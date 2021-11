Neu auf Steam: Eine spannende Woche für Survival-Fans und Drachenreiter

Bei aller Liebe für Battlefield und Call of Duty: Warum müssen es denn immer konventionelle Knarren sein? Wir wäre es dann mit einem Multiplayer-Shooter, bei dem ihr euren eigenen Drachen reiten könnt? Century: Age of Ashes bringt damit auf jeden Fall eine interessante Note in die Steam-Releases der Woche.

Aber auch für Survival-Fans steht mit Icarus, dem neuen Spiel von DayZ-Erfinder Dean Hall, ein potenzieller Kracher vor der Tür. Zeit also für die Neuerscheinungen der Woche: Wir fassen alle interessanten Releases der ersten Dezemberwoche 2021 für euch zusammen.

Highlight der Woche: Icarus

Genre: Action-Simulation | Entwickler: RocketWerkz | Release: 4. Dezember 2021 | Gibt's auf: Steam

DayZ-Schöpfer Dean Hall setzt mit seinem neuen Spiel Icarus auf dystopische SciFi statt Zombies. Nach einem gescheiterten Terraforming-Projekt auf der “zweiten Erde” gilt es die noch vorhandenen Ressourcen zu erbeuten. Alleine oder mit bis zu sieben weiteren Spielern begeben wir uns dafür auf den lebensfeindlichen Planeten.

Im Vergleich zu anderen Survival-Spielen wie Rust setzt Icarus dabei aber noch mehr auf Zeitmanagement. Hier gilt es, nebenbei nicht nur Hunger, Durst und Sauerstoff im Auge zu behalten, sondern auch rechtzeitig zurück zur Raumstation zu kommen, da sonst jeglicher Fortschritt verloren geht. Wir sollten uns also beim Erkunden genau überlegen, was wir Sammeln und welche Kämpfe wir austragen wollen.

Schaffen wir es rechtzeitig zurück auf die Raumstation, können wir mit unseren gesammelten Ressourcen neue Technologien freischalten und weitere Ausflüge planen.

Highlight der Woche: Century: Age of Ashes

Genre: Multiplayer-Shooter | Entwickler: PlaywingLTD | Release: 2. Dezember 2021 | Gibt's auf: Steam

Century: Age of Ashes ist ein Multiplayer-Shooter der etwas anderen Art. Hier kämpfen wir nicht wie in Call of Duty & Co. mit Sturmgewehren und Granatwerfern, sondern auf dem Rücken eines Drachen. Dabei setzen wir in den teambasierten 6vs6-Luftkämpfen die Spezialfähigkeiten ihrer Klassen ein und schalten mit steigendem Level neue Anpassungsoptionen frei. Century: Age of Ashes setzt dabei auf ein Free2Play-Modell mit einem Ingame-Shop.

Die PC-Releases der Woche

Vom 29. November bis 5. Dezember 2021 warten aber noch weitere spannende Releases auf euch.

Ab Montag, 29. November

ScooterFlow: Ähnlich wie Tony Hawk-Spiele, nur mit Scootern statt Skateboard und wahlweise in First- oder Third-Person-Sicht. Legt Freestyle-Kombos hin und gestaltet euren Scooter um.

Ab Dienstag, 30. November

FIGHT KNIGHT: Dungeon-Brawler trifft auf Highspeed-Action mit Retro-Grafikstil. Kämpft euch aus der Ego-Ansicht durch die Zonen, in der Gegner mit individuellen Kampfmustern auf euch warten.

Moon Farming - Prologue: Ein Farming-Spiel, das in die Zukunft blickt. Statt wie üblich auf der Erde, gilt es hier auf dem Mond Landwirtschaft zu betreiben und sich zu erweitern - Mondfahrzeug inklusive.

Ab Mittwoch, 1. Dezember

Wartales: Mittelalterliches Rollenspiel, in dem wir mit rekrutierten Söldnern durch die Welt Edora streifen, um Kopfgelder zu sammeln, Gräber zu erforschen und Fähigkeiten weiter ausbauen.

No Plan B: In dem Taktikspiel zählt jeder Schritt. Stellt den Trupp mit der richtigen Ausrüstung zusammen und versucht den idealen Plan durchzuführen - wahlweise auch in von der Community erstellten Missionen.

Ab Donnerstag, 2. Dezember

Mechajammer: Taktisches Rollenspiel mit düsterem Cyberpunk-Setting, das auf rundenbasierte Kämpfe setzt.

Rubber Bandits: Brawler-Partyspiel mit drei Modi. Hier heißt es online oder im Koop: Stehlen, Zerschmettern und Erbeuten, was das Zeug hält.

Century: Age of Ashes: Für Drachenliebhaber und Shooter-Fans. Mehr dazu oben im zweiten Highlight.

Asterix & Obelix: Slap them All!: Wer mit den beiden Kultfiguren aufgewachsen ist, wird sich bei dem 2D-Beat'em up schnell zu Hause fühlen. Die Römer können dabei auch im lokalen Koop verdroschen werden.

Solar Ash: Surrealer Action-Titel von den Hyper Light Drifter-Machern. Das Spiel verspricht liebevolle Charaktere, enorme Gegner und rasante Fortbewegung in einer stark stilisierten Welt.

Ab Freitag, 3. Dezember

Chorus: Als Kriegerin Nara reisen wir durch die Galaxis, um einen Widerstand zu stärken und sich mit übernatürlichen Kräften dem Kult entgegenzustellen, der sie erschaffen hat.

6Souls: 2D-Plattformer mit über 80 Level, in denen wir Jack und Hund Butch begleiten, um das Verschwinden der Cliffords zu lösen.

Ab Samstag, 4. Dezember

Icarus: Sitzungsbasiertes PvE-Survivalspiel, zu dem ihr mehr oben im Highlight lesen könnt.

Wochen-Releases als Video

Falls ihr euch über neue Spiele lieber in Videoform informieren wollt, könnt ihr euch die spannendsten Neuerscheinungen auch in unserem Release-Video anschauen:

Eine ausführlichere Liste aller wichtigen Neuerscheinungen, die das Jahr noch dieses Jahr zu bieten hat, könnt ihr euch außerdem in unserer großen Release-Übersicht 2021 anschauen. Immerhin warten in den letzten Wochen noch ein paar interessante Kandidaten wie Halo Infinite.

Ist diese Woche bei den Releases etwas für euch dabei? Oder seid ihr durch den aktuellen Steam Sale schon gut versorgt? Lasst es uns wissen und verratet uns in den Kommentaren auch gerne, ob ihr noch andere interessante Neuerscheinungen kennt, die wir in der Liste nicht genannt haben.