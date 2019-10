Neuer Comic-Shooter Chains of Fury beeindruckt mit zerstörbaren Leveln

Das polnische Entwicklerstudio Cobble Games hat mit dem First-Person-Shooter Chains of Fury seinen neuesten Titel angekündigt. Das Spiel, das in Zusammenarbeit mit Art Games Factory S.A. entwickelt wird, soll besonders durch die Möglichkeit, die Zerstörung seiner Umgebung kreativ nutzen zu können, herausstechen.

In einer Pressemitteilung erklärt Krzysztof Orzedowski, der CEO von Cobble Games und Hauptentwickler von Chains of Fury, worum es im Spiel eigentlich gehen soll: In einer verstörenden Version der Zukunft spielt man einen blutrünstigen Söldner - es wird also keine tiefgründige Handlung zu erwarten sein.

Auf Twitter zitierte er passend dazu Quake-Schöpfer John Carmack: »Eine Story in First-Person-Shootern ist wie eine Story in Pornos. Man erwartet, dass sie da ist, aber so wichtig ist sie nicht.«

Gaming portal: "you won't find a deep story in Chains of Fury" You're right about that. Who gives a dime about the story if you can blow up almost everything on the level? @ID_AA_Carmack said: Story in FPS is like in Porn. It's expected to be there but it is not that important pic.twitter.com/2ebV2NCMYl