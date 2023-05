Neue Map für Warzone 2 könnte viel früher kommen als erwartet, erstes Bild geleakt

Gehts vielleicht bald für Resurgence-Partien in Warzone 2 in die Niederlande? Dataminer meinen genau dies zu wissen.

Call of Duty: Warzone 2 soll eine neue Map bekommen. Und zwar schon sehr bald – offiziell angekündigt ist aber bisher nichts. Mehrere bekannte Insider-Quellen wie CharlieIntel berichten aber, dass die neue Karte in den Spieldateien zu finden ist und vielleicht sogar schon mit der nächsten Season an den Start geht.

Behaltet im Hinterkopf, dass es sich um unbestätigte Infos handelt und dass sich Entwicklerpläne auch kurzfristig noch ändern können. Bis zum eventuellen Map-Reveal verraten wir euch aber schon mal, was Dataminer entdeckt haben wollen.

Das soll die neue Map sein

Es wird wohl eine kleinere Karte für den Resurgence-Modus, also die kleinere und schnellere Variante von Battle Royale, bei der man nach dem Abschuss respawnt. Bisher steht dafür in Warzone 2 nur Ashika Island zur Verfügung.

Die neue Map soll Vondel heißen und in den Niederlanden angesiedelt sein. Entsprechend soll auch die Landschaft aussehen, mit Flüsschen, Wiesen, Häusern und einer Mühle. Dieses Bild soll angeblich einen Teil Vondels zeigen (der sich noch in Arbeit befindet):

Da Ashika Island erst vor Kurzem veröffentlicht wurde, gehen wir davon aus, dass Vondel eine Alternative und kein Nachfolger wird.

Wie glaubwürdig ist das? CharlieIntel postete das angebliche Vondel-Bild und musste den Tweet direkt wieder löschen – weil Activision mit einem DMCA-Strike reagiert hat. Das spricht durchaus für die Echtheit der neuen Map. Außerdem hatten Dataminer von Task Force Leakers 141 bereits im April über Vondel berichtet.

Wann erscheint Vondel? Auf ein konkretes Release-Datum will sich noch kein Leaker festlegen, aber CharlieIntel besteht darauf, dass die Veröffentlichung »bald« stattfindet. Am 14. Juni 2023 startet planmäßig Season 4, das wäre theoretisch ein passendes Datum für einen Map-Release. Oder die Karte kommt zum üblichen großen Mid-Season-Update. Wir berichten, sobald wir konkretes wissen.

Jetzt wollen wir von euch hören: Wünscht ihr euch eine weitere Resurgence-Map oder seid ihr mit Ashika Island vollkommen zufrieden? Oder wäre euch die Rückkehr von Rebirth Island aus Warzone: Caldera lieber als eine ganz neue Karte? Hofft ihr in Zukunft auf ein zweites großes Gebiet, auf dem die normalen BR-Modi gespielt werden können?