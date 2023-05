CoD-Spieler flehen Entwickler um Hilfe an - mit Pizza und einer Petition

Wetten wir, dass ihr beim Lesen dieser News einen Mordsappetit auf Pizza bekommt?

Wie würdet ihr den Entwickler eines eurer Lieblingsspiele auf Missstände aufmerksam machen? Einen Foren-Beitrag verfassen? Einen Tweet absetzen? Reddit zuspammen? Nichts davon ist so kreativ, wie die Lösung eines CoD-Fans, der von den anhaltenden technischen Problemen in Warzone 2.0 und Modern Warfare 2 genervt ist.

Denn seit dem Start der Season 3 sind viele Spieler ausgesperrt. Das liegt ausnahmsweise aber nicht an Cheats oder unflätigem Verhalten, sondern schlicht und ergreifend an deren verbauter Hardware.

Vega-Besitzer müssen draußen bleiben

Steckt eine AMD-Vega-Grafikkarte im Rechner, stürzen beide Shooter kurz nach dem Spielstart sofort wieder ab. Dieser Fehler wurde seit dem Start von Season 3 - also dem 12. April 2023 - noch nicht behoben.

Deshalb wurde nun eine Petition gestartet, um die Entwickler zur Tat zu bewegen. 394 Unterstützer haben sie derzeit unterzeichnet (Stand: 2. Mai 2023, 16:30 Uhr). So schreiben sie auf der Aktionsseite:

Viele Spieler haben vergeblich Support-Tickets direkt bei Activision eingereicht. Es gibt unzählige Reddit-Threads, Twitter-Posts sowie zahlreiche Threads im Steam-Diskussionsforum mit über tausend Posts, Tendenz steigend. [...] Es gibt keinen Grund, warum ein Spiel, das vor dem Start von Season 3 einwandfrei funktioniert hat, plötzlich nicht mehr funktioniert und ein ganzer Teil der Spielerbasis von Activision einfach ignoriert wird.

Was euch derzeit in Season 3 erwartet (solange ihr keine Vega-Karte habt), seht ihr in diesem Trailer:

0:30 Call of Duty: Modern Warfare 2 & Warzone 2: Offizieller Trailer zu Season 3

Ein Mal Warzone mit extra Käse

Wer nun denkt, die Petition sei das Ende der kreativen Fahnenstange, der irrt sich gewaltig. Ein inzwischen wieder entfernter Reddit-Post sorgte bei den Fans für Erheiterung, in dem der User BehindACorpFireWall schreibt:

Ich habe eine Pizza an Beenox [an Warzone und MW2 beteiligtes Entwicklerstudio, Anm. d. Red.] liefern lassen mit der Aufschrift „Help Vega Please“, weil ich nicht weiß, was ich sonst tun soll.

Diese Pizza kam höchstwahrscheinlich nie an. So eine seltsame Lieferung dürfte bereits an der Pforte des Studios scheitern, erst recht, wenn die Menschen am Empfang ordentlich Kohldampf haben. Spaß beiseite, eine solche Aktion mag zwar zum Schmunzeln sein, sollte aber nicht zum Nachahmen anregen.

Bleibt zu hoffen, dass der Technik-Gremlin schnell gefunden wird, damit auch wirklich alle Fans wieder spielen können. Falls ihr zu den Betroffenen gehört, können wir euch zwar nicht ins Spiel bringen, dafür aber die Wartezeit mit ein paar lesenswerten Artikeln rund um CoD versüßen:

Jetzt sind wir neugierig: Gehört ihr etwa zu den betroffenen Vega-Besitzern und könnt deshalb derzeit weder Warzone 2.0 noch Modern Warfare 2 spielen? Und vor allem: Wie hoch würdet ihr die Erfolgschancen einer solchen Petition einschätzen? Sobald ihr eure Pizza-Bestellung abgeschickt habt, könnt ihr uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare schreiben!