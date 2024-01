Vampire Survivors enthüllt seine total verrückte Roadmap für 2024

2024 soll es bei Vampire Survivors in Sachen Content munter weitergehen.

Im Jahr 2022 bereits erschienen, gehörte Vampire Survivors auch 2023 noch zur Riege der erfolgreichsten Indie-Spiele auf Steam. So erschien erst vor Kurzem eine Version für die Nintendo Switch.

Doch laut den Entwicklern ist noch lange nicht Schluss mit dem vampirischen Treiben. Nun legen die Macher ihre Gedanken für das jüngst begonnene Jahr 2024 offen. Eine klassische Roadmap ist es zwar nicht, aber dennoch ist der Ausblick spannend.

Ein wahrer Wirbel an Content

Der chaotische 2024-Roadmap-Wirbel für Vampire Survivors.

Das Team schreibt selbst auf Steam, dass sie keine Fans von detaillierten Roadmaps sind. Letztendlich scheitern diese laut ihnen zu oft an den Unwägbarkeiten der Spieleentwicklung. Aber sie wollen mit der obigen Grafik immerhin einen Blick auf ihre internen Pläne ermöglichen.

Dabei erlaubt sich das Team einen Spaß: Denn die Roadmap ist so chaotisch gestaltet, wie ein Wirbel nun mal für gewöhnlich ist. Denn sowohl die Reihenfolge der Neuerungen als auch die Anordnung von außen nach innen sollte nicht mit Sinn versehen werden. Alles, was die Grafik aussagt, ist: Daran arbeiten wir, aber wann was davon erscheint, ist selbst bei uns intern noch offen.

Populär und viel gespielt

Über genügend Interessenten für die neuen Inhalte müssen sich die Entwickler kaum sorgen. Denn auf Steam kommt das Spiel fantastisch an. Derzeit steht es bei Äußerst positiv und zwar mit einer Fabelquote von 98 Prozent, die ihnen die weit mehr als 210.000 Empfehlungen eingebracht haben.

Auch die tägliche Vampirschar ist weiterhin stattlich: Laut SteamDB legen sich weiterhin tagtäglich immer noch Tausende alleine auf Valves Plattform mit den dämonischen Horden an.

1:00 Zwei Steam-Phänomene verbünden sich: Vampire Survivors hat jetzt ein Among-Us-Addon

Was ist Vampire Survivors?

Vampire Survivors ist eine Art Bullet-Hell-Shooter mit Roguelike-Elementen. Ihr steuert einen von etlichen freischaltbaren Helden über eine flache, zweidimensionale Map und müsst 30 Minuten überleben, um zu gewinnen.

An Feinden begegnen euch Zombies, Skelette, Geister, Mumien, Fledermäuse und weitere Monster. Bei ihrem Ableben lassen sie XP-Kristalle fallen. Habt ihr genügend davon aufgesammelt, steigt ihr im Level auf. So schaltet ihr neue Waffen und passive Talente frei.

Mit jeder verstrichenen Minute werdet ihr also mächtiger, eure Feinde aber auch. Ehe ihr euch verseht, ist euer Bildschirm mit einer wogenden Flut des Grauens gefüllt, die hoffentlich an eurem aus allen Rohren feuernden Helden auf beeindruckende Weise zerschellt.

