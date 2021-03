Neu bei Steam: Das kleinste Spiel hat die größten Hit-Chancen

Wir haben schon März und in der ersten Woche gibt es wie gewohnt neue PC-Spiele bei Steam. Zugegeben - wirklich prall fällt die Release-Woche dieses Mal nicht aus. Aber gerade dann kann sich ja der zweite Blick auf kleinere Titel lohnen. Dann könntet ihr nämlich kleine Perlen wir das Puzzlespiel Maquette entdecken. Das sieht nicht nur hübsch aus, sondern wird eure Perspektive darauf ändern, was an diesem Spiel jetzt genau klein ist und was nicht.

Darüber hinaus könntet ihr euch noch für einige andere Indie-Spiele interessieren, wie etwa dem Retro-Rollenspiel Loop Hero. Haltet die Augen ein wenig offen und nutzt die Spiele-Ebbe mal, um auch kleineren Spielen eine Chance zu geben!

Maquette

Release: 2. März 2021 | Store: Steam | Genre: Puzzlespiel

Worum geht's? Maquette sieht nicht nur verträumt aus, sondern wird euch auch das Gefühl geben, euch in einem reichlich seltsamen Traum zu befinden. In diesem Puzzlespiel könnt ihr die Spielumgebung nämlich in mehreren Versionen vorfinden. Je weiter ihr euch vom Zentrum entfernt, um so größer werden die Häuser, Paläste und Straßen. So könnt ihr beispielsweise eine Brücke mit den Händen aufheben, wo anders hinsetzen und später selbst darüber hinwegsteigen.

Die Entwickler bezeichnen diese Spielweise als rekursiv. Also eine eine abstrakte Regel, die immer wieder von neuem angewendet werden kann. Doch bevor wir lange quasseln und dieses dann doch schwer beschreibbare Spiel kaputt reden, schaut lieber den Trailer, den wir oben für euch eingebaut haben.

Für wen geeignet? Wenn ihr gerne knobelt und besonders kreative Spielideen honorieren wollt, dann gebt Maquette ruhig mal eine Chance. Das Spiel mit den Perspektiven erinnert ein wenig an Superliminal. Wenn ihr also damit schon Spaß hattet, warum also nicht mit Maquette? Ach, und eine kleine Liebesgeschichte wird hier auch erzählt.

Weitere spannende PC-Releases der Woche

Ab Montag, dem 1. März 2021

6souls: In der Rolle des Abenteurers Jack macht ihr euch gemeinsam mit seinem Hund Butch in diesem Action-Plattformer auf die Suche nach einem verlassenen Schloss.

Hollow Witch: Ein simpler Plattformer, in dem ihr als Hexe durch einen Dungeon springt und dabei Kräfte gefallener Hexen absorbiert.

Ab Dienstag, dem 2. März 2021

Teamfight Manager: Ein Strategiespiel im Pixellook - hier müsst ihr als Manager ein Esport-Team aufstellen, das jedes Turnier gewinnen kann.

Monster Jam Steel Titans 2: Ihr nehmt Platz hinter dem Lenkrad eines von 38 riesigen Monstertrucks und tretet auf Pisten oder in Arenen gegen andere Stahlkolosse an.

Ab Mittwoch, dem 3. März 2021

Scrapnaut: Survivalspiel in einer offenen Steampunk-Welt und mit einer Top-Down-Perspektive.

Bang-On Balls: Chronicles: Kennt ihr Countryballs? Das sind die mit Flaggen verzierten Bälle, die durch Internetcomics und Youtube-Videos berühmt wurden. Die Bälle haben jetzt ein eigenes Service-Game.

Sir Lovelot: Ein Jump&Run mit einer Optik, die ein wenig an LucasArts-Adventure wie Day of the Tentacle erinnert. Ihr müsst als Ritter Aufgaben für reizende Damen erledigen und ihre Herzen gewinnen.

Ab Donnerstag, dem 4. März 2021

Loop Hero: Strategiespiel mit Einflüssen aus Roguelike, RPGs und Kartenspielen, in dem ihr euch mit eurem Helden durch einen prozedural generierten Dungeon kämpft.

The Life and Suffering of Sir Brante: Das Rollenspiel präsentiert seine Geschichte in Form von gezeichneten Bildern in einem mittelalterlichen Buch. Im Zentrum stehen Entscheidungen und Story, die ein ganzes Menschenleben abdecken.

Ab Freitag, dem 5. März 2021

-

Noch mehr neue Spiele

Da der März eben erst begonnen hat, lohnt sich natürlich auch direkt ein Blick auf den ganzen Monat. Wir haben die Release-Termine der nächsten Wochen in ein Video gepresst, das ihr euch hier direkt ansehen könnt:

Die spannendsten Neuheiten auf den Konsolen findet ihr außerdem bei GamePro. Die Kollegen stellen euch die Releases für Playstation, Xbox und Co. vor.