Was gibt es im Oktober 2020 auf Amazon Prime zu sehen? Bei uns findet ihr nicht nur die Highlights von Netflix, sondern auch alle neuen Filme und Serien, die diesen Monat beim Streamingdienst von Amazon starten.

Neue Film- und Serienhighlights im Oktober 2020

Diesmal erwarten euch vor allem einige Horror-Highlights bei den neuen Filmen und Serien. Aber auch Fans von Dramen oder Comedy dürften auf ihre Kosten kommen.

Fear the Walking Dead: Ab dem 12. Oktober erscheint die 6. Staffel des Zombie-Spin-Offs, das nicht auf den Comics von Robert Kirkman basiert. Jede Woche kommt eine neue Folge heraus. Die neue Season steht unter dem Motto »Die Vergangenheit ist tot« und dreht sich hauptsächlich um Morgan, der zum Sterben zurückgelassen wurde.



Auch wenn ihr Fear the Walking Dead noch nicht kennt - Morgan seid ihr in der Hauptserie schon begegnet. Er ist derjenige, der Rick ganz zu Anfang vor den Beißern rettet und ihm die Zombie-Apokalypse erklärt. Nach Staffel 6 der Haupt-Serie wurde der Charakter ins Spin-Off verlegt.

The Blair Witch Project: Der Horror-Klassiker erscheint am 30. Oktober, also genau richtig für die Halloween-Stimmung. In dem Film geht es um drei Studenten, die mit Videokameras bewaffnet einem Schauermärchen über die Hexe von Blair nachspüren.



Dabei stoßen sie auf immer seltsamere Hinweise - bis sie schließlich die Orientierung im Wald verlieren. Blair Witch Project erschien 1999 und gab sich absichtlich den Anschein einer echten Dokumentation. Das Werk zweier Filmstudenten wurde zu einem riesigen Erfolg.

Der Pianist: Das Weltkriegs-Drama behandelt eine ganz andere Art von Horror, denn der Film folgt einem jüdischen Klavierspieler zur Zeit der Nazi-Herrschaft. Nachdem er dem Transport ins KZ Treblinka entkommen konnte, lebt er im Ghetto weiter und unterstützt den polnischen Widerstand gegen die Besatzer. Während der Aufstände von 1944 bekommt er Hilfe von unerwarteter Seite. Basis der Geschichte ist die Autobiographie von W?adys?aw Szpilman.

Walk the Line: Diese Film-Biographie beschäftigt sich mit dem Leben und Werk der Country-Ikone Johnny Cash, gespielt von Joaquin Phoenix. Dabei geht es um seine Karriere, seine beiden turbulenten Beziehungen und seinen Drogenmissbrauch - aber natürlich auch um die Musik.

Link zum YouTube-Inhalt

Alle neuen Filme auf Amazon Prime im Oktober 2020

Ab 1. Oktober

Der Pianist (Drama um einen jüdischen Klavierspieler nach einer Autobiographie)

Apocalypse Now (Kriegsdrama mit Marlon Brando über den Vietnamkrieg 1969)

Thilda und die beste Band der Welt (Roadmovie / Komödie über zwei beste Freunde, die Musik-Karriere machen wollen)

Link zum YouTube-Inhalt

Ab 6. Oktober

Black Box (Teil des »Welcome to Blumhouse«-Events, Sci-Fi-Horror um einen Witwer, der sich fürchterlichen Experimenten unterziehen lässt)

The Lie (Teil des »Welcome to Blumhouse«-Events, Psycho-Thriller & Remake des deutschen Horrorfilms Wir Monster)

21 Bridges (Cop-Drama mit Chadwick Boseman in einer seiner letzten Rollen)

Ab 7. Oktober

Walk the Line (Film-Biographie über Johnny Cash)

Alles Außer Gewöhnlich (Komödie um zwei beste Freunde, die mit viel Einsatz als Autisten-Betreuer arbeiten)

Link zum YouTube-Inhalt

Ab 13. Oktober

Nocturne (Teil des »Welcome to Blumhouse«-Events, Horrorfilm, in dem zwei Zwillingsschwestern miteinander konkurrieren)

