Mit der Serie Chilling Adventures of Sabrina hat Netflix einen neuen Hit gelandet. Im Gegensatz zur beliebten Sitcom »Sabrina - Total Verhext!« (1996-2003) mit Melissa Joan Hart nach den Archie-Comics aus den 1960er Jahren, basiert die düstere Neuauflage auf den gleichnamigen Comcis aus dem Jahr 2014. Und während Netflix bereits an einer 2. Staffel arbeitet und in Kürze ein Weihnachts-Special veröffentlicht wurden die Serien-Macher inzwischen verklagt.

Demnach zog sich der Streaming-Dienst mit seiner neuen Produktion den Ärger von Satanisten auf sich: Der US-amerikanische Satanisten-Anführer Lucien Greaves (bürgerlicher Name: Dougklas Misicko) drohte Netflix mit einer Klage.

Der Grund ist die in der Serie gezeigte Statue von einem Mann mit einem Ziegenkopf und Engelsflügeln, die auch als Baphomet-Statue bekannt ist. Da die Statue größe Ähnlichkeit mit der aus Greaves Sekte The Satanic Temple haben soll, hat Greaves rechtliche Schritte wegen Plagiats-Vorwürfen angekündigt.

Als Beweis fügt er (via Twitter) ein Foto der beiden Statuen bei und fordert von Netflix satte 50 Millionen Dollar Schadenersatz. Doch zu einem Urteil kam es dann doch nicht, denn beiden Parteien konnten sich zwischenzeitlich aussergerichtlich einigen. Wieviel Netflix schließlich an den Satanisten gezahlt hat, ist nicht bekannt.

Yes, we are taking legal action regarding #TheChillingAdventuresofSabrina appropriating our copyrighted monument design to promote their asinine Satanic Panic fiction.