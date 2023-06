Neu bei Steam: Neben F1-Fans erleben diese Woche auch Aufbauspieler einen Adrenalinrausch

Steam hält die Pole-Position diese Woche für F1 23 frei.

Vom Sommerloch ist im Jahr 2023 kaum eine Spur zu finden. Erst letzte Woche veröffentlichte Blizzard mit Diablo 4 eines der wichtigsten Spiele des Jahres und diese Woche erwartet uns abermals eine Reihe durchaus sehenswerter Titel. Mit dabei sind sogar direkt zwei nennenswerte Highlights, die trotz verschiedener Genres beide auf Adrenalin Wert legen.

Highlights der Woche

F1 23

5:46 F1 23 stellt den Story-Modus und das neue F1 World-Feature im Trailer vor

Genre: Rennspiel | Entwickler: Codemasters | Release: 15. Juni

Auch dieses Jahr schicken euch EA und Codemasters wieder auf die Piste und lassen euch mit dem offiziellen Rennspiel zur Formel-1-Saison 2023 durchstarten. Erfahrungsgemäß macht ihr als Motorsport-Fan mit der Reihe selten etwas falsch, immerhin liefert Codemasters seit Jahren stetig hohe Qualität ab.

Wie bei vielen jährlichen Sport-Releases solltet ihr allerdings auch nicht erwarten, dass sich F1 23 in Sachen Gameplay und Fahrverhalten maßgeblich von seinem Vorgänger abhebt. Trotzdem gibt es zumindest ein paar unerwartet unterhaltsame Neuerungen.

In seiner Preview lobte unser Racer-Großmeister Sören etwa die erstaunlich gut geschriebene Geschichte im Story-Modus und auch das F1 World-Feature sollte sowohl Einzel- als auch Mehrspieler über mehrere Monate hinweg motivieren.

Park Beyond

3:27 Park Beyond erklärt im Gameplay-Trailer, was alles in eurem Freizeitpark möglich sein wird

Genre: Aufbaustrategie | Entwickler: Limbic Entertainment | Release: 16. Juni

Momentan wird das Genre der Parksimulationen von Frontier Developments dominiert, die insbesondere dank ihres mächtigen Editors für Aufbau-Freude sorgen. Jetzt bekommt das Studio aber Konkurrenz aus Deutschland! Limbic Entertainment veröffentlicht diese Woche Park Beyond, eine Park-Sim, die ähnliche Baumöglichkeiten wie etwa Planet Coaster bietet.

Gleichzeitig möchte das Team ein tiefgehendes Wirtschaftssystem einflechten, damit ihr neben dem freien Bebauen eures Parks auch die perfekte Balance aus Eintritts- und Essenspreisen aushandeln dürft. Das größte Alleinstellungsmerkmal von Park Beyond bleiben aber seine aberwitzigen Attraktionen! Hier sollt ihr dazu in der Lage sein, teilweise atemberaubende Achterbahnen oder Fahrgeschäfte zu erschaffen, die es so in der Realität gar nicht geben könnte.

Weitere spannende Releases der Woche

Montag, 12. Juni

Space Reign: Ihr baut in diesem Early-Access-Spiel eure eigene Weltraum-Flotte auf und reißt euch damit die Herrschaft über die Galaxie unter den Nagel.

Dienstag, 13. Juni

Oblivion Override: Das von Castlevania inspirierte 2D-Roguelike lässt euch in der Rolle eines Killerroboters über 23 Waffen meistern, mit denen ihr scharenweise Feinde übers Knie legt.

Mittwoch, 14. Juni

Undawn: Ein klassisches Survival-Spiel, in dem ihr einer apokalyptischen Welt trotzt, gegen verseuchte Gegner antretet und euch auch vor anderen Spielern in Acht nehmen müsst, die nach eurem Loot gieren. Undawn ist Free2Play und erscheint auch für Mobile.

Donnerstag, 15. Juni

BattleBit Remastered: Dieser Multiplayer-Shooter sieht mit seiner Klötzchen-Optik nicht nach viel aus, doch spätestens seit Minecraft muss das ja nichts mehr heißen. Über 70.000 Menschen freuen sich auf Steam auf den Early-Access-Titel, der chaotische Shooter-Partien mit überbordender Zerstörung verspricht.

Layers of Fear: Habt ihr Lust darauf, ein Gefühl von Wahnsinn und purer, existenzieller Angst zu verspüren? Dann freut euch auf Layers of Fear, das euch mit psychologischem Horror die Wände hochtreiben will.

Habt ihr Lust darauf, ein Gefühl von Wahnsinn und purer, existenzieller Angst zu verspüren? Dann freut euch auf Layers of Fear, das euch mit psychologischem Horror die Wände hochtreiben will. Fall of Porcupine: Hinter der knuddeligen Fassade steckt ein sehr durchdachtes und ernstes Adventure, das euch mit ganz großen Emotionen konfrontieren will, indem ihr auf liebenswürdige Charaktere stoßt und als angehender Arzt Patienten versorgt. Doch die scheinbare Idylle wird von einem dunklen Geheimnis getragen.

Was haltet ihr von den neuen Spiele, die diese Woche bei Steam oder auch bei anderen Online-Shops veröffentlicht werden? Habt ihr eines davon schon lange auf eurem Zettel oder konnten wir euch ein paar neue Kandidaten vorstellen? Schreibt uns auch in die Kommentare, wenn ihr ein Spiel im Sinn habt, das hier nicht genannt wurde!