende Kriegsfilm von Christopher Nolan wurde 2018 für insgesamt acht Oscars nominiert. Am Ende ging er mit drei Auszeichnungen (Bester Schnitt, Bester Tonschnitt, Beste Tonmischung) nach Hause. Dunkirk erzählt die Geschichte einer dramatischen Rettungsaktion von über 300.000 eingekesselten Soldaten an den Stränden Nordfrankreichs im Zweiten Weltkrieg.

Ab Donnerstag, den 9. Juli:

Tenet (2020): Wer eher auf Sci-Fi-Spionage à la Christopher Nolan steht, der macht mit Tenet nichts verkehrt. Ein namenloser Agent – nur der Protagonist (John David Washington) genannt – muss mithilfe von Zeit-Manipulation einen Dritten Weltkrieg verhindern. Dafür jagt er mit seinem Partner Neil (Robert Pattinson) einen skrupellosen Waffenhändler.

Ab Freitag, den 10. Juli:

Interstellar (2014): Das Nolan-Trio komplettiert der Sci-Fi-Film, der zahlreiche Fans zum Weinen brachte. Unter der Führung des ehemaligen Piloten Cooper (Matthew McConaughey) begibt sich eine Gruppe von Astronauten ins All, um die sterbende Erde zu retten. Zeitgleich versucht seine Tochter Murphy (Jessica Chastain) eine physikalische Möglichkeit zu finden, die restliche Menschheit zu evakuieren und vor dem sicheren Tod zu bewahren.

Wie ihr seht, kommen Fans von Christopher Nolan diese Woche voll auf ihre Kosten und ein paar seiner größten Blockbuster findet ihr dann im Streaming.

Für euch war kein passender Film oder eine spannende Serie dabei? Dann werdet ihr vielleicht in der obigen Linkbox fündig. Dort gibt's die Entertainment-Releases der letzten Woche und ein paar weitere Empfehlungen der Redaktion. Soll ja niemand hier leer ausgehen!