Neuer DLC für Anti-AAA-Hit Vampire Survivors: Viel Inhalt für wenig Geld

Dass das Pixelgeschnetzel Vampire Survivors zu einem solchen Hit wird, hätte wohl niemand erwartet. Der Entwickler Poncle kündigte nun den ersten DLC für das minimalistische Roguelite an. Darin geht es nach Japan!

Der neue DLC trägt den Namen Legacy of the Moonspell und erscheint am 15. Dezember 2022 auf Steam, Xbox One und Xbos Series X/S. Die Preis in den USA liegt bei 2 Dollar, in Deutschland wird es demnach voraussichtlich circa 2 Euro kosten.

Vampire Survivors ist nicht nur was Spielerzahlen angeht sehr erfolgreich, es ist auch bei den Game Awards 2022 für die Kategorie »Bestes Indie-Debüt« nominiert. Alle weiteren Nominierungen und Ankündigungen der Game Awards findet ihr bei uns. Warum Vampire Survivors überhaupt so süchtig macht, verraten wir euch hier im Test:

Worum geht es im ersten DLC?

Der neue DLC spielt in Japan und beschäftigt sich mit dem Fall des Moonspell-Clans. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Wächtern, die von einer Horde Yokai und Oni (mythologische Wesen aus dem japanischen Volksglauben) überrannt werden. Der zweite »Handlungsstrang« beschäftigt sich damit, dass ihr einen Hinweis auf den Standort eines Vampirs findet. Diesen wollt ihr finden und töten - falls er denn wirklich existiert. Der Entwickler möchte die Existenz von Vampiren innerhalb des DLCs weder bestätigen noch verneinen.

Was bekomme ich für mein Geld?

Im DLC steckt so einiges an neuen Inhalten. Eine Übersicht:

8 neue Charaktere

13 neue Waffen

eine neue Stage

6 neue Musiktracks

Die neuen Inhalte im Detail

Neue Charaktere

Vier der acht neuen Charaktere wurden bereits vorgestellt:

Miang Moonspell : Der letzte und vermutlich stärkste Anhänger des Moonspell-Clan. Zumindest bis dessen Untergang.

: Der letzte und vermutlich stärkste Anhänger des Moonspell-Clan. Zumindest bis dessen Untergang. Menya Moonspell : Einer der wenigen überlebenden Ältesten. Seine mystischen Fähigkeiten sind nahezu gottgleich.

: Einer der wenigen überlebenden Ältesten. Seine mystischen Fähigkeiten sind nahezu gottgleich. Syuuto Moonspell : Ein Meister der dunklen Neumondmagie. Obwohl er verbannt wurde, ist er ein Feind des Bösen. Zudem hat er eine schlechte Hygiene, was möglicherweise mit seiner Verbannung zu tun hat.

: Ein Meister der dunklen Neumondmagie. Obwohl er verbannt wurde, ist er ein Feind des Bösen. Zudem hat er eine schlechte Hygiene, was möglicherweise mit seiner Verbannung zu tun hat. Babi-Onna: Von den Toten wiederauferstanden gelüstet es ihr nach Rache an den Dämonen sowie an den Sterblichen. Sie hat ein Talent, Leute zu bezirzen, zu verwirren oder zu amüsieren.

Neue Waffen

Vier der 13 neuen Waffen wurden ebenfalls bereits vorab vorgestellt:

Silver Wind : Eine antike Macht, die nur durch Anhänger des Moonspell Clans ihre volle Kraft entwickeln kann. (Der Entwickler gibt allerdings an, dass dies möglicherweise nur eine Sage ist und in Wirklichkeit jeder, der dieses Item in einer Truhe findet, die volle Macht nutzen kann)

: Eine antike Macht, die nur durch Anhänger des Moonspell Clans ihre volle Kraft entwickeln kann. (Der Entwickler gibt allerdings an, dass dies möglicherweise nur eine Sage ist und in Wirklichkeit jeder, der dieses Item in einer Truhe findet, die volle Macht nutzen kann) Four Seasons : Ein Set von Orbs mit der Kraft der vier Jahreszeiten, die über Tod und Wiedergeburt entscheiden.

: Ein Set von Orbs mit der Kraft der vier Jahreszeiten, die über Tod und Wiedergeburt entscheiden. Summon Night : Eine Waffe, welche die Dunkelheit des neuen Mondes auf den Feind tröpfelt.

: Eine Waffe, welche die Dunkelheit des neuen Mondes auf den Feind tröpfelt. Mirage Robe: Ein verzauberter Kimono, gewoben aus der Seide der Erdspinne und einem Fragment von Babi-Onnas rachsüchtigem Geist.

Die 13 neuen Waffen deuten darauf hin, dass es vier neue Transformationen gibt. Drei Stück, für die man zwei Waffen, sowie eine, für die ihr drei Waffen benötigt. In jedem Fall gibt es 13 weitere Gründe, nicht die Stone Mask einzusammeln.

Die neue Stage

Mt. Moonspell: Dabei handelt es sich um die bisher größte Stage. Sie beinhaltet ein ausuferndes Terrain mit unterschiedlichen Umgebungen sowie eigenen Herausforderungen und Monstern. Unter anderem gibt es ein verlassenes Schloss, einen verschneiten Berg und ein Yokai-verseuchtes Dorf zu entdecken. Dies soll laut Entwickler aber noch nicht alles sein.

Neue Musik-Tracks:

Legacy of the Moonspell

Festive Breeze

Rumble Kachara

Haze of Night

Hell Night

Crystal Allure

Ob Vampire Survivors bei den Game Awards 2022 abräumt, erfahrt ihr natürlich sofort bei uns.