Evil Eye (Teil des »Welcome to Blumhouse«-Events, Horrorfilm über eine Mutter, die hinter dem neuen Freund ihrer Tochter etwas schreckliches vermutet)

Tommaso Und Der Tanz Der Geister (Drama mit Willem Dafoe in der Hauptrolle. Ein Familienvater hat sein Künstlerdasein aufgegeben, doch er vermisst sein altes Leben)

Bombshell (Biographie-Drama über die amerikanische Journalistin Megyn Kelly und ihre Kolleginnen, die gegen Sexismus beim Sender Fox News kämpfen)

Ab 14. Oktober

Surrogates (Sci-Fi-Action mit Bruce Willis, der als FBI-Agent einen ungewöhnlichen Mordfall aufklären will)

Ab 15. Oktober

Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt (Animationsfilm, dritter und letzter Teil der Saga um den Wikingerjungen Hicks und seinen Drachenfreund Ohnezahn)

Ab 16. Oktober

Ashfall (Koreanisches Action-Drama, in dem Wissenschaftler aus Nord- und Südkorea versuchen, einen drohenden Vulkanausbruch mittels Atomsprengköpfen zu verhindern.

Borat (Satire-Komödie um den kasachischen Journalist Borat, der eine Dokumentation in Amerika drehen soll)

Ab 18. Oktober

Arkansas (Krimi-Drama um die Dixie-Mafia und den Untergrund von Arkansas)

Ab 20. Oktober

Die Tiefseetaucher (Komödie von Wes Anderson, in der Meeresforscher einem mysteriösen Jaguarhai hinterherjagen)

Ab 21. Oktober

Vice - Der zweite Mann (Biographisches Drama mit Christian Bale als Dick Cheney, der eine politische Laufbahn einschlägt und zum Vizepräsidenten neben George W. Bush wird)

Link zum YouTube-Inhalt

Ab 22. Oktober

Little Miss Sunshine (Comedy-Drama um ein übergewichtiges Mädchen, das an einem Wettbewerb teilnimmt)

Ab 23. Oktober

Chaos auf der Feuerwache (Familien-Komödie um eine Feuerwehr-Truppe, die sich plötzlich um drei elternlose Kinder kümmern muss)

Lady Business (Komödie von und mit Brie Larson)

Ab 25. Oktober

Ey Mann, wo is' mein Auto? (Kiffer-Komödie aus dem Jahr 2001 mit Ashton Kutcher)

Ab 26. Oktober

28 Days Later (Zombie-Klassiker von 2003 um ein gezüchtetes Virus)

28 Weeks Later (Fortsetzung von 28 Days Later, ind er das Virus nur scheinbar ausgestorben ist)

Ab 27. Oktober

Baby Driver (Action-Krimi um den Fluchtfahrer Baby, der aus einem Gehörschaden seine größte Stärke macht)

Ab 30. Oktober

The Boy & Brahms: The Boy 2 Director's Cut (Horrorfilm mit Katie Holms, in dem eine Familie eine mysteriöse Puppe entdeckt, die ein Eigenleben entwickelt)

The Blair Witch Project (Horror-Klassiker von 1999, der drei Studenten auf ihrer Suche nach der Hexe von Blair begleitet)

Link zum YouTube-Inhalt

Alle neuen Serien auf Amazon Prime im Oktober 2020

Ab 2. Oktober

The Walking Dead: World Beyond, Staffel 1, eine Folge wöchentlich. (Zweites Spin-Off zu The Walking Dead)

Savage X Fenty Show Vol. 2

All Or Nothing: Tottenham Hotspur, Staffel 1

Ab 6. Oktober

Young Sheldon, Staffel 3 (Comedy-Serie über das Leben des jungen Sheldon Cooper aus Big Bang Theory)

Ab 12. Oktober

Fear the Walking Dead, Staffel 6 (Eine Folge pro Woche)

Ab 16. Oktober

The Bold Type, Staffel 4

What The Constitution Means To Me, Staffel 1

Inside SG Flensburg-Handewitt, Staffel 1

Ab 23. Oktober

NOS4A2, Staffel 2

Ab 30. Oktober